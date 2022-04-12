Джонсон рассказал Байдену о визите в Украину: "Нельзя допустить, что варварский замысел Путина увенчался успехом"

Премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своего визита в Киев.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", - говорится в сообщении.

По словам Джонсона, внимание США и Великобритании сосредоточено на поддержке Президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу.

"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - подытожил он.

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