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Великобритания (4716) гуманитарная помощь (1241)

В Украину из Британии направляется новая партия помощи: лекарства, генераторы, противопожарное оборудование

велика,британія

Из Британии в Украину направляется новая партия гуманитарной помощи, предназначенная для Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Британии.

Груз, занявший 24 контейнера и весящий 1500-тонн, собрали по инициативе железнодорожного сектора Великобритании, усилиями сотрудников компаний и обычных британцев.

"Пять контейнеров заполнены противопожарным оборудованием, которое очень ждут в Сумской области. Еще в трех контейнерах перевозятся индустриальные генераторы, которые тоже очень ждут в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях Украины. В других восемнадцати контейнерах - продукты питания, средства гигиены, вода, медикаменты, одежда, оборудование, элементы питания и многое другое", - сообщило посольство.

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Посольство выражает благодарность Network Rail и British Train Operating Company (Минтранспорта Великобритании), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity .

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Топ комментарии
+6
Джонсон--ну це явно не шольц.. і далеко йому до Джонсона
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12.04.2022 20:50
+3
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» и другие смаколики.
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12.04.2022 20:56
+3
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили
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12.04.2022 20:56
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Джонсон--ну це явно не шольц.. і далеко йому до Джонсона
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12.04.2022 20:50 Ответить
У Джонсона Черчиль кумир...и хватка такая же....а шольц там и рядом не валялся...
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12.04.2022 20:53 Ответить
У хера шольца тельманка меркель кумир.
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12.04.2022 20:57 Ответить
Шольц валяется там где его жалеют.
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12.04.2022 21:02 Ответить
Чому всі забули за Мікрона?
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12.04.2022 20:55 Ответить
Пентагон: Як виглядатиме перемога України, вирішувати Зеленському

Noooooo... god please noooo.. noooo
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12.04.2022 20:52 Ответить
Класно виглядатиме, відмова від НАТО, відмова від Криму і Донбасу, вода в Крим і ще дещо, про що нам поки що не повідомляють.
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12.04.2022 21:04 Ответить
Після такої підтримки буде навіть якось незручно не повбивати всіх москалів...
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12.04.2022 20:55 Ответить
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» и другие смаколики.
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12.04.2022 20:56 Ответить
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили
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12.04.2022 20:56 Ответить
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12.04.2022 20:58 Ответить
...і сказалі, што палєтєл Гагарін...і многіє увєравалі...
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12.04.2022 21:07 Ответить
Many thanks to the UK for supporting Ukraine!
Boris, you are simply the best friend of Ukraine.
God save the queen.
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12.04.2022 21:12 Ответить
⚡️СБУ задержала беглого нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав позже рассказать детали.
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12.04.2022 21:12 Ответить
 
 