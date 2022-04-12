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На Донецком направлении российские оккупанты безуспешно пытались улучшить свое положение у Попасной, Степного, Рубежного и Нижнего, - Генштаб

оос,техніка

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Донецком направлении 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении сказано: "На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов".

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.

Инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь".

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12.04.2022 20:32 Ответить
Коротко та лаконічно. Ну і на тому дякуємо.
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12.04.2022 20:42 Ответить
 
 