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Великобритания (4716) россия (92990)

Путин заявил, что война в Украине идет по плану. Минобороны Великобритании, напротив, считает, что "план РФ терпит крах"

путін

Минобороны Великобритании отреагировало на заявление Путина о том, что так называемая "спецоперация" РФ якобы идет по плану.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не так. План России терпит крах", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии привело следующие примеры:

- 6 рссийских генералов были убиты;
- российские солдаты не подчиняются командованию;
- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;
- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;
- россияне сбили собственный самолет.

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Топ комментарии
+67
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12.04.2022 20:54
+47
Ну если план состоит в том, чтобы рассейскую армию расхерачить, получить санкции, ведущие к дефолту а затем и распаду рассеи - тогда да, все идет по плану
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12.04.2022 20:51
+31
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12.04.2022 20:58
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План был Киев за два дня...и за неделю Лондон...но отгребли...
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12.04.2022 20:50 Ответить
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12.04.2022 21:01 Ответить
⚡️СБУ задержала беглого нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав позже рассказать детали.
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12.04.2022 21:14 Ответить
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12.04.2022 21:40 Ответить
Ну если план состоит в том, чтобы рассейскую армию расхерачить, получить санкции, ведущие к дефолту а затем и распаду рассеи - тогда да, все идет по плану
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12.04.2022 20:51 Ответить
💥💥💥🙏🙏🙏👍👍👍✝✝✝🆗🆗🆗
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12.04.2022 20:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Z-76QC0KBo&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Батальйон територіальної оборони Сум затрофеїв два російських танки та машину техдопомоги
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12.04.2022 21:11 Ответить
А может действительно это был план? Получить санкции чтобы остановить продажу заканчивающегося газа и закрыть народ внутри страны?
Если идти от противного. Мобильные крематори и мешки оказывается были не для них а для нас.
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12.04.2022 21:19 Ответить
план взять за щеку успешно выполняется!
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12.04.2022 20:51 Ответить
І Йосип Байденко теж.
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12.04.2022 21:10 Ответить
План лапатнікав в Україні ужє накрился мєдним тазом...
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12.04.2022 20:53 Ответить
Это план такой был. Бункерный упырь, как и его учитель фюрер, когда правильные войска будут в 50 км от бункера будет рассказывать о вундерваффе и "всё идет по плану"
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12.04.2022 20:53 Ответить
Фюрер був солдатом, а бункерне ***** - сцикливе чмо.
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12.04.2022 21:07 Ответить
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12.04.2022 22:01 Ответить
***** живет в иллюзиях и влажных мечта
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12.04.2022 20:54 Ответить
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12.04.2022 20:57 Ответить
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12.04.2022 20:54 Ответить
Ще ФСК у русні було, знищували чеченський народ
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12.04.2022 23:57 Ответить
Якщо план - знищення кацапії, - тоті так, - за планом.
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12.04.2022 20:54 Ответить
У ВАС ЕСТЬ ПЛАН МИСТЕР пу? кончился мистер си
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12.04.2022 20:55 Ответить
Скурил весь план
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12.04.2022 21:18 Ответить
Он шёл на Киев, но попал в просак.
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12.04.2022 20:58 Ответить
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12.04.2022 20:58 Ответить
Як справи , Івановичу ? Рідко зараз сюди заглядаєш ...
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12.04.2022 21:05 Ответить
Привіт Володимировичу, коли є час тоді і заглядаю.
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12.04.2022 21:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ift8T7eVEo
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12.04.2022 20:58 Ответить
И продолжение в современной рф
https://www.youtube.com/watch?v=g9u_EFCkiRI
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12.04.2022 21:07 Ответить
Хз, может ему там в бункере докладывают, что уже месяц как Киев взяли а сейчас добивают последних бандеровцев где-то под Львовом. Оно ж интернета не признает, все доклады только в катронных папочках.
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12.04.2022 20:58 Ответить
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12.04.2022 20:59 Ответить
Я заявляю, що смерть ***** та знищення московії йде за планом. Міноборони Британії має рацію.
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12.04.2022 21:00 Ответить
Блицкриг уже был, сейчас будет сталинград, потом курская битва, и закончится всё пулей, ядом, адъютантом с бензином, и канавой возле бункера..
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12.04.2022 21:00 Ответить
План чуйский или другой?
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12.04.2022 21:02 Ответить
Згадав дитячий мультфільм "Навколо світу за 80 днів" . Там такий собі Фікс постійно себе питав "Єсть лі у вас план , містер Фікс?" Потім сам собі відповідав ствердно . І кожного разу опинявся по вуха у лайні ...
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12.04.2022 21:02 Ответить
Судя по сегодняшним кислым рожам ***** и Лукашенки ,планам ихним ***** ,если это конечно не план по демонтажу ********* ...
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12.04.2022 21:04 Ответить
***** надихає свою орду на забій.
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12.04.2022 21:04 Ответить
Не удивляйтесь тому, что он несет.
Путин очень неумный человек.
В 36 комитетские кадровики посчитали его неперспективным офицером. Из загранкомандировки отозвали, из разведотдела отозвали, посадили в архив ленинградского КГБ на год и начали готовить на увольнение.
И, да, еще одно.
Строчка из его служебной характеристики, которой он очень гордиться - "Пониженное чувство опасности", шла в перечне ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ черт майора Путина.
Такое возможно только в России - подполковником, начальником отдела, быть недостоин, а президентом и главнокомандующим достоин.
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12.04.2022 21:05 Ответить
Точно .! Всьо по плану , владімір владіміровіч . . Согласно плана , у нас сейчас - концерт кобздона . Уже слушаєм .
 .
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12.04.2022 21:05 Ответить
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12.04.2022 21:19 Ответить
кацапи в Мощуні умостилися
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12.04.2022 21:20 Ответить
слабонервним, дітям і вагітним не рекомендовано дивитись.
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12.04.2022 21:23 Ответить
Рекомендується. Щоб вони були впевнені, що російські вбивці і гвалтівники вже ніяк не загрожують дитинству одних і вагітностям інших.
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12.04.2022 23:02 Ответить
Если это такой план то тогда Путин китайский шпион однако..
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12.04.2022 21:06 Ответить
План по превращению Рахи в НЬЮ-МОНГОЛИЮ, НЬЮ-ИРАН или в НЬЮ-КНДР....Ахахаха... во *********** быдланище
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12.04.2022 21:06 Ответить
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12.04.2022 21:07 Ответить
Все идет по плану ... По плану уничтожения свинособачей москальской *********.
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12.04.2022 21:12 Ответить
нихуясебезапланом! 20 тыщь только дохлыми за месяц это в плане? Какой "план" он курит? Хотя...свиноматки еще наплодят.
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12.04.2022 21:13 Ответить
Все, що путлер каже, сприймайте навпаки. Конституцію міняти не будуть, пенсійний вік міняти не будуть, війни не буде, мобілізації не буде, все йде по плану.
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12.04.2022 21:13 Ответить
20 000 русских бомжей и 1500 кадыровцев-******** уже уничтожено и гниют в полях Украины. Несколько десятков тысяч раненых кацапов, забиты все приграничные госпитали на параше и на белоруссии.
Все точно идет по плану) Только чей это план)?
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12.04.2022 21:14 Ответить
А тем временем поймали мертветчука)
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12.04.2022 21:15 Ответить
пусть эта мразь издохнет в страшных муках!!!!
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12.04.2022 21:18 Ответить

