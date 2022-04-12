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россия (92990) Финляндия (903) членство в НАТО (1434)

Россия на границе с Финляндией после ее заявлений о вступлении в НАТО разворачивает войска, - СМИ

фінляндія

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

На видео, загруженном накануне вечером, зафиксировано, как у границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Предварительно это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Как отмечается, развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство "к середине лета завершит дискуссию" о подаче заявки на членство в НАТО.

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В ответ пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг "не улучшит" ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать "разрушение страны".

По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой", что на 25% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу, - Песков
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Топ комментарии
+78
які це війська, недобитки після зустрічі з ЗСУ
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12.04.2022 18:16
+59
Финляндии нечего бояться. Уверен их НАТО будет защищать , даже если они не члены альянса
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12.04.2022 18:17
+54
Кацапня понты колотит. Цинично конечно,но было бы неплохо, если бы они попёрлись ещё и на Финляндию.
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12.04.2022 18:19
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Страница 2 из 2
из советской брони. После развала ВД полякам досталось 700 Т72.
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12.04.2022 18:53 Ответить
Они его по лицензии производили, как и в Чехословакии.
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12.04.2022 19:09 Ответить
А также Чехословакия, Югославия, Румыния, Индмя, Китай...поляки уже было в Катовице собирались осваивать пр-во Т-80, но тут вдруг перестройка.
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12.04.2022 19:24 Ответить
нахер им надо было это говно еще и производить, если Польша унаследовала от "Варшавского договора" очень большой парк советских танков Т-72 - более 900 единиц. Достаточно большую часть из них поляки модернизировали - эта модернизация у них называется PT-91. А потом приобрели в Германии танки Leopard различных модернизаций. А в прошлом году заключили огромный контракт на 6 ярдов на поставку 250 танков Abrams M1A2 в последней модификации SEPv3.
Таким образом, в силу активного перехода вооруженных сил страны на технику производства стран НАТО, поляки понемногу модернизируют 500 имеющихся Т-72 и продают их другим странам (кому альянс считает возможным).
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12.04.2022 19:31 Ответить
Савєцька броня таке ж саме гавно, як і кацапська і українська
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12.04.2022 19:07 Ответить
от крупнокалиберного пулемета хоть спасет ?
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12.04.2022 19:48 Ответить
Броня на ваших БТРах, БМП-1/2, БМД-1/2/3 - прошивається за ніфіг срать.
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13.04.2022 11:57 Ответить
а на ваших - "шведских " хорошая броня?
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13.04.2022 17:26 Ответить
Нічого вони їм не зроблять
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12.04.2022 18:35 Ответить
Мацкалі,розгортають бойові дії проти всієї Європи. Жгуть. Жуть
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12.04.2022 18:35 Ответить
Ставим 1, этому ..........
Syrovarnya Olega Siroty
Мы с тёлочками решили поддержать наших российских бойцов в спецоперации на Украине.

Сейчас важно поддержать ребят. Им в эти минуты несладко, непросто. Они должны знать, что мы здесь, обеспечиваем крепкий тыл. https://www.google.com/maps/place/Syrovarnya+Olega+Siroty/@55.8739921,36.717637,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd074309adc5e934d!8m2!3d55.8740307!4d36.7173707
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12.04.2022 18:36 Ответить
11.04.2022 19:03
1222

Сыровар Сирота объяснил, как ему удалось выстроить коров в виде буквы Z
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12.04.2022 18:41 Ответить
Видимо разных корейских и китайских холодильников, намародереных в Украине кацапам мало. Пошли брать Розенлев.
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12.04.2022 18:37 Ответить
Свинособаки воевали в Финляндии

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12.04.2022 18:38 Ответить
це гарна новина. така поведінка зайвохромосомних потвор ще більше прискорить світ у бажанні приспати їх вічним сном.
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12.04.2022 18:42 Ответить
аж до авіаносних бойових груп (c)

