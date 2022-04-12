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Медведчук (1735) Песков (1800)

Информацию следует проверять. Сейчас много фейков, - пресс-секретарь Путина Песков об аресте Медведчука

медведчук

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что такие данные еще нужно "проверять".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские ресурсы, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию нужно проверять.

"Фото с якобы задержанным Медведчуком следует проверять в связи с большим количеством фейков", - подчеркнул он.

Напомним, что 12 апреля СБУ провело спецоперацию по аресту Виктора Медведчука.
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Топ комментарии
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12.04.2022 22:20
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12.04.2022 22:16
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12.04.2022 22:24
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Яке ж ти тупе. Пояснюю для баранів, тобто тобі.
При кому був відвід військ на Донбасі?
При кому гос закази на армію зупинилися.
При кому на дороги було витрачено більше чим на армію.
Кому належять слова, що я бачу в очах пуйла мир.
Хто казав, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти.
Хто заборонив відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.
Далі продовжувати баран?
Тільки барани можуть задати питання, і самі ж на нього відповісти у своєму питанні.
Якщо ти цього баран не розумієш, то ти реальний баран.
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13.04.2022 00:13 Ответить
Ого як багато тексту. Але тупий тут лише ти.
А при кому ми москалів б'ємо як псів? При кому нам танки дають? При кому нам артилерійські системи дають?
А при кому пєца без камери і телеоператора на вулицю не виходить?
Заборона відкривати вогонь? Була при порошенкові. Як наші москалів б'ють якщо вогонь відкривати не можна? При кому підтримка у нас від усього світу? А де зустрічі пєті з європейськими політиками? Чому ніхто з тих хто приїжджають до пєті в гості не їдуть? А чому діти пєті не на фронті? І втекли з України...він так любив Зеленського принижувати тим що останній не служив... А чому втекли пєті синки?
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13.04.2022 00:22 Ответить
Яке ти тупе.
Виходить якщо б війна було при порохові, то нам б не дали ні танків, ні арти, ні всього іншого.
Дають тільки при моніці.
Заборона відкривати вогонь у відповідь була на Донбасі до повнамоштабної війни яка йде зараз, коли Моніка зробила відвід наших сил, бо хотіла миру з пуйлом ще у 2019
Ти баран навіть це не розумієш.
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13.04.2022 00:50 Ответить
Я вірю Залужному. Погугли його інтерв'ю. Він сказав що жодних заборон немає.
Вірити якомусь замазоному полупокєру тобто тобі не збираюсь.
Зброю дають бо вірять, що Зеленський за Україну. І я вірю.
Про синків Порошенка які всі с...лись за кордон коментувати будеш?
І чому за ним завжди в Києві оператор з камерою ходить?
Якби в роті гриби росли... Війна була при порохові з 2014 вона почалась... І ніхто тому шоколадному пі...су зброї не давав...
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13.04.2022 00:56 Ответить
Яке ти дебільне тільки, логіка аж пре.
Тобто війна почалася у 2014 при Пороху. І зброї йому ні хто не давав.
Зато про моніці зброю одразу дали.
Так Моніка при владі з 2019 року, чому раніше зброю не далі, а тільки в 2022. Чи з твоєї логики до 2022 ми не воювали виходить?
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13.04.2022 01:22 Ответить
вони точно в курсі що багато фейків, бо самі ж купу фейків штампують
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12.04.2022 23:14 Ответить
Вот Песков дело говорит. Нада проверять.
Предлагаю способ одного псковского десантника педофила
..Зубной щеткой повозить между булок Медведчука и дать под нос Марченко.
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12.04.2022 23:27 Ответить
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13.04.2022 00:22 Ответить
Передайте этому идиоту что камуфляж не помогает. Его ВИДНО!
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12.04.2022 23:57 Ответить
сердце политика склонно к измене. И к перемене ...

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13.04.2022 00:02 Ответить
Піксєль - топовий камуфляж, он дивіться медведчука аж місяць шукали
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13.04.2022 00:06 Ответить
на гілляку суку
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13.04.2022 00:16 Ответить
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13.04.2022 00:18 Ответить
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13.04.2022 00:28 Ответить
главный фекомёт снова фейконул.
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13.04.2022 03:59 Ответить
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