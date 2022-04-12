Мы хотим, чтобы украинцы победили. Делаем для этого все возможное, – Пентагон
Соединенные Штаты стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, а также прилагают все возможные усилия для того, чтобы россия потерпела финальное поражение и окончательно убралась из Украины.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить Украину всем, чем можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного вторжения со стороны российской федерации", - подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, министр обороны США Ллойд Остин так часто общается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и именно поэтому США обеспечивают непрерывные потоки оборонного вооружения, техники и других средств в Украину.
Представитель Пентагона также отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства "очень и очень эффективно".
"Следовательно, мы очень хотим, чтобы украинцы победили, и мы достаточно открыто заявляли об этом", - подчеркнул Кирби.
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Пожалуйста, подождите...
Є в нас таке Перегінське, так там вже за часів СРСР мільонери жили. Офіційні.
Знаєш, як вони заробляли?
Їхал на лісоповал в Архангельську обл. і там працювали. А 80% з/п там платили лісом - накладними по собівартості. Вони у працюючих там кацапів за бесцінь скуповували ті накладні (кацапам требо швидко гроші на горілку, а не гратися з продажем лісу) і приганяли в Україну цілі ешелони лісу.
І продавали. Ні - не в себе - на Херсонщині, на Миколаївщині, де будматеріли (ліс) були дефіцитом.
Продавали офіційно по ціні регіону (в 10 раз вище, ніж по накладним архангельским) і плюс "лівий" навар від колгоспів, яким вкрай потрібен був ліс, а лімітів - нуль.
Ось так.
Був такий скандальний випадок (в газетах писали) - один такий в Перегінському випив лишнього, прийшов до голови сільради і каже " я дам вам гроші на асфальтування центральної вулиці і її освітлення, але ви її моїм іменем назвете".
Це вже після того скандалу КГБ почало займатися - як це так - просто взяв і заробив мільйон - куди всі дивилися?
приблизительно с 1982 года боеголовок у одного только СССР было больше ,чем у всех остальных государств мира вместе взятых (около 18-20 тыс.шт)
Правильно из 45000 тысяч,боеготовых было 18000.
Еще раз подчеркиваю ,что гордится боеголовками не стоит,это просто деньги на ветер.
Но неплохой сдерживающий фактор,отданный Кравчуком по Будапешту.
Аааа, ну все зрозуміло - диванній гиксперд
Количество боеголовок СССР И США
А это китайские боеголовки
Прибалтика и Польша будут голодать?