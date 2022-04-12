Сеть супермаркетов VARUS при поддержке Министерства социальной политики Украины и в прямом взаимодействии с управлениями социальной защиты населения запустила благотворительный проект "Це вам від щирого серця". В эти выходные уже заработал фасовочный цех в Днепре. Собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный проект "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — именно столько добра вы подарили нуждающимся!

Сегодня в рамках благотворительного проекта "Це вам від щирого серця" VARUS передал 157 продуктовых наборов Днепровскому городскому территориальному центру, который занимается одинокими пожилыми людьми и лицами с инвалидностью:

90 наборов за 250 грн

90 наборов за 250 грн 67 наборов за 500 грн

В этих продуктовых корзинах – самые необходимые товары: крупы, мука, масло, чай, печенье, средства гигиены. И прямо сейчас их уже получают одинокие бабушки и дедушки

Искренне благодарим всех, кто присоединился, вы невероятны! Но не сбавляйте обороты — продолжаем собирать и отгружать помощь, присоединяйтесь к проекту и вы:

заказывайте продуктовые корзины за 250 грн или 500 грн на сайте go.varus.ua/dobro/

заказывайте продуктовые корзины за 250 грн или 500 грн на сайте а мы вместе с городскими службами социальной защиты соберем и доставим их тем, кому они необходимы. Делаем добро вместе! - сказано в сообщении.

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