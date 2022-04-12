Германия может исключить Индию из списка участников саммита G7 из-за ее отказа осудить войну РФ против Украины, - Bloomberg
Германия может исключить Индию из списка участников саммита "Большой семерки" из-за нежелания премьер-министра страны Нарендры Моде осуждать войну РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Германия, председательствующая в G7, собирается пригласить Сенегал, Южную Африку и Индонезию в качестве гостей.
В то же время относительно приглашения Индии дискуссии продолжаются.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Гебестрейт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет составлен.
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при цьому ганді вважав решту європейців не гідними уваги
Тому на хер з пляжу і слідом за руським кораблем.
А от зустрітися з ****** наш президент досі хоче, чи вже нє?