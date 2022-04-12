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депортация (663) Мариуполь (5693)

Оккупанты принудительно депортировали в Россию 33,5 тысяч жителей Мариуполя, - горсовет

маріуполь

Службы Мариупольского городского совета подтвердили, что 33,5 тысячи жителей города были незаконно депортированы российскими оккупантами в РФ или в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой области.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.

"Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую "ДНР" или в РФ. Мы верифицировали этих людей согласно реестру города", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона #UA вместе.

По его словам, сейчас организована работа по спасению мариупольцев, незаконно вывезенных на территорию врага. "Уже несколько посольств европейских государств присоединились к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину", - добавил мэр.

Также Бойченко подчеркнул, что в настоящее время идет сбор доказательств военных преступлений РФ в Мариуполе, после чего данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От 20 до 22 тыс. человек погибли в Мариуполе, - глава ОВА Кириленко
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Топ комментарии
+4
Виктор обмазал говном часы.
Александр вы*бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «******».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в п*зду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за новые санкции ты
наказал адекватно Америку?

© Леонид Каганов

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12.04.2022 20:09
+3
Як орки можуть бути гарантами?
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12.04.2022 20:04
+2
так хто доктор тим довбодятлам
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12.04.2022 20:06
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Як орки можуть бути гарантами?
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12.04.2022 20:04 Ответить
так хто доктор тим довбодятлам
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12.04.2022 20:06 Ответить
Неправильне твердження.
Орки все зробили, щоб у людей не було вибору - постійні обстріли, нуль допомоги, максимальне перешколжання евакуації в Україну.
А в Ростов - пожалуста.
А потім кричать - "самі зголосились поїхати". Підлі і цинічні тварюки.
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12.04.2022 20:17 Ответить
зайдите в ютубе Крупнокалиберный переполох-и гляньте как их (мариупольцев) "насильно "вывозят.
Многие добровольно едут в рашку,а многие с радостью (ну относительной конечно).
Есть конечно кто и не хотел туда.
Поэтому надо разбираться
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12.04.2022 20:26 Ответить
Ще раз перечитай мій коментар -видно не зрозумів.

Коли в тебе на руках твоя дитина, яка три дні не їла і вже день без води і коли в будь яку мить на її голівку може прилетіти снаряд, то ти "з радістю" поїдеш хоч до дідька, щоб врятувати свою дитину.

Припини цінічні коменти.
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12.04.2022 20:40 Ответить
это не циничные комментарии.
Это такая жизнь в приграничном городе-где масса родственников в соседнем государстве,так что многие мариупольцы выехали в РФ добровольно.
Не спорю некоторых депортировали насильно,но отнюдь не всех.
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12.04.2022 20:48 Ответить
Ти бачив колони авто, які їхали на Запоріжжя?
Пропагандони навіть фейк зняли, що їдуть на Ростов, але обламалось - всі впізнали дорогу і напрям руху.
Якщо так всі їхали в Ростов, чого ж вони так ризикнули облажатись?
Просто знімали б колону авто, яка рухалась в правильний бік.
Якби людям надали вільний безпечний вибір, куди виїжджати, то співідношення було б 80/20 на користь України.

А ти дивишся пропаганду мордора і ще й підспівуєш їм.
Що, тяжко знайти 5-10 "теток", яуі будуть проклинати АЗОВ?

Ще згадай інтерв'ю " с распятым мальчиком"
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12.04.2022 20:58 Ответить
Тут и без Ютуба их видно... Стоят в очереди в Крым... Но гораздо меньше, чем было в 14-м... А как поют о "зверствах Азова"... Начинаешь подробнее спрашивать, повторяют весь бред из раша телевизора...
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12.04.2022 20:45 Ответить
Виктор обмазал говном часы.
Александр вы*бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «******».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в п*зду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за новые санкции ты
наказал адекватно Америку?

© Леонид Каганов

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12.04.2022 20:09 Ответить
Мне вдруг в голову пришла чудовищная мысль: роисиские фашисты выставят мирных жителей как живой щит.
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12.04.2022 20:18 Ответить
У них деды которых они на палочке носят так делали,эти продолжают чёрные дела.
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12.04.2022 20:51 Ответить
 
 