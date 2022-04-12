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Новости Война
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Генштаб ВС (5757) обстрел (25742)

Угроза ракетных обстрелов оккупантами остается высокой на всей территории Украины, - Генштаб ВСУ

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Российские оккупанты на Донецком направлении продолжают интенсивное применение авиации и ракетных комплексов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Остается высокая угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей", - отметили в ВСУ.

Также на Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

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12 апр. 2022 г.
Для ВСУ! Решительный ход Норвегии!

https://www.youtube.com/watch?v=7bOmtd4jiIQ
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12.04.2022 19:55 Ответить
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12.04.2022 19:58 Ответить
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12.04.2022 20:02 Ответить
Є така версія, що Гагарін помер у 1991 році у психіатричній лікарні...дуже навіть ймовірно, бо коли все життя брехати про свій політ у Космос, то з'їхати з глузду елементарно.
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12.04.2022 20:31 Ответить
когда рассекретят архивы КГБ, тогда и узнаем....
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12.04.2022 20:40 Ответить
 
 