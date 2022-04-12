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Уменьшение зависимости от российской нефти станет приоритетом Чехии в период председательства в ЕС, - глава МИД Липавский

ліпавський

В период председательства в ЕС одним из приоритетов Чехии станет сокращение зависимости от нефти из РФ.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В период нашего председательства я хотел бы прекратить импорт нефти из России", - подчеркнул он.

Липовский отметил, что и отношения с РФ должны быть сведены к минимуму.

Глава МИД Словакии Иван Корчок напомнил, что его стране нужно время, чтобы покончить с зависимостью от российских газа и нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей стороны заявил, что республика не намерена поддерживать введенные из-за агрессии РФ против Украины санкции ЕС в отношении российского нефтегазового сектора.

Чехия будет председательствовать в ЕС во второй половине 2022 года.

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Не зменшення залежності, а повна відмова має бути.
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12.04.2022 19:27 Ответить
 
 