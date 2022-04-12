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геноцид (415) пропаганда (3632) Венедиктова (726) Гаспарян (3)

Автор "настольной" книги Путина Гаспарян получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа, - Венедиктова

гаспарян

Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также о изготовлении и распространении материалов с такими призывами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

Армен Гаспарян написал книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в которой системно, бескомпромиссно и безальтернативно продвигал свои утверждения о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины. В частности, захватить власть путем проведения военных действий на ее территории и обеспечить полный внешний контроль над ними.

Среди идей Гаспаряна – помещение всех украинцев, которые останутся живы после войны, в так называемые фильтрационные лагеря и проведение над ними масштабного судебного процесса с приговорами всем, кто имеет проукраинскую позицию. Наиболее проукраински настроенных он предложил вообще уничтожить, других отправлять в концентрационные лагеря и привлекать к безвозмездным работам", - написала она.

Венедиктова отметила, что Гаспарян писал о "необходимости начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. В частности, геноцид должны были испытать жители Одессы, Николаева, Херсона, Харькова, Чернигова и Киева":

"Электронная версия украиноненавистнической книги была опубликована в сети интернет, где свободно и безвозмездно можно было скачать плод его нездоровой фантазии, которая становится реальностью ныне. Книга также выходила в свет, а ее автор неоднократно в многочисленных интервью на радио, телевидении, печатных СМИ и ютуб-каналах распространял свои призывы к геноциду, изложенные в ней.

Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" даже закупило Управление делами президента РФ для изучения и использования должностными лицами. Утверждения, взятые из книги, неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. Воспользовался этими нарративами и президент РФ во время обращения о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" и проведении "военной операции" на территории Украины".

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Руководитель ОГП отметила, что пропагандисты и идеологи геноцида являются преступниками.

"У Адольфа Гитлера тоже была любимая книга, содержанием и духом которой он инфицировал целые нации, – "Mein Kampf". Следует отметить, что у него это получилось.

Подобная "литература" – достаточно профессиональный и качественно подготовленный продукт и инструмент, если хотите. Как ни странно, мы с вами знаем, что более 80% граждан РФ поддерживают идеи высшего руководства РФ, а точнее их главаря – президента. Случайно ли это? Ответ очевиден – нет. С гражданами системно и методично работают с помощью СМИ, соцсетей, местных ЛОМов, телевидения и т.д.

Многие из вас назовут такие идеи просто больными, безумными, противными, но я рискну не согласиться. Те, кто всю эту ахинею придумал и позже описал, – преступники, выполняющие преступный приказ, вступившие в преступный сговор с преступными целями и делали они все это сознательно. А раз так, и реакция украинских органов правопорядка на их действия будет адекватна – привлечение к уголовной ответственности", - подчеркнула она.
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Топ комментарии
+24
Украинский Моссад должен решать такие вопросы. Ибо подозрения украинской прокуратуры остаются просто списком пожеланий. Как показывает практика.
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12.04.2022 18:54
+16
Армяне всегда были подкацапскими шлюхами. Мерзкий и скользкий народец
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12.04.2022 18:59
+14
Удивительно, как этнические армяне землю роют от усердия!
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12.04.2022 18:57
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Правила форума Совет форумчан
віддати це падло мешканцям Бородянки
Бучі
Ірпіня

ну при спробі втечі, звісно
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12.04.2022 18:51 Ответить
Вбивця Дракона сам стає Драконом, нажаль- це не наш Шлях.
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12.04.2022 18:54 Ответить
Повториш цю фразу, коли кацапи спалять твою хату, зґвалтують твою жінку і уб'ють дітей.
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12.04.2022 19:45 Ответить
Тю...
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12.04.2022 20:10 Ответить
нехай його на карабах відправлять , там без підозри прикопають .
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12.04.2022 18:56 Ответить

