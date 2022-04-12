На Южнобугском направлении враг пытается удержать захваченную территорию. Николаев и Александровку обстреляли из РСЗО, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Южном направлении 12 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня."
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.
Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине вражеская ДРГ под видом беженцев тщетно пыталась атаковать наши позиции, потеряли 5 оккупантов, - ОК "Південь"
Пожалуйста, подождите...