Автор "настольной" книги Путина Гаспарян получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа, - Венедиктова
Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также о изготовлении и распространении материалов с такими призывами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 УК Украины).
Армен Гаспарян написал книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в которой системно, бескомпромиссно и безальтернативно продвигал свои утверждения о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины. В частности, захватить власть путем проведения военных действий на ее территории и обеспечить полный внешний контроль над ними.
Среди идей Гаспаряна – помещение всех украинцев, которые останутся живы после войны, в так называемые фильтрационные лагеря и проведение над ними масштабного судебного процесса с приговорами всем, кто имеет проукраинскую позицию. Наиболее проукраински настроенных он предложил вообще уничтожить, других отправлять в концентрационные лагеря и привлекать к безвозмездным работам", - написала она.
Венедиктова отметила, что Гаспарян писал о "необходимости начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. В частности, геноцид должны были испытать жители Одессы, Николаева, Херсона, Харькова, Чернигова и Киева":
"Электронная версия украиноненавистнической книги была опубликована в сети интернет, где свободно и безвозмездно можно было скачать плод его нездоровой фантазии, которая становится реальностью ныне. Книга также выходила в свет, а ее автор неоднократно в многочисленных интервью на радио, телевидении, печатных СМИ и ютуб-каналах распространял свои призывы к геноциду, изложенные в ней.
Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" даже закупило Управление делами президента РФ для изучения и использования должностными лицами. Утверждения, взятые из книги, неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. Воспользовался этими нарративами и президент РФ во время обращения о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" и проведении "военной операции" на территории Украины".
Руководитель ОГП отметила, что пропагандисты и идеологи геноцида являются преступниками.
"У Адольфа Гитлера тоже была любимая книга, содержанием и духом которой он инфицировал целые нации, – "Mein Kampf". Следует отметить, что у него это получилось.
Подобная "литература" – достаточно профессиональный и качественно подготовленный продукт и инструмент, если хотите. Как ни странно, мы с вами знаем, что более 80% граждан РФ поддерживают идеи высшего руководства РФ, а точнее их главаря – президента. Случайно ли это? Ответ очевиден – нет. С гражданами системно и методично работают с помощью СМИ, соцсетей, местных ЛОМов, телевидения и т.д.
Многие из вас назовут такие идеи просто больными, безумными, противными, но я рискну не согласиться. Те, кто всю эту ахинею придумал и позже описал, – преступники, выполняющие преступный приказ, вступившие в преступный сговор с преступными целями и делали они все это сознательно. А раз так, и реакция украинских органов правопорядка на их действия будет адекватна – привлечение к уголовной ответственности", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Бучі
Ірпіня
ну при спробі втечі, звісно
не вірите?
зайдіть на соловьїний помьот: соловьйов, шахназаров та інші
Отвратительное подражание своим «старшим» товарищам. Скорее даже одному старшему товарищу - вечернему ****звону Соловьеву . Телеграм полон желчи как у Соловьева, стиль речи как у Соловьева (разве что не хриплый и не хрюкающий )
Може, вже пора почати з них ? А то все підозри, підозри недосяжним ...
И река Днепр, и моря, и леса и степи, уголь, руда разная, чернозем и трудолюбивый народ.
Да мы одна из богатейших наций!
https://www.youtube.com/watch?v=6Ttw7NURlwU
че, армянский флот в полном составе идет *****.
А на разогреве клоуны Галустян и Мартиросян.
повна пурга на вуха "униженного" кацапа.
кацапи хотіли цього гівна, гаспарянци їм навалили.
подивіться ось тут презентацію книжки гаспарянца і автор і "кореспонденти" ж кінчають разом
https://www.youtube.com/watch?v=c8dUUy0TSgI
Пример странный. "Mein Kampf" он сам и написал.
Може принаймні її еліта, яка сповідує такий світогляд, має бути світовим співтовариством просто фізично знищена, як це було зроблено з нацистською елітою 3-го рейху?
Знаєте, тотожність ідеологій 3-го рейху і 3-го риму є цілком символічною.
народжені в україні не дають поради, як денацифікувати армян...
До речі, Александров, тодішній стовп пропаганди, особистий корифан Маленкова,уже академік,директор якихось інститутів філософії і літератури, попався на тривіальній педофілії, Справа була гучна, окраску їй надав особисто микитка Хрущев, і збереглася в історії КПРС як справа гладіаторів. Александров був розжалуваний і засланий на батьківщину до тутешніх.
підозру тому кого не дістане-ти тупа?
ти ще гітлера відкопай мерзота
До речі саме при ньому була введена нова форма для армії. А лаптеногий фельдмаршал таки повернувся до френчів сталінського часу, правда галіфе таки не ввели. Той знаменитий дизайнер Зайцев Слава не додивився, однако.
Євреї тягнули до Ізраїлю начверть євреїв, попри те, що останні, здебільшого, були справжніми совками. Кацапи навіть вивозять українців до орди і сують їм свої, нікому в світі не потрібні паспорти. Навіть поляки радіють приїзду українських біженців, частина з яких лишиться в Польщі, хоч більшіть з них кацапомовні і польську розуміють поганенько.
Усі вважають, що зростити новий людський ресурс довше, аніж промити людям голови. Думаю, через вступ до ЕС Україні ще доведеться заохочувати етнічних українців далекого сходу переїздити на історичну батьківщину.
про ксенофобию, нетерпимость, разжигание и шовинизм ....
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євреї та армянці стрижуть бало на дурних баранячих бошках кацапів