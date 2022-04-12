В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области ранены два человека, в том числе 12-летний мальчик, - Кириленко
Из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили двое жителей Донецкой области.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке", - говорится в сообщении.
Также сегодня в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области.
В то же время количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий12.04.2022 21:13 Ответить Мне нравится 4
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