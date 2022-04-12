Автор "настольной" книги Путина Гаспарян получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа, - Венедиктова

Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также о изготовлении и распространении материалов с такими призывами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

Армен Гаспарян написал книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в которой системно, бескомпромиссно и безальтернативно продвигал свои утверждения о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины. В частности, захватить власть путем проведения военных действий на ее территории и обеспечить полный внешний контроль над ними.

Среди идей Гаспаряна – помещение всех украинцев, которые останутся живы после войны, в так называемые фильтрационные лагеря и проведение над ними масштабного судебного процесса с приговорами всем, кто имеет проукраинскую позицию. Наиболее проукраински настроенных он предложил вообще уничтожить, других отправлять в концентрационные лагеря и привлекать к безвозмездным работам", - написала она.

Венедиктова отметила, что Гаспарян писал о "необходимости начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. В частности, геноцид должны были испытать жители Одессы, Николаева, Херсона, Харькова, Чернигова и Киева":

"Электронная версия украиноненавистнической книги была опубликована в сети интернет, где свободно и безвозмездно можно было скачать плод его нездоровой фантазии, которая становится реальностью ныне. Книга также выходила в свет, а ее автор неоднократно в многочисленных интервью на радио, телевидении, печатных СМИ и ютуб-каналах распространял свои призывы к геноциду, изложенные в ней.

Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" даже закупило Управление делами президента РФ для изучения и использования должностными лицами. Утверждения, взятые из книги, неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. Воспользовался этими нарративами и президент РФ во время обращения о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" и проведении "военной операции" на территории Украины".

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Руководитель ОГП отметила, что пропагандисты и идеологи геноцида являются преступниками.

"У Адольфа Гитлера тоже была любимая книга, содержанием и духом которой он инфицировал целые нации, – "Mein Kampf". Следует отметить, что у него это получилось.

Подобная "литература" – достаточно профессиональный и качественно подготовленный продукт и инструмент, если хотите. Как ни странно, мы с вами знаем, что более 80% граждан РФ поддерживают идеи высшего руководства РФ, а точнее их главаря – президента. Случайно ли это? Ответ очевиден – нет. С гражданами системно и методично работают с помощью СМИ, соцсетей, местных ЛОМов, телевидения и т.д.

Многие из вас назовут такие идеи просто больными, безумными, противными, но я рискну не согласиться. Те, кто всю эту ахинею придумал и позже описал, – преступники, выполняющие преступный приказ, вступившие в преступный сговор с преступными целями и делали они все это сознательно. А раз так, и реакция украинских органов правопорядка на их действия будет адекватна – привлечение к уголовной ответственности", - подчеркнула она.