Джонсон рассказал Байдену о визите в Украину: "Нельзя допустить, что варварский замысел Путина увенчался успехом"
Премьер Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своего визита в Киев.
Об этом Джонсон сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", - говорится в сообщении.
По словам Джонсона, внимание США и Великобритании сосредоточено на поддержке Президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу.
"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - подытожил он.
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