Угроза ракетных обстрелов оккупантами остается высокой на всей территории Украины, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты на Донецком направлении продолжают интенсивное применение авиации и ракетных комплексов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Остается высокая угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей", - отметили в ВСУ.
Также на Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.
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