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12.04.2022 18:51 Ответить
Хто такі "підари" ?? Чому путіних обзивають таким не самим поганим словом ??
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12.04.2022 19:15 Ответить
нікого не бентежить що ідеологами рашизма є євреї та армянци ?
не вірите?
зайдіть на соловьїний помьот: соловьйов, шахназаров та інші
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12.04.2022 20:14 Ответить
Вы ещё одну тупую ****.у симоняншу с мужем забыли. Но я так думаю это среда в которой они росли их такими сделала. В школе на роиссе наверное их гнобили русские за их происхождение, не "русскими" или черножопыми называли, ну у них так принято. И вот обиженное говно сейчас отрывается. Сурков из того же говна! Та русские росиянцы тоже говно та и ****** "хохлы" живушие там такое же говно! По родственникам и знакомым знаю! Твари они! ***, иногда хочется сказать-шож вы турки не доделали когда-то!
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12.04.2022 21:51 Ответить
Головне було зробити перший крок- а Шлях там довгий...
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12.04.2022 18:53 Ответить
майбутній Міжнародний Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ та його ідеологами!
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12.04.2022 19:24 Ответить
Коли вже підуть підозри і карточки Інтерполу для сімонян, скабєєвої, Соловйова? Ця війна це заслуга Останкіно на 99%...
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12.04.2022 18:53 Ответить
досить перекладати провину з *хароших рускіх* на скабєєвих. їх недонація хвора... крапка... вони хотіли цього, пропаганда розрахована не на те щоб зробити ідіотів, вона вже розрахована на ідіотів
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12.04.2022 18:59 Ответить
Украинский Моссад должен решать такие вопросы. Ибо подозрения украинской прокуратуры остаются просто списком пожеланий. Как показывает практика.
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12.04.2022 18:54 Ответить
Ну гіві з моторолою не погодяться. З практикою.
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12.04.2022 18:58 Ответить
Цих підорів прибрали свої ж.
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12.04.2022 19:03 Ответить
Хто такі "підари" ?? Чому путіних обзивають таким не самим поганим словом ??
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12.04.2022 19:17 Ответить
Підари - це кацапи і різного роду біосміття. Нічого доброго в цьому терміні немає. Не варто плутати слово "підор" із такими поняттями як "гей" та "гомосексуаліст". Лише на росії ці поняття тотожні.
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12.04.2022 19:23 Ответить
Версія так собі, непереконлива, насправді.
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13.04.2022 13:38 Ответить
Яка ***** версія? Тобі що, *****, 9 років? Чи ти з іншої планети? Я тобі пояснюю, який відтінок має слово "підор" і який - інші два поняття. Нормальні люди їх не ототожнюють. Це лише на рашці квітне буйним квітом гомофобія і пре з усіх дірок. Для них що гей, що підор - одне й те ж саме. В Україні лише слово "підор" має негативне забарвлення. Людей нетрадиційної орієнтації українці не називають підорами. Принаймі я такого не зустрічав ні в інтернеті, ні у житті. Особисто я використовую термін "підор" по відношенню до тих, кого важко назвати людиною через їхні вчинки і відсутність моралі. Я ніколи не вживаю це слово, щоб вказати на людей нетрадиційної орієнтації, бо я - не гомофоб. Для адекватних людей слова "підор" і "гей" мають геть різні значення. Достатньо розжував?
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13.04.2022 14:28 Ответить
Так, дякую, зрозумів - у тебе у голові з цього питання суцільна каша. Нічого особистого ...
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13.04.2022 15:48 Ответить
Якщо для тебе слово "підор" - "не саме погане слово", можеш йти *****, довбойоб сраний.
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13.04.2022 17:29 Ответить
Уже відомо що наші.
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12.04.2022 19:29 Ответить
Чомусь за всі ці роки не зустрічав жодної згадки про це. Є посилання на якийсь надійний інформаційний ресурс, де можна з цим ознайомитись?
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12.04.2022 19:40 Ответить
Набираєте в гуглі "ліквідація Гіві" або "ліквідація мотороли" і читаєте всі подробиці цих спецоперацій . Все давно написано і показано . Хоча спочатку дійсно не афішувалося , що це робота українських спецслужб.
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12.04.2022 20:12 Ответить
Дай "вєнєдіктовій" та нашим судам його в руки і через кілька місяців він гулятиме на свободі. Може ще щось і відсудить в держави Україна. Тому, звісно, "вєнєдіктова" здатна лише на такі підозри. (до речі, в Україні зараз є купа персон, що можуть підпадати під цю статтю, але "вєнєдіктовій" вони не цікаві.)
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12.04.2022 19:04 Ответить
Удивительно, как этнические армяне землю роют от усердия!
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12.04.2022 18:57 Ответить
Що цікаво, їх там декілька. Штук п*ять ...
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12.04.2022 19:18 Ответить
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12.04.2022 21:44 Ответить
Существует в российском медиапространстве такой персонаж, как Армен Гаспарян. В рейтинге самых отвратительных пропагандистов он занимает одно из лидирующих мест.
Отвратительное подражание своим «старшим» товарищам. Скорее даже одному старшему товарищу - вечернему ****звону Соловьеву . Телеграм полон желчи как у Соловьева, стиль речи как у Соловьева (разве что не хриплый и не хрюкающий )
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12.04.2022 21:49 Ответить
Еще в интернете есть забавная информация из прошлого Гаспаряна. Несмотря на то, что сейчас он пытается представить себя православным патриотом России, по молодости он, оказывается, был адептом неонацистской секты, «канонизировавшей» Гитлера
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12.04.2022 21:52 Ответить
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12.04.2022 21:54 Ответить
Армяне всегда были подкацапскими шлюхами. Мерзкий и скользкий народец
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12.04.2022 18:59 Ответить
Та в нас в Україні достобіса послідовників цього підора.
Може, вже пора почати з них ? А то все підозри, підозри недосяжним ...
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12.04.2022 19:00 Ответить
Что-то многовато этнических армян неровно дышат по отношению к Украине. И вообще в тупые бошки "рюським ванькам" вкладывают свои бредовые идеи совсем не "рюськие". Тот же сурков-чеченец любит порассуждать о "несправедливости существования украинской нации".
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12.04.2022 19:01 Ответить
Может они все завидуют географическому расположению и нашим природным ресурсам.
И река Днепр, и моря, и леса и степи, уголь, руда разная, чернозем и трудолюбивый народ.
Да мы одна из богатейших наций!
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12.04.2022 19:14 Ответить
Не завидуем, а желаем вам победы. Многотысячный митинг 9 апреля в Ереване, когда перед посольством рф размахивали огромным украинским флагом, тому подтверждение

