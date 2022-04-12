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Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе отбиты 6 атак врага, уничтожены 2 автомобиля, 3 артсистемы и 1 вертолет, - штаб ООС

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На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте также: На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС
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ДОНБАСС СТАНЕТ МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ КАЦАПСКОГО СКОТА !!!
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12.04.2022 21:55 Ответить
Людських втрат немає - сказав Пєсков. Але як же всі ці трупи із буквою Z запитали журналісти. То не люди відповів Пєсков
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12.04.2022 21:58 Ответить
Атака клонов?
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12.04.2022 22:07 Ответить
Tak
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12.04.2022 22:11 Ответить
 
 