Захватчики возобновили работу школ в оккупированной Волновахе на русском языке по программе РФ, - Денисова

Российские оккупанты возобновили учебный процесс в занятом ими городе Волновахе Донецкой области, несмотря на близость зоны боевых действий.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде

"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", - написала Денисова в телеграме во вторник.

Омбудсмен подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст.38 Конвенции ООН о правах ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде