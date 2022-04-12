От 20 до 22 тыс. человек погибли в Мариуполе, – глава ОВА Кириленко
В блокадном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Мы сейчас говорим об от 20 до 22 тысячи погибших в Мариуполе", - сказал он.
По словам Кириленко, подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.
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https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1513921243145244680
Неможливо мовчати про Маріуполь!
Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоби Маріуполь не став розмінною монетою в руках безчесних політиків.
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність серед вимог української сторлни пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгівлі на наступному етапі перемовин