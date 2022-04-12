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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757)

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 12 апреля

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сорок восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства.

Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим.

Одновременно с целью усиления группировки враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в Восточном военном округе Российской Федерации, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.

Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.

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Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Сиверском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы.

Завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в отдельные районы Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харькова, Дергачи и Пятихатки.

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В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.

Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории".

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Топ комментарии
+14
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12.04.2022 19:32
+11
У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».

Про це у коментарі «Преступности.НЕТ» розповів один із офіцерів бригади.
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12.04.2022 19:30
+7
Українська армія перетворила 5 тисяч одиниць техніки рф на металобрухт, - Forbes
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12.04.2022 19:27
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Українська армія перетворила 5 тисяч одиниць техніки рф на металобрухт, - Forbes
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12.04.2022 19:27 Ответить
День касмонафтики празднуют. Серьёзных боёв сегодня не жди, разве что пьяный бурят заблудится.
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12.04.2022 19:28 Ответить
На інших сайтах пишуть, що морпіхі 36-ої пробились до полку Азов.
Це правда, чи для ГШ ЗСУ це неважливо?

Важливіше, що на волинському та поліському без змін?
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12.04.2022 19:28 Ответить
Може поки проходить військова операція, вони не хочуть про це писать. Не думали про це?
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12.04.2022 19:37 Ответить
Тіпа орки не в курсі?
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12.04.2022 19:46 Ответить
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12.04.2022 19:29 Ответить
У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».

Про це у коментарі «Преступности.НЕТ» розповів один із офіцерів бригади.
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12.04.2022 19:30 Ответить
Они в Мариуполе стояли правее Азова ( Азовстали) их разрезали ,теперь 36 пробилась к заводу и зашла на него , будет вместе с Азовом. Раньше у них всех хоть поле для маневра было а теперь закрытые в глухой обороне
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12.04.2022 19:52 Ответить
Та може разом їм легше буде орків бити. Бо відрізаними бути теж не дуже...
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12.04.2022 20:05 Ответить
У них боеприпасы закончились. Им или погибнуть или сдаваться осталось. А теперь с Азовом покрошат еще рашистов.
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12.04.2022 20:44 Ответить
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12.04.2022 19:32 Ответить
Скільки в тому Пскову тих десантників?)
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12.04.2022 19:42 Ответить
оно для свиноцабак резиновое...
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12.04.2022 19:46 Ответить
Слава Україні!Слава З С У!!!
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12.04.2022 21:38 Ответить
 
 