Медведчука поймали
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12.04.2022 21:19 Ответить
на фронті був?
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12.04.2022 21:24 Ответить
На колчаковских фронтах...
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12.04.2022 23:03 Ответить
тока из Марика
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13.04.2022 01:04 Ответить
Путин планирует ? Планируй-планиуй, дельтапланерист . . .
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12.04.2022 21:23 Ответить
Судя по всему, да ***** двойной агент и работает на ЦРУ , по окончательному решению вопроса русни
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12.04.2022 21:25 Ответить
Все идет по плану. Очередной конвой джипов от народа Латвии для бойцов теробороны Украины.
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12.04.2022 21:29 Ответить
Натомість Зеленський кричить, що йому не дають.
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12.04.2022 21:39 Ответить
То він до Мендель кричав.
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12.04.2022 23:04 Ответить
Выполнением плана по превращению России в сранное г**но доволен.
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12.04.2022 21:39 Ответить
І жирік за планом здох, і 20 тис орків вбито за планом. Що ж то за план такий, певно курит
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12.04.2022 21:58 Ответить
Головна задача пуйла не дай Бог показати що все пропало бо воно поставило все на війну з Україною. А брехати москалю як дихати..
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12.04.2022 22:07 Ответить
Последний пункт плана: Путлер кончает жизнь самоубийством.
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12.04.2022 22:40 Ответить
Путин сказал, Путин подписал. Кончился Путин. Его идея фикс must die Украина сделала ***** ходячим мертвецом.
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12.04.2022 22:54 Ответить
пуйло завжди броехало і буде брехати далі. Хто йому повірить - той крутий лох. Просто правильно хтось писав, що російська армія велика, але слабка і сциклива.
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13.04.2022 18:31 Ответить
 
 