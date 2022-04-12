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Новости Война
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Пентагон (1410) США (24808) Кирби (447)

Мы хотим, чтобы украинцы победили. Делаем для этого все возможное, – Пентагон

сша,військові

Соединенные Штаты стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, а также прилагают все возможные усилия для того, чтобы россия потерпела финальное поражение и окончательно убралась из Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить Украину всем, чем можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного вторжения со стороны российской федерации", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, министр обороны США Ллойд Остин так часто общается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и именно поэтому США обеспечивают непрерывные потоки оборонного вооружения, техники и других средств в Украину.

Представитель Пентагона также отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства "очень и очень эффективно".

"Следовательно, мы очень хотим, чтобы украинцы победили, и мы достаточно открыто заявляли об этом", - подчеркнул Кирби.

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Топ комментарии
+16
Самолёты и ракеты давайте если по настоящему ХОТИТЕ !!!
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12.04.2022 21:56
+15
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12.04.2022 21:58
+9
Мабуть контрольором два дні робив десь у трамваї у Київі.
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12.04.2022 21:58
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Самолёты и ракеты давайте если по настоящему ХОТИТЕ !!!
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12.04.2022 21:56 Ответить
Ботва пише, що вже якесь село купило для зсу два винищувачі. І люди вірять
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12.04.2022 21:58 Ответить
Не скажи, якщо взяти деякі села Прикарпаття (а особливо - Закарпаття) - то це реально.

Є в нас таке Перегінське, так там вже за часів СРСР мільонери жили. Офіційні.
Знаєш, як вони заробляли?
Їхал на лісоповал в Архангельську обл. і там працювали. А 80% з/п там платили лісом - накладними по собівартості. Вони у працюючих там кацапів за бесцінь скуповували ті накладні (кацапам требо швидко гроші на горілку, а не гратися з продажем лісу) і приганяли в Україну цілі ешелони лісу.
І продавали. Ні - не в себе - на Херсонщині, на Миколаївщині, де будматеріли (ліс) були дефіцитом.
Продавали офіційно по ціні регіону (в 10 раз вище, ніж по накладним архангельским) і плюс "лівий" навар від колгоспів, яким вкрай потрібен був ліс, а лімітів - нуль.
Ось так.
Був такий скандальний випадок (в газетах писали) - один такий в Перегінському випив лишнього, прийшов до голови сільради і каже " я дам вам гроші на асфальтування центральної вулиці і її освітлення, але ви її моїм іменем назвете".
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12.04.2022 22:25 Ответить
І реально тоді було так переправити ешелон лісу ?
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13.04.2022 00:21 Ответить
А чого ж ? Ліс його законний заробіток. Документи в порядку. Ешелон оплатив (тоді сміхотворні гроші коштувало у порівнянні з заробітком. Армяни тоді на 8 березня чартер Ту-154 Ереван-Норильськ-Ереван замовляли - повний літак тюльпанів, а назад летіло двоє-троє заробіток сягав 1000%).
Це вже після того скандалу КГБ почало займатися - як це так - просто взяв і заробив мільйон - куди всі дивилися?
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13.04.2022 00:28 Ответить
Між иншим. В часи війни у В'єтнамі совок надавав В'єтнаму все, включно з пілотами та офіцерами ППО. Американці про це знали. І совок не боявся зіткнення з ядерною державою.
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12.04.2022 22:02 Ответить
как раз где то году в 1970-75 СССР вышел на паритет с США по боеголовкам.
приблизительно с 1982 года боеголовок у одного только СССР было больше ,чем у всех остальных государств мира вместе взятых (около 18-20 тыс.шт)
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12.04.2022 23:49 Ответить
Сумарний ядерний арсенал совка ніколи навіть не наближався до американського. Досить вірити пропагандонам
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13.04.2022 10:07 Ответить
18000 против 12000 перед договором о сокращении ЯО-официальные данные ,так что это не пропаганда,тем более ,чем там гордиться-кличеством ресурсов выкинутых на ветер ?
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13.04.2022 15:07 Ответить
З тих 18000 скільки були боєздатні, відсотків 30%. І кількість, ще не означає якість. Одна термоядерна може бути, як 100 звичайних.
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13.04.2022 15:56 Ответить
все боеголовки термоядерные,обычных ядерных нет .
Правильно из 45000 тысяч,боеготовых было 18000.
Еще раз подчеркиваю ,что гордится боеголовками не стоит,это просто деньги на ветер.
Но неплохой сдерживающий фактор,отданный Кравчуком по Будапешту.
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13.04.2022 16:04 Ответить
"все боеголовки термоядерные,обычных ядерных нет"

