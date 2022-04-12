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Захватчики возобновили работу школ в оккупированной Волновахе на русском языке по программе РФ, - Денисова

мова,російська

Российские оккупанты возобновили учебный процесс в занятом ими городе Волновахе Донецкой области, несмотря на близость зоны боевых действий.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", - написала Денисова в телеграме во вторник.

Омбудсмен подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст.38 Конвенции ООН о правах ребенка.

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Топ комментарии
+38
Продовжуйте казати що мова не має значення.
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12.04.2022 19:15
+21
Стоп-стоп-стоп. Наскільки я пам'ятаю повідомлення про Волноваху, то там писалося, що міста фактично не існує, бо все зруйновано і проводилася евакуація. То ж звідки взялася працююча школа з 823 учнями і 45 вчителями? Це ті, хто не захотів евакуюватися чи ті, кого з ОРДЛО завезли?
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12.04.2022 19:20
+14
Говорили, что она разрушена в прах. Нифига не понятно.
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12.04.2022 19:21
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Продовжуйте казати що мова не має значення.
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12.04.2022 19:15 Ответить
Нажаль, зараз справи виглядають кепсько. Очільники східних областей х@р забили на мовний закон. Зеля дозволив. Та й звичайні люди, хто й намагався, кинули спроби спілкуватися українською. Не до того, мовляв.
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12.04.2022 19:37 Ответить
А кацапи не забили.
Хто спілкується цапською - підтримує ворожу пропаганду.
Могли би перейти на українську і сказати - тут нема кого захищати, валіть на парашку.
Але ніт. Акають і штокають.
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12.04.2022 19:45 Ответить
Реакція людей, принаймні, на півдні, краща за ту, яка б могла бути. Але тепер саме південь треба визволяти. Схід, перебирається на захід, і далеко не всі повернуться. Унаслідок, на заході мовна середа буде перемішуватися. А на сході буде, може, й дещо гіршою. Тож, одразу після війни кількість етнічних українців, що користуються кацапською зросте через те, що певна кількість з них перестане вважати себе "рускімі".
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12.04.2022 21:36 Ответить
І що кацапи хочуть вбити в голови тим дітям за неділю чи дві, поки кацапів не вб'ють в тій Волновахі ? Що "расєя-вялікая наша дєржава"?
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12.04.2022 19:20 Ответить
Дітям, та й 73% дорослим, можна що завгодно в голову вбити.
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12.04.2022 19:25 Ответить
на жаль це так
хлеба і зреліщ
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12.04.2022 19:28 Ответить
заспокойся, вилупку. На фронт ідут і 73 і 25 відсотки
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12.04.2022 19:33 Ответить
Денисова повний нуль.... Одні балачки...
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12.04.2022 19:20 Ответить
ахметівська балалайка з росії .
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12.04.2022 19:31 Ответить
Стоп-стоп-стоп. Наскільки я пам'ятаю повідомлення про Волноваху, то там писалося, що міста фактично не існує, бо все зруйновано і проводилася евакуація. То ж звідки взялася працююча школа з 823 учнями і 45 вчителями? Це ті, хто не захотів евакуюватися чи ті, кого з ОРДЛО завезли?
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12.04.2022 19:20 Ответить
Чого Люська а"Дрестовіч тільки не дристоне.
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12.04.2022 19:23 Ответить
А до чого тут Арестович якщо повідомлення про руйнування і евакуацію передавав голова Донецької ОВА.
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12.04.2022 19:37 Ответить
А до того,що всі офіційні повідомлення проходять цензуру.І не ОВА,а ОВЦА-обласна цивільно-військова адміністрація-негоже одну,та ще й головну букву втрачати.
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12.04.2022 19:45 Ответить
Вот прямо то же самое хотел написать, если город уничтожен, кто там живёт и собирается идти в школу?
Или все-таки город не полностью уничтожен и нашим был приказ отойти в Марик и оставить Волноваху?
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12.04.2022 19:24 Ответить
Сусіди моєї матері евакуйовані з Волновахи розказували, що саме там де жили вони все було порушено і наші війська ще були в місті, а от Марік уже був заблокований і військові туди ніяк не могли відійти. Але вони жили на околиці, а 5 школа більш-менш в центрі.
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12.04.2022 19:36 Ответить
Единственное объяснение, это что всё-таки не весь город уничтожен. А занятия возобновили для пропаганды и от страха что ВСУ пойдут отбивать, тем самым вместо эвакуации детей, их в школу загнали.
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12.04.2022 19:38 Ответить
Было 7 школ, осталась одна. 1-я сгорела до кирпичиков. 7-я тоже. Естественно не все смогли/успели/захотели эвакуироваться. Все прошло очень быстро. Уже через сутки выехать было проблемой. Под обстрелами смогли уехать 3-4 тыс. из 21 тысячи.
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12.04.2022 19:39 Ответить
Так зачем заставлять идти в школу детей в руинах? Для показухи? Просто представить не могу, что бы наши так поступили, а вот быдло кацапские да, наверное это скрепно...
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12.04.2022 19:47 Ответить
Тобто в 5 школі навіть вікна цілі? Ну просто мені важко уявити кацапів які там щось ремонтують.
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12.04.2022 19:52 Ответить
Они пытаются там делать дыру. Составляют списки, пенсам начали платить. Восстанавливать там ещё долго никто не будет. Много людей выезжает через Донецк. Оттуда можно попасть в Европу и Украину.
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12.04.2022 20:06 Ответить
Так,Волноваха більше не існує,а інформація поступила після моніторингу соцмереж.
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12.04.2022 22:34 Ответить
Говорили, что она разрушена в прах. Нифига не понятно.
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12.04.2022 19:21 Ответить
а им ли привыкать? у них вся страна такая.....
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12.04.2022 19:23 Ответить
Діточки будуть блєять на цапоблєї.
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12.04.2022 19:22 Ответить
Українці розмовляють українською, малороси та орки на російській. Виправдання на рахунок росіянсько орковського ізика ідуть вслід за рюськім кораблем.
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12.04.2022 19:22 Ответить
Это точно, но почему-то большинство людей находящихся на передовой общаются или на русском или на суржике, множество видео с боями и подбитой техников орков тому пример. Зато множество диванных патриотов:
які спілкуються виключно українською мовою, а іноді ще й вдягнені в вишиванках, сидять на блокпостах в Чернівцях або Тернополі та дерибанять гуманітарні вантажі, або сидять в Польщі.
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12.04.2022 19:48 Ответить
на блок постах, в Мукачево.....смішний ти...