https://www.youtube.com/watch?v=6Ttw7NURlwU
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12.04.2022 19:37 Ответить
Может, мы не с теми воюем- ******* по Еревану и дело в шляпе. Коро
че, армянский флот в полном составе идет *****.
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12.04.2022 20:36 Ответить
Вот я и говорю, что не в национальности дело, а в среде где выросли, в среде ненависти в среде ненависти друг другу, как в роиссе! Я на практику приехал в Астрахань в 1988 году и там я узнал, что я ****** хохол, а ещё что есть корсаки, это так казахов и калмыков называли, и много и про грузин и армян, короче про всех "неправильных". Я, ***, с Одессы и до этого как-то над этим не задумывался! Так что неонаци это только роисся!
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12.04.2022 22:04 Ответить
Не больше, чем остальных. В армянском языке есть словосочетание շուռ տված, что дословно переводится как "перевертыш". Это выражение применяется как раз к таким, как гаспарян. Среди других наций тоже есть перевертыши, которые жопу рвут за рф
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12.04.2022 19:30 Ответить
Однако непонято, почему именно армян большинство, среди не тинульных наций, в списке штатных пропагандонов мордора: Бабаян, Кургинян, Кеосарян, Симоньян, теперь это чучело.
А на разогреве клоуны Галустян и Мартиросян.
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12.04.2022 20:15 Ответить
Вірменська діаспора мабуть численна ... Якщо взнаєте скільки їх проживає у Москві і С. Пєтєр., стане ясно.
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13.04.2022 20:03 Ответить
Эту книгу армянская чурка написала в 2018 году,а мы только через 4 года раздуплились
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12.04.2022 19:02 Ответить
таких "книжок" ідеології рашизма, написаних хитрожопими євреями та армянцями, вагон з причепом.

повна пурга на вуха "униженного" кацапа.
кацапи хотіли цього гівна, гаспарянци їм навалили.

подивіться ось тут презентацію книжки гаспарянца і автор і "кореспонденти" ж кінчають разом
https://www.youtube.com/watch?v=c8dUUy0TSgI
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12.04.2022 20:24 Ответить
Мені навіть важко уявити як кацапи будуть дубасити вірмен після падіння *****. Вони скажуть "це кляті армяшки-пропагандони нас надурили щоб дати піндосам привід ввести санкції"...
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12.04.2022 19:04 Ответить
"У Адольфа Гітлера теж була улюблена книжка, змістом і духом якої він інфікував цілі нації - "Mein Kampf". Джерело:

