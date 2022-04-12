На Южнобугском направлении враг пытается удержать захваченную территорию. Николаев и Александровку обстреляли из РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Южном направлении 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня."

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории".

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