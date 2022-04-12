8-10 самолетов ежедневно прибывают в Европу с помощью для Украины, - Пентагон
Соединенные Штаты и более 30 других стран со всего мира обеспечивают массивный поток помощи для Украины, в частности оборонной, медицинской, гуманитарной, который составляет до десятка самолетов ежедневно.
Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы (Пентагон. – Ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов – не только наших, но и других", - сказал он.
Он подчеркнул, что, кроме США, помощь Украине оказывают еще более 30 других стран.
"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты (в Европе. – Ред.) прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", – пояснил Кирби.
По его словам, это включает все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарной поддержки. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину на ежедневной основе.
Что касается отправления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, представитель Пентагона отметил, что это обеспечивается "с беспрецедентной скоростью", которую он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.
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під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
Но они не должны поступать из - иногда старых - запасов Бундесвера. Речь идет о самых современных системах, которые страна хочет закупать напрямую у производителей оружия.
Оружия и снаряжения на сумму около 300 миллионов евро
У федерального правительства есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки. Всего около 200 товаров.
Упомянуты, среди прочего, 2650 реактивных гранатометов RGW90 HH «Matador» стоимостью около 13 миллионов евро, 18 разведывательных беспилотников, минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и касок.
RGW90 HH "Матадор"
Украинская армия получит еще 2000 реактивных гранатометов со складов Германии. Пока планировалось 1000 штук со складов Германии и еще 400 базук из Нидерландов.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html
Это не считая всяческих вспомагательных военных поставок.
Поблема не в Германии -- проблем а Зеленском и в "знатоках-комментаторах", которые постоянно обливают негативом украинских союзников.
"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.
"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.