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обстрел (25742) Донецкая область (8728) Кириленко Павел (636)

В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области ранены два человека, в том числе 12-летний мальчик, - Кириленко

донеччина

Из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили двое жителей Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке", - говорится в сообщении.

Также сегодня в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области.

В то же время количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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12.04.2022 21:13 Ответить
 
 