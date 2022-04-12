Оккупанты принудительно депортировали в Россию 33,5 тысяч жителей Мариуполя, - горсовет

Службы Мариупольского городского совета подтвердили, что 33,5 тысячи жителей города были незаконно депортированы российскими оккупантами в РФ или в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой области.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.

"Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую "ДНР" или в РФ. Мы верифицировали этих людей согласно реестру города", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона #UA вместе.

По его словам, сейчас организована работа по спасению мариупольцев, незаконно вывезенных на территорию врага. "Уже несколько посольств европейских государств присоединились к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину", - добавил мэр.

Также Бойченко подчеркнул, что в настоящее время идет сбор доказательств военных преступлений РФ в Мариуполе, после чего данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права.

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