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12.04.2022 20:02 Ответить
Західна Україна це все пережила у 30, 40 і 50-х роках. Тоді коли всі решта українців вважали Бандеру ворогом, а москалів братами. Тепер східна Україна пожинає плоди своєї проросійської позиції за багато, багато минулих років. Надіюся зараз вже всі отримали щеплення проти руського міру на все подальше життя. А західну Україну не чіпай. Це той край який зберіг українську Україну протягом темних совітських часів.
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12.04.2022 20:06 Ответить
Краще би на дистанційці вчились українською, і безпечніше ...
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12.04.2022 19:23 Ответить
Я щось не можу зрозуміти. Одні кажуть Волноваха повністю знищена, інша з тисячу дітей в школі нарахувала! Ви якось оприділитися можете, що людям п@@діти.
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12.04.2022 19:24 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/3799 а потім росте отаке...
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12.04.2022 19:26 Ответить
руске мір прішол...пропаганда буде мати шо показувати
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12.04.2022 19:26 Ответить
Ось вам і НАШІ вчителі. З совковими падштаніками. Ні честі,ні совісті. І таких-більшість. Я знаю,що говорю-і дуже хотів би,щоб після визволення вся подібна мерзота була публічно знищена!
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12.04.2022 19:32 Ответить
Армія, мова і віра це те що врятує Україну. Всі хто виступають проти є відкритими ворогами України. АРМІЯ, МОВА і ВІРА.
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12.04.2022 19:37 Ответить
Племянники (Херсон) продолжают, на дистанционном, дальше учение по украинской программе и украинском языке. Сестра говорит, что самиучителя скинули родителям это сообщение.
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12.04.2022 19:41 Ответить
Зеленій владі слід розуміти, що присвоювати звання містам Героям слід після нашої Перемоги. Невже слід бути настільки тупим, щоб не розуміти, що ***** зрівнює з землею ці міста, або показує як він хазяйнує у них. ***** кончене, воно утюжить Харків, бо не може вибачити харківським фанаам за пісню, що прославила цього гандона на весь світ
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12.04.2022 19:51 Ответить
він нищить Харків за ТЕ,що місто не здається,а не за кричалку,до якої і сам давно звик.
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12.04.2022 20:11 Ответить
Тварі ************
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12.04.2022 19:52 Ответить
И что, родители согласились отправить своих детей на занятия?! Что-то слабо верится.
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12.04.2022 20:14 Ответить
Хм.Так её ж стерли с лица земли.
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12.04.2022 20:24 Ответить
А це вже реальний писець! Тепер час грає проти нас, коли їх тупо і конкретно перетворюють на кацапів, що є основною метою т.з. спецоперації...
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12.04.2022 20:52 Ответить
А в не окупованій Волновасі навчання було якою мовою?
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12.04.2022 21:19 Ответить
В ВИЛЬНЮСЕ НАЧАЛИ БОРОТЬСЯ С УЧИТЕЛЯМИ-РАШИСТАМИ
Муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах.Об этом говорится в публикации https://www.delfi.lt/ru/news/live/vilnyusskij-municipalitet-odobryayuschie-rossijskuyu-agressiyu-uchitelya-ne-mogut-rabotat-v-shkolah.d?id=89945373 Delfi .Муниципалитет получил информацию об учителях, которые распространяют российскую пропаганду на уроках и оставляют записи в социальных сетях в поддержку военной агрессии в Украине.
"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении, сейчас их уже нет в школах.
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12.04.2022 22:11 Ответить
Вчителі і батьки учнів зенести у списки на дерусифікацію
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13.04.2022 09:42 Ответить
 
 