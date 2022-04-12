Россия на границе с Финляндией после ее заявлений о вступлении в НАТО разворачивает войска, - СМИ
На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.
На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.
Предварительно это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.
Как отмечается, развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство "к середине лета завершит дискуссию" о подаче заявки на членство в НАТО.
В ответ пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг "не улучшит" ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать "разрушение страны".
По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой", что на 25% больше, чем в прошлом году.
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Таким образом, в силу активного перехода вооруженных сил страны на технику производства стран НАТО, поляки понемногу модернизируют 500 имеющихся Т-72 и продают их другим странам (кому альянс считает возможным).
Syrovarnya Olega Siroty
Мы с тёлочками решили поддержать наших российских бойцов в спецоперации на Украине.
Сейчас важно поддержать ребят. Им в эти минуты несладко, непросто. Они должны знать, что мы здесь, обеспечиваем крепкий тыл. https://www.google.com/maps/place/Syrovarnya+Olega+Siroty/@55.8739921,36.717637,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd074309adc5e934d!8m2!3d55.8740307!4d36.7173707
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Сыровар Сирота объяснил, как ему удалось выстроить коров в виде буквы Z
ага
Теж солідна машина і помітна!
А континенти вона не знищує, або цілі планети?
А если рыпнутся, Гордая Финляндия вернет свои исконные территории! А может и больше возьмет)
І тоді ми не зобов'язані підписувати якісь договори про нейтралітет.
Русня - така русня!...
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
Там решение консенсусом принимают. Полюбому кто-то будет против.
В итоге нато не будет защищать Финляндию.
Воюючу Фінляндію, ще подумають брати в НАТО. За літо можна відхопити шмат території. От тобі маленька переможна війна. Коли фіни виступлять в НАТО, буде пізно, а зараз саме час.
В Україні параші буде все гірше і гірше .
НАТО замість фінів воювати не буде, допоможе лише зброєю. Вийде, що мордор на два фронти і НАТО на два фронти.
2. Да. Фины уже не те. У них гарантии США и Швеции, армия 280 тыс. человек, современная ПВО и F18 на вооружении (F35 заказаны, а в случае войны, думаю, могут быть доставлены очень быстро). А у соседов-шведов лучшие гаубицы в мире.
Так что параше там совсем ничего не светит.
Грьобані орки, коли ж вас усіх переб'ють та закопають, щоб світ став чистішим та світлішим без вашої орди.