В Киев возвращаться рано, оккупанты не отказались от цели захватить Украину, - Маляр
Сейчас возвращаться в Киев и Киевскую область преждевременно - ситуация может меняться ежесуточно.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, ситуация может меняться ежесуточно. Сейчас русские перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.
Также Маляр подчеркнула, что не следует забывать, что у России достаточно оружия. Несмотря на то, что Украина нанесла огромный удар по вражеской технике, у них остаются ракеты, чтобы нанести большой ущерб, у них остается другая техника, "им очень сложно восстанавливать технику и создавать новые единицы, потому что санкции дают о себе знать, но у них есть еще резерв, чтобы воевать", - сказала она.
Маляр напомнила, что конечной целью России является полный контроль над Украиной - "и это их цель ...это их "историческая" задача. Даже если будет затишье, будет наша победа, это не значит, что мы на этом должны остановиться и что в РФ в дальнейшем этих планов не будет".
Заместитель главы Минобороны убеждена, что оккупанты не отказались от цели захватить Украину, в частности, Киев.
"И потому, что они не смогли ее реализовать, они должны оправдать свое нахождение здесь и поэтому ставят перед собой меньшие цели. Это Мариуполь, географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не значит, что они на этом хотят ставить точку. Нет , конечно", - объяснила она.
Пожалуйста, подождите...
" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"
(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )
Семен Салатенко
«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.
2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.
А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.
3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.
4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.
5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.
6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.