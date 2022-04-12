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В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения

продукти

Сеть супермаркетов VARUS при поддержке Министерства социальной политики Украины и в прямом взаимодействии с управлениями социальной защиты населения запустила благотворительный проект "Це вам від щирого серця". В эти выходные уже заработал фасовочный цех в Днепре. Собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный проект "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — именно столько добра вы подарили нуждающимся!

Сегодня в рамках благотворительного проекта "Це вам від щирого серця" VARUS передал 157 продуктовых наборов Днепровскому городскому территориальному центру, который занимается одинокими пожилыми людьми и лицами с инвалидностью:

  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 01 90 наборов за 250 грн
  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 01 67 наборов за 500 грн

В этих продуктовых корзинах – самые необходимые товары: крупы, мука, масло, чай, печенье, средства гигиены. И прямо сейчас их уже получают одинокие бабушки и дедушки

Искренне благодарим всех, кто присоединился, вы невероятны! Но не сбавляйте обороты — продолжаем собирать и отгружать помощь, присоединяйтесь к проекту и вы:

  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 03 заказывайте продуктовые корзины за 250 грн или 500 грн на сайте go.varus.ua/dobro/
  • В Днепре собрали первые 600 наборов для местных управлений социальной защиты населения 03 а мы вместе с городскими службами социальной защиты соберем и доставим их тем, кому они необходимы. Делаем добро вместе! - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Varus?
Всего 157?
Редкое жлобство.
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12.04.2022 18:59
+3
Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
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12.04.2022 19:00
+3
хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
спасибо!
ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
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12.04.2022 19:13
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Varus?
Всего 157?
Редкое жлобство.
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12.04.2022 18:59 Ответить
Похоже что Руслана Шостака анд компани заставили.
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12.04.2022 19:02 Ответить
и главное не 150 или 160, а именно 157. Чет кацапней попахивает с их 146%
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12.04.2022 19:04 Ответить
Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
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12.04.2022 19:00 Ответить
надеюсь вонючее мясо не положили в ПРОДУКТОВЫЙ набор. Как не зайдешь в этот варус вечно вонь стоит протухшего мяса
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12.04.2022 19:03 Ответить
Вопрос №1 должен быть к Вове Кастро зебилу, который в прошлом году был на первом месте во всех мировых СМИ по поводу оффшорного скандала.
Оно купило на те оффшоpные деньги что-то ? или все видосики снимает и гундосит перед парламентами?
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12.04.2022 19:10 Ответить
від щирого серця - 157 ??? Пиар такой пиар. я про эту сеть уже и забыл.... жлобы помойные!!!
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12.04.2022 19:10 Ответить
хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
спасибо!
ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
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12.04.2022 19:13 Ответить
Спочатку піаряться в ЗМІ ,а потім туди ракети прилітають! Я бачу,що послідовники Агрохімії і Подоляка нічому не вчаться!…
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12.04.2022 19:28 Ответить
***** вже повідомили координати цього цеху? Хоча навіщо, можно дерьмаку або обдурахамії.
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12.04.2022 19:43 Ответить
 
 