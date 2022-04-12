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путин (30474) Центр противодействия дезинформации (118)

Путин манипулирует Минскими соглашениями и меняет нарратив сущности "спецоперации" в Украине, - Центр противодействия дезинформации

путин,путін

Президент РФ Путин на встрече с белорусским диктатором Лукашенко начал манипулировать Минскими соглашениями.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Основной месседж Путина во время встречи с Лукашенко сегодня: украинские власти публично отказались от выполнения Минских соглашений.

На самом деле, 21 февраля Россия признала независимость и суверенитет ОРДЛО, и это было прямым нарушением "минска" и означало официальный выход России из этих соглашений. Украина же заявляла только о "неработающих договоренностях", - говорится в сообщении.

Также президент РФ заявил, что Россия признала ОРДЛО, потому что невозможно было больше смотреть на "геноцид" Донбасса.

"Манипуляция термином "геноцид" абсолютно не совпадает с реальной ситуацией на Донбассе. За 8 лет войны ни разу этот термин не был упомянут Путиным и ни одним, даже пророссийским СМИ", - пояснили в ЦПД.

По словам Путина, неонацизм Украины угрожал не только Донбассу, но и России, и "спецоперация" - это правильный шаг.

"Напомним, что Россия и Беларусь проводили совместные военные "учения" у наших границ и каждый раз отрицали, что это подготовка к войне", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

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Топ комментарии
+28
Нет никакого смысла обговаривать бредни ***** ,оно полностью конченое чмо ,надо просто ВАЛИТЬ кацапов без всяких сомнений и ВСЁ .
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12.04.2022 19:11
+27
Вже теліпає від того що всі звертають увагу на цього недобитка путлєра і лукандона, вони схиблені параноїки, психіатри повинні мати з ними справу
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12.04.2022 19:08
+19
мінські угоди здохли в корчах після першої ракети в бік України

русский корабль пішов за ними, путя, вали за кораблем
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12.04.2022 19:09
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Вже теліпає від того що всі звертають увагу на цього недобитка путлєра і лукандона, вони схиблені параноїки, психіатри повинні мати з ними справу
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12.04.2022 19:08 Ответить
Обосцать підарів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 19:13 Ответить
НАХ ВООБЩЕ ПИЗ"@ЕТЬ ПРО МИНСК ВСЕ УЖЕ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
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12.04.2022 19:18 Ответить
Белка и Стрелка 2022
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12.04.2022 22:35 Ответить
И шо - это новость?
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12.04.2022 19:08 Ответить
Он просто буйно больной.
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12.04.2022 19:09 Ответить
мінські угоди здохли в корчах після першої ракети в бік України

русский корабль пішов за ними, путя, вали за кораблем
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12.04.2022 19:09 Ответить
ипанутый полностью и без поворотно!
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12.04.2022 19:10 Ответить
И правильно сделали, что отказались от минска. Эти договорняки были медленная смерть Украины
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12.04.2022 19:11 Ответить
Як наче це вперше або востаннє воно викручує на свій лад
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12.04.2022 19:11 Ответить
Нет никакого смысла обговаривать бредни ***** ,оно полностью конченое чмо ,надо просто ВАЛИТЬ кацапов без всяких сомнений и ВСЁ .
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12.04.2022 19:11 Ответить
Воно реально хворе, як і всі кацапури-смердюхи. Маленьке протухле чмо.
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12.04.2022 19:14 Ответить
Які мінські угоди, вони там де і будапештський меморандум, на смітнику історії. Як кажуть, краще мати одну ядерну ракету ніж тисячу будапештських меморандумів.
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12.04.2022 19:16 Ответить
Кремлівську, фашистську сабаку загнали в кут, скавчати вона буде про різне..., в тупій надії, що надумані нею причини хтось сприйме серйозно.
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12.04.2022 19:16 Ответить
Якось ***** що там ***** віщає
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12.04.2022 19:17 Ответить
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12.04.2022 19:18 Ответить
чем больше хрипит умничая эта крыса - тем яснее что оно загнано и пытается как-то прилично выглядеть в глазах своего рабского планктона... ибо свободные и умные ему уже не верят...
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12.04.2022 19:18 Ответить
Главное не дать сердобольным сотрудникам ОПУ хутину в глаза заглянуть .

ради их собствееных жизней
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12.04.2022 19:22 Ответить
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12.04.2022 19:19 Ответить
Все теперь понимают почему бандеровцы кацапов на Гиляках вещали ?
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12.04.2022 19:20 Ответить
Лошара в конвульсиях.ВСУ спокойно перемалывает орков.
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12.04.2022 19:22 Ответить
утрение процедуры в бункере
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12.04.2022 19:22 Ответить
ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ, ЗАБУДЬТЕ ВЖЕ ПРО ЦІ МІНСЬКІ УГОДИ! ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ, БО ВОНО ТРОХИ ЗАЙОБ...Є...
МИ ВЖЕ 48 ДІБ ЖИВЕМО В ІНШОМУ СВІТІ...
І ДОСИТЬ РЕАГУВАТИ НА КОЖНИЙ ВИСЄР ПУТЛЕРА, ЦЕ ТЕЖ ЗАЙОБ...Є
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12.04.2022 19:23 Ответить
Пора перестать обсуждать и анализировать бредни этого существа. Там нечего анализировать. Чистое безумие на почве ненависти к Украине.
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12.04.2022 19:24 Ответить
кайапи ви взагалі уявляєте , що ***** здохне рано чи пізно, а вам дурням і вашим дітям та внукам з цим всім жити
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12.04.2022 19:24 Ответить
Пофіг вже на мінські угоди
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12.04.2022 19:27 Ответить
світ перестав звертати увагу на "шизоїдальні висловлювляння світового терориста "куйла хутіна"
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12.04.2022 19:28 Ответить
Так, но жидко серти продовжує.
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12.04.2022 19:45 Ответить
Что мы имеем в засрашке за первый месяц войны?
Гражданской авиации больше нет
Автопрома больше нет
Туризма больше нет
Фондового рынка больше нет
Продажа $ запрещена
Логистики грузов больше нет
Оппозиции и свободы слова больше нет (впрочем ее там и не густо было))
У РЖД дефолт
Кинотеатров больше нет
Интересно что буде в Мае?
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12.04.2022 20:10 Ответить
Читав, що тампексів і олвейсів теж вже немає..
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12.04.2022 20:55 Ответить

пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, тьфу.


сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
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12.04.2022 20:18 Ответить
 
 