ага
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12.04.2022 18:43 Ответить
Войск там почти не осталось,да еще Швеция придет на помощь.
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12.04.2022 18:43 Ответить
Ну-ну... чого там вже гратись, оголошуйте війну всьому НАТО і здавайтесь на другий день.
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12.04.2022 18:44 Ответить
Дед моей жены воевал в финскую. Так он рассказывал шо из их роты выжили только двое. Он и ещё один. Остальные замёрзли.
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12.04.2022 18:46 Ответить
Фраер на понт берёт? А Питера не жалко? Там и градами достать можно.
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12.04.2022 18:46 Ответить
Та ні . Там від центру підєрбурга до кордону Суомі десь 170км.
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12.04.2022 19:31 Ответить
та їх там комарі зжеруть...
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12.04.2022 18:50 Ответить
забыли как суоми кнрасноперых мочили???
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12.04.2022 18:52 Ответить
показуха, все шо можна ***** в Україну притягнув, три ***** на колесах у фінляндії то показуха
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12.04.2022 18:53 Ответить
де орда візьме стільки мішків для своїх трупаків ?
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12.04.2022 18:53 Ответить
Боже, хіба ж бувають такі дібіли?
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12.04.2022 18:53 Ответить
Думаю, финны не обкакаются. Вспомнят 1939-й...
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12.04.2022 18:55 Ответить
Да и ещё смотря как ВСУ им в 5 стволов защеку напихивают
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12.04.2022 20:45 Ответить
Не розумію лише з якою метою кацапи приперли туди протикорабельні системи?
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12.04.2022 18:56 Ответить
Как будто они сами понимают.
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12.04.2022 18:57 Ответить
Шо было, то и поставили. Думали может фины так испугаются, что не поймут тип орудий. )))
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12.04.2022 19:05 Ответить
Тоді треба було декілька комбайнів джон дір, які вони вкрали в Україні приперти!
Теж солідна машина і помітна!
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12.04.2022 19:08 Ответить
Бо все решта в Україну відправили, що залишилось те й відправили)
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12.04.2022 20:02 Ответить
Так подобными давно наши города обстреливают. Что есть, то и тянут.
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12.04.2022 20:09 Ответить
Та до літа кацапи на кордон з Фінляндаєю ще і танки притарабанять з Камчатки без моторів, бо з моторами в Україні всі попалять.
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12.04.2022 21:05 Ответить
Ну починайте, гуртом рашку ******* буде легше
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12.04.2022 18:57 Ответить
мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп

А континенти вона не знищує, або цілі планети?
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12.04.2022 19:00 Ответить
Ще одна анало говнєтна секретна розробка.
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12.04.2022 19:14 Ответить
тільки галактіки по 10 шт
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12.04.2022 19:34 Ответить
ні, в них для цього є повітряно-космічні війська)))
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12.04.2022 20:27 Ответить
Однієї авіаносної групи США вистачить, щоб знищити усі ваєннакахмічєскіє війська декілька разів
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13.04.2022 11:55 Ответить
Беручи до уваги, що у Фінляндії є 62 F/A-18, розом із ЗСУ могли б вже через місяць влаштувати парад у мацквє
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12.04.2022 19:01 Ответить
Москплі не можуть воювати на два фронти.
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12.04.2022 19:02 Ответить
Да и на один у них как-то не шибко выходит.
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12.04.2022 19:27 Ответить
Ну розбомбили вони дуже багато і вбили вже тисяч з 20 людей.
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12.04.2022 20:40 Ответить
Правильно. Після такого всі 100% фінів будуть за вступ до НАТО.
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12.04.2022 19:04 Ответить
Прям смешно прям НАТО Россия угрожает. НАТО разобьет Россию за считаные дни. Поэтому России не следует мнить о себе великую и непобедимую если даже Украина отлично их громит то о НАТО даже речи не может быть.
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12.04.2022 19:04 Ответить
Какие дни? Все ездюющее, плавающее и летающее российское говно, включая ПВО будет уничтожено за несколько часов ударами с беспилотников, самолётов и крылатыми ракетами. Не забывайте, что во многих случаях наши победы над кацапским железом достигнуты благодаря целеуказанию от разведсредств НАТО
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12.04.2022 23:23 Ответить
З такими діями від кацапні Фінляндія до літа не чекатиме, а може вступити до НАТО ще навесні. Мабуть кацапи вирішили прискорити процес вступу Фінляндії до НАТО
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12.04.2022 19:06 Ответить
Уверен, что МОГУТ ПОВТОРИТЬ!

