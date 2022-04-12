Мы хотим, чтобы украинцы победили. Делаем для этого все возможное, – Пентагон

Соединенные Штаты стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, а также прилагают все возможные усилия для того, чтобы россия потерпела финальное поражение и окончательно убралась из Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить Украину всем, чем можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного вторжения со стороны российской федерации", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, министр обороны США Ллойд Остин так часто общается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и именно поэтому США обеспечивают непрерывные потоки оборонного вооружения, техники и других средств в Украину.

Представитель Пентагона также отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства "очень и очень эффективно".

"Следовательно, мы очень хотим, чтобы украинцы победили, и мы достаточно открыто заявляли об этом", - подчеркнул Кирби.

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