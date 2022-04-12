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На фронт будет направлено более 20 тонн принадлежащего белорусскому коммерсанту мяса, - ГБР

дбр

Стоимость изъятой говядины составляет 1,6 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

"Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса (говядины). Оно принадлежало белорусскому предпринимателю. Стоимость мяса составляет 1,6 млн грн. В настоящее время движение груза остановлено. ГБР направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию с инициативой принудительного изъятия и передачи имущества в пользу Украины для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Всего с начала горячей фазы войны России против Украины Государственное бюро расследований уже передало на нужды Вооруженных сил Украины около 600 тонн пищевых продуктов.

Смотрите также: Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+13
Аааа, я спершу подумав мова йде про кацапів
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12.04.2022 20:50
+9
От нічого те ДБР не вміє, окрім отжимати. Але якщо направити їх енергію в правильне русло, то вони одразу стають досить корисною организацією.
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12.04.2022 20:53
+4
білоруського комерсанта - з такими стильними вусами
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12.04.2022 20:51
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Аааа, я спершу подумав мова йде про кацапів
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12.04.2022 20:50 Ответить
Так отож, треба ретельно перевірити що то за "яловичина" така
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12.04.2022 20:55 Ответить
интерсно девки пляшут, а что так можно было. тобишь забрали потому что он беларуский коммерсант? Это не грабеж, не!?
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12.04.2022 20:50 Ответить
білоруського комерсанта - з такими стильними вусами
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12.04.2022 20:51 Ответить
ааа, ну раз Чык-Чырыка то хай
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12.04.2022 20:52 Ответить
контейнер дирунів- на підході
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12.04.2022 20:56 Ответить
нє. нехай подякує шо кизди не дали.
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12.04.2022 20:51 Ответить
Нє.А обстрілювати Україну з Бульборусії можна?ГА??
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12.04.2022 21:08 Ответить
ДБР-респект...
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12.04.2022 20:51 Ответить
От нічого те ДБР не вміє, окрім отжимати. Але якщо направити їх енергію в правильне русло, то вони одразу стають досить корисною организацією.
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12.04.2022 20:53 Ответить
Не при цій владі.
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12.04.2022 20:57 Ответить
Чому Єрмак,державний зрадник, не сидить?Саме для таких єрмаків воно і створювалось-для розслідування злочинів високопосадовців.Але ж Єрмак не зрадник-він Регент.
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12.04.2022 21:11 Ответить
Хоч якийсь сенс, у цьому ДБРі.
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12.04.2022 21:00 Ответить
Сподіваюсь - м"ясо хоч свіже. А то від нашого дбр можна очікувати всього.
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12.04.2022 21:01 Ответить
сподіваюсь, що морожене. свіже навряд чи збереглось би.
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12.04.2022 21:05 Ответить
Смачна есцi. Я за))
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12.04.2022 21:02 Ответить
А в ДБР на трускавецькому фронті перемога за перемогою. Може б то їх в Маріуполь, на допоогу?
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12.04.2022 21:05 Ответить
Лишь бы оно не оказалось отравленным - 20 тонн - не шутка, это сколько личного состава может пострадать!
Есть смысл сделать анализы на предмет токсичных веществ.
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12.04.2022 21:17 Ответить
Невже полонені ванятка уже в тонах вимірюються?
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12.04.2022 22:40 Ответить
 
 