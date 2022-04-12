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армия РФ (18001) Луганщина (6429) обстрел (25742) Гайдай ЛОГА (716)

Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА. ФОТОрепортаж

Вражеские обстрелы территории Луганской области продолжаются.

Об этом сообщает глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели. Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе", - отмечает Сергей Гайдай.

Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА 01

Также сообщается, что в результате мощных вражеских обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 объект инфраструктуры. В Кременной пылала кровля складского помещения площадью 200 м. кв.
Вследствие обстрелов один погибший (г. Новодружеск), спасены 10 человек (г. Северодонецк).


Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА 02
Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА 03
Рашисты лупят из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Есть погибший и раненые, - председатель ОВА 04

Смотрите также: Кладбища прямо в городах, придет время – сделаем все по-человечески, – Гайдай о том, как на Луганщине в войну хоронят убитых мирных жителей. ФОТО
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Руйнують дальнобійною зброєю щоб не було куди повертатися.
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12.04.2022 20:26 Ответить
вот оно оказывается как:
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12.04.2022 20:28 Ответить
 
 