Пример странный. "Mein Kampf" он сам и написал.
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12.04.2022 19:04 Ответить
Так . Тут дійсно Венедиктова трохи маху дала.
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12.04.2022 20:15 Ответить
Ґаспарян - обречен. Только он об этом пока не догадывается.
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12.04.2022 19:07 Ответить
Я правильно зрозумів - "армен гаспарян" то є "вялікій рузькє чєлавєк" який написав іншому "вялікій рузькє чєлавєк" вовє путину (етнічному вепсу) такий собі "путєвадітєль па жізні"?
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12.04.2022 19:07 Ответить
Может это смешно звучит, но этот урод гаспарян или как его там, себя считает русским. Они все вяликие рузке ,вне зависимости от происхождения. Результат многовековой имперской политики и промывания мозгов
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12.04.2022 19:24 Ответить
+5
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13.04.2022 20:46 Ответить
Ой, проснулась, а до этого за порохом гонялась долго и нудно.
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12.04.2022 19:08 Ответить
А чи мають країна та нація з такою ідеологією та практикою її втілення в життя взагалі право на існування в ********* світі 21-го століття?
Може принаймні її еліта, яка сповідує такий світогляд, має бути світовим співтовариством просто фізично знищена, як це було зроблено з нацистською елітою 3-го рейху?
Знаєте, тотожність ідеологій 3-го рейху і 3-го риму є цілком символічною.
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12.04.2022 19:09 Ответить
Це лайно-пісатєль також є покидьком та вбивцею...
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12.04.2022 19:09 Ответить
Пані прокурорша, коли візьметесь за Єрмака, Татарова та іншу сволоту?
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12.04.2022 19:18 Ответить
Так, згодна! Нах нам той гаспарян всрався, коли у нас в оп майже 90 відсотків зрадників?! Це добре, шо зеля сцикливий, і зачитує в своїх відосіках те, шо йому серйозні дядькі написали! Хламідія - дебіл, дєрьмака нафігась випихують на загал! Ну так, шоб не казали, шо хунта!)))
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12.04.2022 19:38 Ответить
Маруся Клімова, щось я з тобою солідарний в цьому питанні про агентуру в ОП і сцикливого зелю.
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12.04.2022 21:26 Ответить
А почему он не защищает свой так называемый карабах. Нет он туда не пойдет этот хитрый ара. Там его азеры закопают живьем. Поэтому примазался к кремлевским бандитам.
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12.04.2022 19:20 Ответить
Большая просьба к украинцам-не называйте рашистских выродков с армянскими фамилиями армянами. Это манкурты без роду и племени. Среди оккупантов есть военные с украинскими фамилиями, и даже те, кто родился в Украине, но это не значит, что они украинцы
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12.04.2022 19:20 Ответить
це значить що вони також українці, українці - зрадники, їх тільки знищувати. Ми це успішно здійснюємо. нація повина очиститись від подібних виродків.
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12.04.2022 19:29 Ответить
недоречне порівняння...гаспарян не окуповує вірменію...
народжені в україні не дають поради, як денацифікувати армян...
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12.04.2022 22:06 Ответить
цей вірменчик давно працює на ниві історії НКВС. Досліджував історію РОВС, використав деякі недоступні відомості. Схожий по почерку на ще одного дослідника Хінштейна. Вся ця ахінея тягнеться з часів отца основателя русскага міра Скрябіна. А саме з 1937-8 років коли вони разом із Ждановим почали проводити деукраїнізацію в ЦК та підзвітних структурах. Саме в 1938 році Жданов через Александрова мав розгромити Довженка за фільм Щорс,але не зрослось. зате використали дослівно в 1943 році, тільки поміняли назву твору. Якщо згадати проект Указу від липня 1944 рок, від Жукова та Серова про виселення всіх українців туди ж, то і ФСБ взяла ще стару методичку, яку і обробив цей вірменчик. Хінштейна не залучали, бо єврей, не зрозуміють і,крім того,він через алкогольну залежність вже не той. І когось із братів Лаптевих не залучиш, зразу ж скажуть - чорносотенці, новий Союз Міхаїла Архангела. Так що ці заклики - це епістолярний жанр ФСБ який побачив світ через армянське радіо.
До речі, Александров, тодішній стовп пропаганди, особистий корифан Маленкова,уже академік,директор якихось інститутів філософії і літератури, попався на тривіальній педофілії, Справа була гучна, окраску їй надав особисто микитка Хрущев, і збереглася в історії КПРС як справа гладіаторів. Александров був розжалуваний і засланий на батьківщину до тутешніх.
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12.04.2022 19:20 Ответить
це аровське смердюче гімно, я впевнений, про вірмен і вірменію так думало, в їх незавидній долі з турками й азейбарджанцями..., це по Фройду, ховаючи свої фашистські думки в маячні про Україні?
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12.04.2022 19:25 Ответить
ти смердюча підстилка долбодіктова розберися з тими хто тут...
підозру тому кого не дістане-ти тупа?
ти ще гітлера відкопай мерзота
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12.04.2022 19:31 Ответить
та, надо не только гаспаряну (частый эксперд у мудозвона и соведущий его других шоу) объявлять подозрение, а и всей шайке ведущих, эксперДов и прочей шушеры, которая ошивается на русско-нацистских пятиминутках ненависти (вечер с мудозвоном; 60-ть минут и т.д. и т.п.). и подавать в международный розыск - уверен, что найдется за что!
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12.04.2022 19:33 Ответить
Тривалий час в управлінні Армії СРСР був Андрій Гречко, родом із Ростовської області. Він завжди в анкетах писав про нацональність - українець. В часу розвитку застою невгамовний Суслов приставав до нього,щоб він змінив запис на руського. А він завжди відповідав -батьки українці і він не може бути рузге.
До речі саме при ньому була введена нова форма для армії. А лаптеногий фельдмаршал таки повернувся до френчів сталінського часу, правда галіфе таки не ввели. Той знаменитий дизайнер Зайцев Слава не додивився, однако.
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12.04.2022 19:37 Ответить
зараз, нажаль, всі(можливо майже всі) українці в кацапії, зденаціоналізовані й асимільовані нацистсько-фашистською рашею, іншими словами - вбиті. паРаша і нам таку долю готує, ми повинні їх знищити й залишитись українцями.
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12.04.2022 20:30 Ответить
Від того вони не перестають бути нащадками українців.
Євреї тягнули до Ізраїлю начверть євреїв, попри те, що останні, здебільшого, були справжніми совками. Кацапи навіть вивозять українців до орди і сують їм свої, нікому в світі не потрібні паспорти. Навіть поляки радіють приїзду українських біженців, частина з яких лишиться в Польщі, хоч більшіть з них кацапомовні і польську розуміють поганенько.
Усі вважають, що зростити новий людський ресурс довше, аніж промити людям голови. Думаю, через вступ до ЕС Україні ще доведеться заохочувати етнічних українців далекого сходу переїздити на історичну батьківщину.
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12.04.2022 21:04 Ответить
Не факт що захочуть. Залежить від рівня життя.
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13.04.2022 20:51 Ответить
Ця манкуртня вірменська бєснуєтся на рашн каналах, шоб довести, шо вони святіше самого єврєя жиріка ! Ну, і бабло за це, звичайно надихає!
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12.04.2022 19:51 Ответить
Если бы такую книгу написали про армян, какой бы поднлся вой
про ксенофобию, нетерпимость, разжигание и шовинизм ....
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12.04.2022 20:05 Ответить
ця лиса головка чл..на гаспарян як серфер осідлала хвилю рашиського шовінізма і красіво проїхалась на ній заробивши слави у пуйла і рашистів та бабла неміряно

