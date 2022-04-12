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Новости Война
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Киев (24762) Маляр Анна (412)

В Киев возвращаться рано, оккупанты не отказались от цели захватить Украину, - Маляр

київ

Сейчас возвращаться в Киев и Киевскую область преждевременно - ситуация может меняться ежесуточно.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, ситуация может меняться ежесуточно. Сейчас русские перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.

Также Маляр подчеркнула, что не следует забывать, что у России достаточно оружия. Несмотря на то, что Украина нанесла огромный удар по вражеской технике, у них остаются ракеты, чтобы нанести большой ущерб, у них остается другая техника, "им очень сложно восстанавливать технику и создавать новые единицы, потому что санкции дают о себе знать, но у них есть еще резерв, чтобы воевать", - сказала она.

Маляр напомнила, что конечной целью России является полный контроль над Украиной - "и это их цель ...это их "историческая" задача. Даже если будет затишье, будет наша победа, это не значит, что мы на этом должны остановиться и что в РФ в дальнейшем этих планов не будет".

Заместитель главы Минобороны убеждена, что оккупанты не отказались от цели захватить Украину, в частности, Киев.

"И потому, что они не смогли ее реализовать, они должны оправдать свое нахождение здесь и поэтому ставят перед собой меньшие цели. Это Мариуполь, географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не значит, что они на этом хотят ставить точку. Нет , конечно", - объяснила она.

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Топ комментарии
+12
Дзвонить Путін в Японію і питає:

- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?

- Нене;

- А просто министр?

- Нене:

- А кто будет?

- Посол;

- О, отлично, а какой посол?

- Посол на ***.
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12.04.2022 22:46
+12
Пусть скажет спасибо, что ей там по ее кацапскому рылу не настучали.
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12.04.2022 22:46
+11
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12.04.2022 22:49
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Рабсійські самиці в Дубаях
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12.04.2022 22:41 Ответить
Пусть скажет спасибо, что ей там по ее кацапскому рылу не настучали.
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12.04.2022 22:46 Ответить
Типу треба у Львові місяцями сидіти, поки ***** не здохне чи шо?
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12.04.2022 22:44 Ответить
Если не можешь воевать и не волонтеришь, то и нечего нагружать инфраструктуру прифронтовых городов и усложнять работу по вылову ДРГ. А в случае нового ракетного обстрела по домам Киева все вернувшиеся создадут гигантскую пробку на оставшихся мостах. Так что сиди во Львове.
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12.04.2022 22:48 Ответить
Виїжджали не від ракетних ударів, а від наземного наступу. Ракети і на Львів летіли, де немає такої ППО, як у Києві.
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12.04.2022 22:56 Ответить
У нас честно говоря изрядное количество мужичков и пареньков спетляло из Киева и сидят по Львовам, Винницам и Ужгородам, поджидая первой же возможности десантироваться в Европу. Ничего и никто им не мешает вернуться в Киев и принять участие в обороне и подготовке к обороне города, а также волонтёрстве. А иначе кто именно этот самый Киев в случае чего будет защищать? На Юге и особенно Востоке страны свои проблемы, а Киев у нас очееень многолюдный и финансово обеспеченный к тому же. А ракеты по всей стране летают
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12.04.2022 23:15 Ответить
Вы пробовали в ТО записаться в Киеве? Там конкурс - 200 чел. на место! А из тех, кто не силит в Киеве некоторые зарабатывают деньги и покупают ТО броники, рации и т.п. Чем плохо? Или все должны вернуться в город и создавать дополнительную нагрузку для той же ТО? Что касаемо ракет, то во Львове и Виннице они по жилым домам не попадают - напрасная трата ресурса.
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13.04.2022 20:29 Ответить
Типу того, що сьогодні на парашаТВ вищали, що їм треба вся Україна зі Львовом... Фашистський скот продовжує свою риторику.
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12.04.2022 23:13 Ответить
Треба готуватися до оборони та просити на всіх рівнях до посилення санкцій, та надання зброї, інакше, це той же асфальт...
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12.04.2022 23:21 Ответить
Если ты не воюешь или не приносишь пользы фронту то в Украине находиться нет смысла, ситуация меняется непредсказуемо. Это чтобы потом не ныли
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12.04.2022 23:16 Ответить
Армія з народом!

" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"

(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )

Семен Салатенко

«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.

2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.

А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.

3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.

4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.

5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.

6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.

А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»

З Богом до перемоги!
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12.04.2022 23:36 Ответить
Дзвонить Путін в Японію і питає:

- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?

- Нене;

- А просто министр?

- Нене:

- А кто будет?

- Посол;

- О, отлично, а какой посол?

- Посол на ***.
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12.04.2022 22:46 Ответить
А ми не відмовились довести справу Сагайдачного до кінця і нарешті спалити вже ту пекельну москву
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12.04.2022 22:46 Ответить
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12.04.2022 22:49 Ответить
И с тех пор кацапы лезут к соседям, чтоб насрать.
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12.04.2022 22:51 Ответить
точнее провести спецоперацию по дефекации
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12.04.2022 22:54 Ответить
Кацапам пора отменять этот приказ, так как он является русофобским.
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12.04.2022 22:57 Ответить
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12.04.2022 22:57 Ответить
мутная какая то она
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12.04.2022 22:48 Ответить
а если бы на её месте была бы какая-нибудь дурочка?
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12.04.2022 22:53 Ответить
Та закройте ей кто нибудь хлебало уже.Достала своим нагнетанием.Такими заявками всё украинцы свалят со страны.
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12.04.2022 22:51 Ответить
Українці ні, а хахли точно.
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12.04.2022 23:00 Ответить
По логике этой дуры, всем нужно валить из страны, потому что ***** нападет.
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12.04.2022 23:05 Ответить
Логіки, якраз не помітно.
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12.04.2022 23:40 Ответить
Зараз у Києві самий час проводити додаткову мобілізацію. Якщо пройтися вдень по торговим центрам, ресторанам, то можна запросто сформувати цілу дивізію під робочою назвою "мажор"
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12.04.2022 23:03 Ответить
в Киеве 6 чел на 1 автомат....сказали идите гуляйте мы вам позвоним,какая мобилизация)
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12.04.2022 23:09 Ответить
может какой велюр и работает но для простых людей даже со стомаологией проблема
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12.04.2022 23:29 Ответить
Уволить эту идиотку пора, раз ******, с отключенным напрочь мозгом. Сейчас только панику среди гражданских разводить таким ********, что бы вообще никто в страну не вернулся.
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12.04.2022 23:08 Ответить
Неужели после битвы за Донбас и Юг у рашистов хватит сил и ресурсов возвращаться в Киев. Если Украина выиграет эту битву, то тем более, если нет, то битва будет продолжаться, но не в Киеве, а там же, пока у наших хватит сил и оружия, потому что от этого будет зависеть исход этой войны..
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12.04.2022 23:08 Ответить
Знову ця вилізла
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12.04.2022 23:19 Ответить
Почитала это...получается ,по ее,даже когда мы победим -возвращаться в Киев не стоит,т к козломордые будут нападать постоянно...им реально надо с люськой пожениться
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12.04.2022 23:24 Ответить
Дык они от этой цели могут и лет 10 не отказаться
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13.04.2022 00:24 Ответить
Посольства повертаються. Що не ясно? Сирени ще час від часу спрацьовують, але ПВО значно потужніше ніж було місяць назад. Вважаю що смердючі кацапи не є приводом для того щоб перестати жити у своїй хаті. Тому власне з міста навіть не збирався виїздити і готовий пристрелити якесь кацапське падло. Поки що "не зрослось" завдяки ЗСУ. Таке враження що БоНеВтік боїться киян які не дають йому "злитись" на якихось там "пєрєгаворах". От ситуація! Пристрелиш наприклад якусь обізяну то в АП скажуть "за что? еще ж нє слілі?" Ну а який сенс стріляти обізяну після того як "злілі"? Хіба що живим закопати...
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13.04.2022 02:02 Ответить
Яка багатостороннє направлена замміністра оборони з освітою юриста. Ну прям з усіх питань надає поради. Хто її уповноважив?
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13.04.2022 10:12 Ответить
 
 