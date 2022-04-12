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Глава УГКЦ Святослав просит Ватикан пересмотреть идею совместного участия украинки и россиянки в Крестном пути

святослав

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав просит Ватикан пересмотреть формат Крестного пути в Страстную пятницу, который предусматривает, что крест вместе будут нести украинка и россиянка.

Как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ в официальном комментарии сказал, что считает такую ​​идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины.

"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этого Крестного пути непонятны, даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мнения и переживания", - отметил он.

Глава УГКЦ рассказал, что уже передал в Ватикан многочисленные негативные реакции многих епископов, священников, монахов и монахинь и мирян, которые убеждены, что жесты примирения между нашими народами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены.

Предстоятель УГКЦ попросил пересмотреть этот проект. "Надеюсь, что моя просьба, просьба верующих нашей Церкви, просьба верующих Римско-католической церкви в Украине будет услышана", – сказал Блаженнейший Святослав.

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Как сообщалось, накануне Пасхи в Страстную пятницу в Риме совершается богослужение – Крестный путь с размышлениями и молитвами, разделенный на четырнадцать молитвенных остановок "стояний". В этом году Ватикан решил, что крест во время Крестного пути будут нести украинка и россиянка. Это совместное несение креста должно, по замыслу организаторов, выражать надежду на мир.

В свою очередь, посольство Украины в Ватикане сообщило, что пытается объяснить трудности реализации идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест.

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Топ комментарии
+29
Русское православие это сатанизм.Их до креста за километр нельзя подпускать.
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12.04.2022 21:42
+21
Наміри Папи, в принципі, зрозумілі але...Благими намірами вимощена дорога до пекла
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12.04.2022 21:45
+19
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12.04.2022 21:40
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12.04.2022 21:40 Ответить
Розмір вавки в голові в Папи вражає.
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12.04.2022 21:40 Ответить
в банке Ватикана содержалось до сотни миллиардов украденных путинских долларов
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12.04.2022 23:56 Ответить
У Папи з головою все гаразд?
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12.04.2022 21:40 Ответить
Ватиканські педофіли зовсім чокнулись лизати сраку кремлівському педофілу?
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12.04.2022 22:46 Ответить
Ватникан
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12.04.2022 21:41 Ответить
Папа з глузду з'їхав.
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12.04.2022 21:41 Ответить
Русское православие это сатанизм.Их до креста за километр нельзя подпускать.
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12.04.2022 21:42 Ответить
И пусть отменят подготовку встречи Папы Римского с гундяевым. Где это видано, чтобы Папа встречался со служкой сатаны…
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12.04.2022 21:44 Ответить
це погана ідея,немає ніяких росіян,вони рашисти- сатаністи!
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12.04.2022 21:44 Ответить
Папа маладєц. Мабудь, в його голові спільне несення хреста євреєм та німцем було би ок.
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12.04.2022 21:45 Ответить
Наміри Папи, в принципі, зрозумілі але...Благими намірами вимощена дорога до пекла
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12.04.2022 21:45 Ответить
Ідіот у Ватикані!
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12.04.2022 21:46 Ответить
дуже вчасно!...
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12.04.2022 21:48 Ответить
Папа Римський "гаманець" куйла
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12.04.2022 21:54 Ответить
не ор1ть,ця 1дея обговорювалась до в1йнизадовго до щв1рств
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12.04.2022 21:55 Ответить
а чому тоді згвалтована дівчина і кацапська мерзота ? толерантність треба лікувати бо вона знищить світ ! можно почати з відвідування Бучі та дитячих лікарень ...
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12.04.2022 21:55 Ответить
Щоб Українка йшла з тим *******???
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12.04.2022 21:59 Ответить
Папа по ходу мама
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12.04.2022 22:01 Ответить
Папа римський купив квиток на російський корабель. Ще є час відмовитись від поїздки у відомому напрямі.
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12.04.2022 22:03 Ответить
До речі, і спростування про путінські гроші в Банку Ватикана було якесь непереконливе...
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12.04.2022 22:08 Ответить
Хто ризикне назвати Ватикан найсвятішим і в помислах і в діях - так що хоч живим у рай - без жодної плями на білій одежі ?

Всі ці Хресні дороги ніц не варті, якщо сьогодні підставляю обидві щоки, а завтра око за око чи як Каїн на Авеля. Христа в цьому нема, сам тільки обряд, який часто виконують без усвідомлення суті.
І якщо би Христос був у кожного в серці, то поняття "війна" ніхто б не знав, бо Христос - Цар миру а не війни. Але маємо те, що маємо.

По факту - не варто цих дівчат ставити разом, бо Хрест може і не донестися до місця призначення і нічого доброго з цього не вийде. А з історії можна прочитати, що Хрест Ісусу поміг нести чоловік (Симон), а не жінка...
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12.04.2022 22:09 Ответить
Гундяя під руку і нехай прямують за кораблем, секта.
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12.04.2022 22:19 Ответить
Ця українка, часом не верещук
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12.04.2022 22:25 Ответить
Вони все так виставляють, ніби ми обоє виноваті, і нас треба примирити.
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12.04.2022 22:40 Ответить
щоб розуміли невіруючі: Папа як і багато інших віруючих перебувають у власному світі. часто у світі ілюзій. От вони моляться за пропащу душу пуйла. інадіються, що пуйло стане совісним і перестане вбивати людей. Але не розуміють, що у багатьох взагалі душі ніколи і нне було. вони мімікрували під людей, насправді будучи нелюдами. Дуже добре це описує Каганець на своєму Народному Оглядачі (не всьому там можна довіряти, але є речі дуже варті уваги).
https://www.ar25.org/node/50954
https://www.ar25.org/node/25125
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12.04.2022 23:00 Ответить
Папа така ж людина, як і інші. Всі церкви слідують за трендами, щоб паству не втрачати.
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13.04.2022 01:33 Ответить
Відбитий, звичайно, персонаж.
Здоровий глузд помахав ручкою.
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13.04.2022 01:13 Ответить
Папа в своєму уявному світі ... Так само як і ***** , до речі . Той би теж від подібної ідеї не відмовився .
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13.04.2022 01:46 Ответить
з підерасією - хай гейпарад організовує! євротолєрасти ********!
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13.04.2022 02:30 Ответить
Дуже гарна можливість позбутися в Україні увсіх попів, або хоча б запхнути їх так глибоко, щоб вони не сміли встромляти свого середньовічного носа а ні в освіту, а ні в політику, а ні в які інші сфери життя нормальних людей
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13.04.2022 10:02 Ответить
Цікаво, а щоб запропонував папа Бенедикт? Той взагалі мав нацистське минуле та служив у гітлерюгенді. Він віддавав перевагу матеріальним цінностям, ******** бренди, носив тренди та й гроші кремлівські ховав в банку Ватикану.

Уявіть, він взагалі міг запропонувати нам здатися та підкоритися рашизму.
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13.04.2022 10:27 Ответить
Курва, яка ганьба! 100% ФСБ посприяло...
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13.04.2022 10:54 Ответить
Я б задав одне питання, яке на часі Предстоятелю Української греко-католицької церкви Святославу,-Чи можливе об'єднання церков УГКЦ та ПЦУ ?
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16.04.2022 19:30 Ответить
Гарно просив, на колінах? Не помогло, слабак
Треба було пригроити виходом з під ватикану, але ж ти нікчема номенклатурна, йди у ввдставку, іуда
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21.04.2022 06:55 Ответить
 
 