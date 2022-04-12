Глава УГКЦ Святослав просит Ватикан пересмотреть идею совместного участия украинки и россиянки в Крестном пути
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав просит Ватикан пересмотреть формат Крестного пути в Страстную пятницу, который предусматривает, что крест вместе будут нести украинка и россиянка.
Как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ в официальном комментарии сказал, что считает такую идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины.
"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этого Крестного пути непонятны, даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мнения и переживания", - отметил он.
Глава УГКЦ рассказал, что уже передал в Ватикан многочисленные негативные реакции многих епископов, священников, монахов и монахинь и мирян, которые убеждены, что жесты примирения между нашими народами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены.
Предстоятель УГКЦ попросил пересмотреть этот проект. "Надеюсь, что моя просьба, просьба верующих нашей Церкви, просьба верующих Римско-католической церкви в Украине будет услышана", – сказал Блаженнейший Святослав.
Как сообщалось, накануне Пасхи в Страстную пятницу в Риме совершается богослужение – Крестный путь с размышлениями и молитвами, разделенный на четырнадцать молитвенных остановок "стояний". В этом году Ватикан решил, что крест во время Крестного пути будут нести украинка и россиянка. Это совместное несение креста должно, по замыслу организаторов, выражать надежду на мир.
В свою очередь, посольство Украины в Ватикане сообщило, что пытается объяснить трудности реализации идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест.
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Всі ці Хресні дороги ніц не варті, якщо сьогодні підставляю обидві щоки, а завтра око за око чи як Каїн на Авеля. Христа в цьому нема, сам тільки обряд, який часто виконують без усвідомлення суті.
І якщо би Христос був у кожного в серці, то поняття "війна" ніхто б не знав, бо Христос - Цар миру а не війни. Але маємо те, що маємо.
По факту - не варто цих дівчат ставити разом, бо Хрест може і не донестися до місця призначення і нічого доброго з цього не вийде. А з історії можна прочитати, що Хрест Ісусу поміг нести чоловік (Симон), а не жінка...
https://www.ar25.org/node/50954
https://www.ar25.org/node/25125
Здоровий глузд помахав ручкою.
Уявіть, він взагалі міг запропонувати нам здатися та підкоритися рашизму.
Треба було пригроити виходом з під ватикану, але ж ти нікчема номенклатурна, йди у ввдставку, іуда