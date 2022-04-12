Захватчики возобновили работу школ в оккупированной Волновахе на русском языке по программе РФ, - Денисова
Российские оккупанты возобновили учебный процесс в занятом ими городе Волновахе Донецкой области, несмотря на близость зоны боевых действий.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", - написала Денисова в телеграме во вторник.
Омбудсмен подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст.38 Конвенции ООН о правах ребенка.
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Хто спілкується цапською - підтримує ворожу пропаганду.
Могли би перейти на українську і сказати - тут нема кого захищати, валіть на парашку.
Але ніт. Акають і штокають.
хлеба і зреліщ
Или все-таки город не полностью уничтожен и нашим был приказ отойти в Марик и оставить Волноваху?
які спілкуються виключно українською мовою, а іноді ще й вдягнені в вишиванках, сидять на блокпостах в Чернівцях або Тернополі та дерибанять гуманітарні вантажі, або сидять в Польщі.
Муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах.Об этом говорится в публикации https://www.delfi.lt/ru/news/live/vilnyusskij-municipalitet-odobryayuschie-rossijskuyu-agressiyu-uchitelya-ne-mogut-rabotat-v-shkolah.d?id=89945373 Delfi .Муниципалитет получил информацию об учителях, которые распространяют российскую пропаганду на уроках и оставляют записи в социальных сетях в поддержку военной агрессии в Украине.
"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении, сейчас их уже нет в школах.