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Новости Война
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Мариуполь (5693) потери (4267) Кириленко Павел (636)

От 20 до 22 тыс. человек погибли в Мариуполе, – глава ОВА Кириленко

поховання,маріуполь,цивільні

В блокадном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Мы сейчас говорим об от 20 до 22 тысячи погибших в Мариуполе", - сказал он.

По словам Кириленко, подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

Также читайте: Оккупанты принудительно депортировали в Россию 33,5 тысяч жителей Мариуполя, - горсовет

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Топ комментарии
+8
тепер уявіть скільки там дітей загинуло,тисячі,це жах
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12.04.2022 19:42
+6
На інших сайтах пишуть, що морпіхі 36-ої пробились до полку Азов.
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12.04.2022 19:42
+4
Дай Бог чтобы это правда была. Тогда нашим козакам будет просто неоцененная помощь. Смерть москалям! Слава Украине!
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12.04.2022 19:48
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тепер уявіть скільки там дітей загинуло,тисячі,це жах
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12.04.2022 19:42 Ответить
На інших сайтах пишуть, що морпіхі 36-ої пробились до полку Азов.
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12.04.2022 19:42 Ответить
хіба вони відрізані були?
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12.04.2022 19:47 Ответить
Дай Бог чтобы это правда была. Тогда нашим козакам будет просто неоцененная помощь. Смерть москалям! Слава Украине!
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12.04.2022 19:48 Ответить
тоже попадалось.
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12.04.2022 19:52 Ответить
У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов»
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1513921243145244680
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12.04.2022 21:13 Ответить
Про що з сатанистами можна домовлятися?
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12.04.2022 20:06 Ответить
рашисты ******,горите в аду вечно и будьте прокляты навечно!
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12.04.2022 20:41 Ответить
Сумарно, українців в цій війні, вже більшк загинуло, ніж москалів.
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12.04.2022 20:44 Ответить
Гине в більшості цивільне населення, це просто ппц одне втрачене людське життя це трагедія, а тут лік пішов на десятки тисяч, це катастрофа, скільки ж ці суки вбили нашого генофонду, мусимо вистояти і платити таку ціну за вільну Україну (
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12.04.2022 21:50 Ответить
Маріуполь це Буча і Бородянка помножені на 100

Неможливо мовчати про Маріуполь!
Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоби Маріуполь не став розмінною монетою в руках безчесних політиків.
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність серед вимог української сторлни пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгівлі на наступному етапі перемовин
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12.04.2022 21:48 Ответить
20 тыс человек!! Каждый это судьба, каждый это мечты, планы на жизнь...как до сих пор не признать Россию страной террористом?! Аль-Каида в 2001 убила менее тысячи человек и это объявили мировой трагедией, а тут только в одном городе 20 тысяч! Уму непостижимо...Россия смертный враг навек.
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13.04.2022 03:31 Ответить
 
 