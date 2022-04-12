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Джонсон рассказал Байдену о визите в Украину: "Нельзя допустить, что варварский замысел Путина увенчался успехом"

джонсон,зеленський

Премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своего визита в Киев.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", - говорится в сообщении.

По словам Джонсона, внимание США и Великобритании сосредоточено на поддержке Президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу.

"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Байдена в Украину пока не планируется, - Белый дом
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Топ комментарии
+34
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12.04.2022 19:25
+24
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили.
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12.04.2022 19:29
+22
ПОВАГА І ПОДЯКА !! ДІДО- ДАВАЙ ЗБРОЮ ! ВАГОН ТОМОГАВКІВ..
БОРИС- ТИ ПРАВИЙ НА 100 ПУДОВ!
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12.04.2022 19:26
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12.04.2022 19:25 Ответить
😂
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12.04.2022 19:28 Ответить
Не втримався, скопіював собі. Сподіваюсь Ви не проти.
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12.04.2022 22:05 Ответить
Це той «правий сектор», що виграв вибори у 2014 році? Чи уже інший?
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13.04.2022 11:23 Ответить
ПОВАГА І ПОДЯКА !! ДІДО- ДАВАЙ ЗБРОЮ ! ВАГОН ТОМОГАВКІВ..
БОРИС- ТИ ПРАВИЙ НА 100 ПУДОВ!
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12.04.2022 19:26 Ответить
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили.
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12.04.2022 19:29 Ответить
Сьогодні "просвіщав" свого сина з цього приводу. Він каже "От самостійна Британія нам допомагає, навіщо нам той Євросоюз. Нам треба об'єднатись з Британією." А я йому "Путін ставить за мету розвалити НАТО і ЄС. росія провадила пропаганду в Британії з метою її виходу з ЄС і це росіянам вдалося досягти. Але це не значить, що нам не слід об'єднуватися з НАТО і ЄС. Тим паче Британія не збирається виходити з НАТО і чи готова вона на такий союз з Україною." Це з хтось таке вже вкладає в голови нашій молоді.
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12.04.2022 22:16 Ответить
Надо разговаривать. Объяснять.
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12.04.2022 22:29 Ответить
Україна не допустить, щоб тут панувала недоросія.
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12.04.2022 19:30 Ответить
Щира подяка і повага Борису Джонсону.
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12.04.2022 19:31 Ответить
Україна не може допустити щоб на її кордонах був Антиукраїнський проект - РФ, самі винуваті!
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12.04.2022 19:33 Ответить
Джонсон красава.
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12.04.2022 19:34 Ответить
Ну так, як я писав - Борис не тільки від свого імені приїздив.
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12.04.2022 19:35 Ответить
Главное, что бы "задум" ермака не сбылся
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12.04.2022 19:39 Ответить
Борис,браво.Спасибо за помощь.
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12.04.2022 19:57 Ответить
Справжній Англобандерівець!
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12.04.2022 20:29 Ответить
Англия любимая, Джонсон,.помоги!!!.Храни вас Бог за мудрость, за то что ЕС оставили.Вы мудрый народ.Помогите нам!!!
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12.04.2022 20:31 Ответить
Борис, ты прав.
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13.04.2022 03:20 Ответить
 
 