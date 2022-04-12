Путин заявил, что война в Украине идет по плану. Минобороны Великобритании, напротив, считает, что "план РФ терпит крах"
Минобороны Великобритании отреагировало на заявление Путина о том, что так называемая "спецоперация" РФ якобы идет по плану.
Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не так. План России терпит крах", - говорится в сообщении.
Минобороны Британии привело следующие примеры:
- 6 рссийских генералов были убиты;
- российские солдаты не подчиняются командованию;
- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;
- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;
- россияне сбили собственный самолет.
Топ комментарии
+67 Агамемнон
показать весь комментарий12.04.2022 20:54
+47 Sergei UA
показать весь комментарий12.04.2022 20:51
+31 саша паламарчук
показать весь комментарий12.04.2022 20:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Если идти от противного. Мобильные крематори и мешки оказывается были не для них а для нас.
https://www.youtube.com/watch?v=g9u_EFCkiRI
Путин очень неумный человек.
В 36 комитетские кадровики посчитали его неперспективным офицером. Из загранкомандировки отозвали, из разведотдела отозвали, посадили в архив ленинградского КГБ на год и начали готовить на увольнение.
И, да, еще одно.
Строчка из его служебной характеристики, которой он очень гордиться - "Пониженное чувство опасности", шла в перечне ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ черт майора Путина.
Такое возможно только в России - подполковником, начальником отдела, быть недостоин, а президентом и главнокомандующим достоин.
.
Все точно идет по плану) Только чей это план)?
Медведчука поймали