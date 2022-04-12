Глава УГКЦ Святослав просит Ватикан пересмотреть идею совместного участия украинки и россиянки в Крестном пути

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав просит Ватикан пересмотреть формат Крестного пути в Страстную пятницу, который предусматривает, что крест вместе будут нести украинка и россиянка.

Как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ в официальном комментарии сказал, что считает такую ​​идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины.

"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этого Крестного пути непонятны, даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мнения и переживания", - отметил он.

Глава УГКЦ рассказал, что уже передал в Ватикан многочисленные негативные реакции многих епископов, священников, монахов и монахинь и мирян, которые убеждены, что жесты примирения между нашими народами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены.

Предстоятель УГКЦ попросил пересмотреть этот проект. "Надеюсь, что моя просьба, просьба верующих нашей Церкви, просьба верующих Римско-католической церкви в Украине будет услышана", – сказал Блаженнейший Святослав.

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Как сообщалось, накануне Пасхи в Страстную пятницу в Риме совершается богослужение – Крестный путь с размышлениями и молитвами, разделенный на четырнадцать молитвенных остановок "стояний". В этом году Ватикан решил, что крест во время Крестного пути будут нести украинка и россиянка. Это совместное несение креста должно, по замыслу организаторов, выражать надежду на мир.

В свою очередь, посольство Украины в Ватикане сообщило, что пытается объяснить трудности реализации идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест.

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