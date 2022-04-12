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Пентагон (1410) Кирби (447)

8-10 самолетов ежедневно прибывают в Европу с помощью для Украины, - Пентагон

війна

Соединенные Штаты и более 30 других стран со всего мира обеспечивают массивный поток помощи для Украины, в частности оборонной, медицинской, гуманитарной, который составляет до десятка самолетов ежедневно.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Пентагон. – Ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов – не только наших, но и других", - сказал он.

Он подчеркнул, что, кроме США, помощь Украине оказывают еще более 30 других стран.

"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты (в Европе. – Ред.) прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", – пояснил Кирби.

По его словам, это включает все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарной поддержки. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину на ежедневной основе.

Что касается отправления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, представитель Пентагона отметил, что это обеспечивается "с беспрецедентной скоростью", которую он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.

Читайте также: США планируют новый пакет помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте, - CNN
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Топ комментарии
+25
Бережи Боже Америку!
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12.04.2022 20:15
+18
Респект!
під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
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12.04.2022 20:14
+18
Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, что для него любовь во время войны с Россией. Украинский нападающий, который уже восемь лет регулярно помогает нашим военным, показал новые "посылки" для "Азова" и Николаева.


"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.

"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.

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12.04.2022 20:33
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roos knee peace duh як то кажуть
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12.04.2022 20:09 Ответить
roos key piece duh!
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12.04.2022 20:41 Ответить
Добре.
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12.04.2022 20:11 Ответить
Надо бы удесятерить усилия ,ведь УКРАИНА ПОНАД УСЕ ...
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12.04.2022 20:11 Ответить
... это только воздухом!! А сколько идёт наземным транспортом из Европы...!!! Через порты Европы....) Если бы ещё мадьяры с молдованами разрешили транзит... то цены бы не было...
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12.04.2022 20:21 Ответить
Через Молдову Придністров'я майже весь кордон перекриває, коли вже цей гнійник лопне?
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12.04.2022 20:27 Ответить
Нажаль без бажання Молдови вирізати тей гнойник неможливо.(((
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12.04.2022 20:40 Ответить
Та да ...
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12.04.2022 20:42 Ответить
Респект!
під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
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12.04.2022 20:14 Ответить
Вони на випередження працюють, знають що всяке гівно якщо розростеться то почне гадити їм, тому краще попереджати. Стратегія працює, і вже більше 100 років США не мали війни на совїй території.
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12.04.2022 20:47 Ответить
Бережи Боже Америку!
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12.04.2022 20:15 Ответить
Боже, храни президента України Джо Байдена
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12.04.2022 22:09 Ответить
Чем дольше длится война в Украине, тем больше потребность страны в оружии. После гаубиц из старых запасов Северного Вьетнама, зенитных ракет, которые можно запускать с плеча, и базук, Украина теперь хочет больше вооружений из Германии.

Но они не должны поступать из - иногда старых - запасов Бундесвера. Речь идет о самых современных системах, которые страна хочет закупать напрямую у производителей оружия.
Оружия и снаряжения на сумму около 300 миллионов евро

У федерального правительства есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки. Всего около 200 товаров.

Упомянуты, среди прочего, 2650 реактивных гранатометов RGW90 HH «Matador» стоимостью около 13 миллионов евро, 18 разведывательных беспилотников, минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и касок.
RGW90 HH "Матадор"

Украинская армия получит еще 2000 реактивных гранатометов со складов Германии. Пока планировалось 1000 штук со складов Германии и еще 400 базук из Нидерландов.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html

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12.04.2022 20:18 Ответить
Германия поставляет Украине оружие, достаточно давно!
Это не считая всяческих вспомагательных военных поставок.
Поблема не в Германии -- проблем а Зеленском и в "знатоках-комментаторах", которые постоянно обливают негативом украинских союзников.
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12.04.2022 20:23 Ответить
Эти эксперды точно не из ВСУ. Германия оружие даёт, недостаточно, может существенно больше к тому же Украина хочет купить, но проблема в том что Бундесвер не готов отдавать из своих запасов с постепенным замещением новой техникой. Но все же деньги и оружие поступают, вопрос в том что мы все забыли о таком государстве как Франция, что они дали? 10 ПТУР?
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12.04.2022 20:51 Ответить
Німеччина перша економіка ЕС з потужною промисловістю,а зброї надала менш ніж невелика Чехія.Хоча ситуація змініється і громадяни ФРН тиснуть на політиків які блокували деякі речі.Якщо потрібно я зкину джерело на німецькі ЗМІ які про це повідомили.
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12.04.2022 21:04 Ответить
дімілітарізация аднака...
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12.04.2022 20:25 Ответить
Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, что для него любовь во время войны с Россией. Украинский нападающий, который уже восемь лет регулярно помогает нашим военным, показал новые "посылки" для "Азова" и Николаева.


"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.

"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.

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12.04.2022 20:33 Ответить
А мені от цікаво... До чього тут зеля, з якого дебіли квартальні ліплять хероя?! Може нам все це й надають, бо ми залишилися наодинці з ******, а з нашого боку, з якимось хрипатим ідіотом?! Ну, жаліють просто. Ну, це також непогано.

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12.04.2022 20:54 Ответить
Америкоси молодці!
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13.04.2022 02:57 Ответить
добре. зради нема.
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13.04.2022 03:28 Ответить
 
 