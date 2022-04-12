8-10 самолетов ежедневно прибывают в Европу с помощью для Украины, - Пентагон

Соединенные Штаты и более 30 других стран со всего мира обеспечивают массивный поток помощи для Украины, в частности оборонной, медицинской, гуманитарной, который составляет до десятка самолетов ежедневно.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Пентагон. – Ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов – не только наших, но и других", - сказал он.

Он подчеркнул, что, кроме США, помощь Украине оказывают еще более 30 других стран.

"Эти потоки продолжают поступать. За день на логистические пункты (в Европе. – Ред.) прибывает около 8-10 самолетов со всего мира", – пояснил Кирби.

По его словам, это включает все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарной поддержки. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину на ежедневной основе.

Что касается отправления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, представитель Пентагона отметил, что это обеспечивается "с беспрецедентной скоростью", которую он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.

Читайте также: США планируют новый пакет помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте, - CNN