.
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12.04.2022 20:08 Ответить
****** звірьки , всіх на історіческую родіну в карабах
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12.04.2022 20:08 Ответить
ха-ха !!!!
євреї та армянці стрижуть бало на дурних баранячих бошках кацапів
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12.04.2022 20:17 Ответить
їх історична "родіна" - іран, карабах азербайджанський.
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12.04.2022 21:29 Ответить
зачем заводить дело, это уродство нужно по тихому истребить как мусор, и всех делов!
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12.04.2022 20:24 Ответить
Забили вам мозги Венедиктова и офисы преза.Мв ведь росичи, руськие от Руси.А это чмо армянское себя руським называет. Офису надо историю выучить
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12.04.2022 20:37 Ответить
Кстати, на параше все пропагаедано или армяне, или евреи - симоньян, кеосаян, гаспарян. соловьев, кедми, норкин
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12.04.2022 20:44 Ответить
Так недаром же армян называют кавказскими жидами, а евреи армян ненавидят и презирают.
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12.04.2022 21:19 Ответить
Це ху*ня 2017 року видання, гугол видає 2760 посилань. Продають в Мордорі і Бульбостані, навіть є в плеймаркті. Ці сайти повинні пожиттєво заблокувати.
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12.04.2022 21:03 Ответить
Вірмени один наперед другого плазують перед руССкими нацистами, демонструючи свою собачу відданість. Нічого крім огиди до цих ублюдків.
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12.04.2022 21:17 Ответить
Починаєш розуміти ненависть турків до вірмен, яка проявилася в масовій різанині останніх у 1915-1916 р на території Османської імперії.
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12.04.2022 22:02 Ответить
не путайте армянский народ с хаями, говном армянского этноса, в которому и этот поц, холуй потомственный, относится...
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12.04.2022 23:14 Ответить
Підозру?!!!!????!!!! Його вже давно потрібно було заочно засудити і стратити!
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13.04.2022 00:04 Ответить
 
 