Аааа, ну все зрозуміло - диванній гиксперд
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13.04.2022 17:13 Ответить
вы хоть размеры ядерной боеголовки на 200-500 килотонн гляньте сначала ,а потом будете умничать по поводу термоядерных
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13.04.2022 17:32 Ответить
Іди у свій чебурнет і там бзди про вялічіє совка. Тут твій брєд нікому не цікавий
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13.04.2022 17:58 Ответить
https://zen.yandex.ru/media/pstat/kak-menialos-chislo-iadernyh-boegolovok-u-sssrrossii-i-ssha-5f3414eb1fec556b92f4a8c8 https://zen.yandex.ru/media/pstat/kak-menialos-chislo-iadernyh-boegolovok-u-sssrrossii-i-ssha-5f3414eb1fec556b92f4a8c8

Количество боеголовок СССР И США
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13.04.2022 15:22 Ответить
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/29/akademik-arbatov-kitaiskie-boegolovki-poletiat-nad-territoriei-rossii https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/29/akademik-arbatov-kitaiskie-boegolovki-poletiat-nad-territoriei-rossii


А это китайские боеголовки
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13.04.2022 15:52 Ответить
В сраку собі запхни свій .ru
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13.04.2022 15:57 Ответить
там американские данные,а откуда они взяты-дело десятое
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13.04.2022 15:58 Ответить
Без тебе знають що давати кацапориле
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13.04.2022 10:05 Ответить
Ну и на хера ты подписывался ,и так ясно ,что ты ватное чмо .
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13.04.2022 10:15 Ответить
Сказало руцкочєлюстноє совкое лайно
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13.04.2022 11:51 Ответить
Ми теж.
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12.04.2022 21:57 Ответить
Мабуть контрольором два дні робив десь у трамваї у Київі.
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12.04.2022 21:58 Ответить
взяла с проглотом
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12.04.2022 22:01 Ответить
В Беларуси ввели лимит на вывоз продуктов. Теперь можно вывезти не больше килограмма муки, круп, макаронных изделий, сахара и соли, не больше литра подсолнечного масла и до 3 банок консервов.
Прибалтика и Польша будут голодать?
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12.04.2022 22:01 Ответить
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12.04.2022 23:45 Ответить
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12.04.2022 21:58 Ответить
мы то как этого хотим, даже не знаю сколько баянов сломать на похоронах х..ла
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12.04.2022 22:00 Ответить
І не дивно на 48 добі війни, на якій ви давали нам всього ТРИ!!!
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12.04.2022 22:01 Ответить
планшед - слідкуй за мовою...
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12.04.2022 23:03 Ответить
Лижи в байденко.
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12.04.2022 23:07 Ответить
не слідкуеш, не чемний ти, перевертиш...
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12.04.2022 23:08 Ответить
Робіть все можливе, бо Зеленський "вже охолов до НАТО" і постійно на нього свариться ...
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12.04.2022 22:01 Ответить
Погано робите,бо якщо б робили все то в нас би вже були петріоти і ф-16 як мінімум
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12.04.2022 22:02 Ответить
Росії *******. І навіть не шкода
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12.04.2022 22:03 Ответить
Давайте відверто, захід боїться краху москви, щоб ЯЗ не розповсюдилось до всіляких кадирових, і інших, їм більше підходить централізована червона кнопка. я не знаю що там у Пентагону в плані, може вони вже щось придумали як ЯЗ розподілити без витоку. якщо вони придумали, то вони допомжуть Україні перемогти! якщо ні - Directed by Robert B. Weide (Стамбул-1, Минск-3)...
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12.04.2022 22:04 Ответить
Ми це знаємо і вдячні вам ... Ви ж не до "шашликів" готувалися...
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12.04.2022 22:10 Ответить
Шановний містер Кірбі, якщо від США прилетить декілька "Минитмен-3", прямісінько на мацкву, ми теж будемо дуже вдячні..., ну дуже вдячні.
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12.04.2022 22:13 Ответить
Могли б якихось "томагавків' підкинути ,а добровольці з звільнених в запас може знайдуться.
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12.04.2022 22:14 Ответить
дайте наступальну зброю.без взяття Криму миру не буде.
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12.04.2022 22:25 Ответить
Крым отваливался сам 2 раза. А бог любит троицу.
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12.04.2022 22:42 Ответить
так буба не дуже хоче перемагати - він хоче зупиняти...
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12.04.2022 22:53 Ответить
Amerikansi otdali 7000 javelin i 2000 stingerov,eto primerno 1/4 vsego sto sami imejut.No nuzno i drugoje MRLS dlia naciala oni silno bi pomogli,samolioti F=35 s ********* na arendu,vsio ravno te samolioti nezbyli poskolku ix paprostu nevydet i kto tam uznal kto na niom letiat?
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12.04.2022 23:17 Ответить
 
 