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12.04.2022 19:07 Ответить
Понты. Орки и не пукнут на Финляндию.
А если рыпнутся, Гордая Финляндия вернет свои исконные территории! А может и больше возьмет)
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12.04.2022 19:07 Ответить
У них прямой договор о защите с США и Швецией. Прогулка не получится.
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12.04.2022 20:13 Ответить
почему у нас нет такого договора...
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13.04.2022 01:29 Ответить
кацапи демонструють стан гроги і помутніння..., це чудово, що фіни зуміли відволікти значну частину свинособак від України, чудово, що фіни пам,ятають про окуповані паРашею більше 10% їх територій в 39-40 роках, своє потрібно забрати... вступаєм в каоліцію - забери своє, вкрадене кацапськими фашистами! приєднуйтесь всі!!!
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12.04.2022 19:12 Ответить
**********, как и гитлер идёт его тропой в Ад, пытаясь воевать со всем миром...
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12.04.2022 19:13 Ответить
які ще авіаносці у Фінляндії?
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12.04.2022 19:14 Ответить
Ихтамнетные.
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12.04.2022 20:49 Ответить
Може кацапи багатостраждального Кузю хочуть добить щоб фіннів налякать своєю тупістю?
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12.04.2022 21:11 Ответить
Якщо путін не введе війська в Фінляндію, то його претензії до України за її бажання вступити в нато будуть вважатись необгрунтованими.
І тоді ми не зобов'язані підписувати якісь договори про нейтралітет.
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12.04.2022 19:15 Ответить
Кацапи взагалі не розуміють, що їхні погрози та агресія призводить лише до зворотнього ефекту та посилює русофобію
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12.04.2022 19:17 Ответить
Зосталося ще й в Фінів всмоктати
Русня - така русня!...
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12.04.2022 19:17 Ответить
У ***** шиза из-за НАТО, то НАТО боится его как черта.
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
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12.04.2022 19:17 Ответить
нравица - не нравица.... "приииинимааай нас, Суоми, Красавица..." (с)
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12.04.2022 19:18 Ответить
А может попробовать ввести войска в Финляндию. Чтобы расшатать нато.
Там решение консенсусом принимают. Полюбому кто-то будет против.
В итоге нато не будет защищать Финляндию.
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12.04.2022 19:22 Ответить
Эти угрозы не для них,а для ссыкливых Германии и Франции,которые скорее всего наложат вето на вступление этих стран в НАТО.
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12.04.2022 19:24 Ответить
забыли орки видать как ********* от финнов отгребали
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12.04.2022 19:25 Ответить
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12.04.2022 19:30 Ответить
А я иду, шагаю па маскве...
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12.04.2022 20:26 Ответить
чеканит шаг
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12.04.2022 23:27 Ответить
на 2 фронта собрались воевать ублюдки?
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12.04.2022 19:36 Ответить
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12.04.2022 19:45 Ответить
Як не дивно, параші вигідна війна з Фінляндією. Більше санкцій не стане. Лінії манергейма у фінів немає, та й армії як такої небагато. Народ не той, що 1940 року.
Воюючу Фінляндію, ще подумають брати в НАТО. За літо можна відхопити шмат території. От тобі маленька переможна війна. Коли фіни виступлять в НАТО, буде пізно, а зараз саме час.
В Україні параші буде все гірше і гірше .
НАТО замість фінів воювати не буде, допоможе лише зброєю. Вийде, що мордор на два фронти і НАТО на два фронти.
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12.04.2022 20:05 Ответить
1. Станет.
2. Да. Фины уже не те. У них гарантии США и Швеции, армия 280 тыс. человек, современная ПВО и F18 на вооружении (F35 заказаны, а в случае войны, думаю, могут быть доставлены очень быстро). А у соседов-шведов лучшие гаубицы в мире.
Так что параше там совсем ничего не светит.
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12.04.2022 21:01 Ответить
Да уж, хотелось бы посмотреть на сражение кацапского металлолома с многоцелевыми F-18, а на подходе там F-35. После подавления ПВО это просто игра в одни ворота
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12.04.2022 23:35 Ответить
Русня уже однажды отхватила звиздюлей от финов, нихрена долбо..бов жизнь не учит.
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12.04.2022 20:10 Ответить
Братья фины открывайте второй фронт, сейчас эту гадину легко добить.
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12.04.2022 20:14 Ответить
Одна фінська вже була. Кацапськи тварини скучіли за кукушками. Слава Україні
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12.04.2022 20:18 Ответить
Доброго ранку, ми із Фінляндіі.
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12.04.2022 20:21 Ответить
Фінляндія відволікає на себе частину їх ресурсу. От би ще активізуватися Японії, Азербайджану та Грузії і Молдові.
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12.04.2022 20:26 Ответить
Им нечего переживать. Руские настолько сцыкливый и подлый народ, что только с безоружной Сирией и Украиной может воевать. Все остальные просто недосягаемы для них. Сцыкуны ********.
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12.04.2022 20:57 Ответить
Украина безоружная
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12.04.2022 23:38 Ответить
24.02 - да
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13.04.2022 01:31 Ответить
забыл поставить знак вопроса в конце предложения
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13.04.2022 14:47 Ответить
Неужели хотят ещё и от финнов пи*дюлей отгрести?
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12.04.2022 21:51 Ответить
Орки відчули смак поразки в Україні, тому треба ще на Фінляндію напасти і там получити триндюлєй. Це як п'яні гопники, самі ходять та шукають, хто ж їх відхмиздить.

Грьобані орки, коли ж вас усіх переб'ють та закопають, щоб світ став чистішим та світлішим без вашої орди.
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13.04.2022 23:51 Ответить
Схоже, жарт про фінсько-китайську границю незабаром перестане бути жартом.
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13.04.2022 23:59 Ответить
Так, цей бородатий анєхдот незабаром дійсно може заграти новими фарбами.
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14.04.2022 00:07 Ответить
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