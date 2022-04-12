В Киев возвращаться рано, оккупанты не отказались от цели захватить Украину, - Маляр

Сейчас возвращаться в Киев и Киевскую область преждевременно - ситуация может меняться ежесуточно.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, ситуация может меняться ежесуточно. Сейчас русские перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.

Также Маляр подчеркнула, что не следует забывать, что у России достаточно оружия. Несмотря на то, что Украина нанесла огромный удар по вражеской технике, у них остаются ракеты, чтобы нанести большой ущерб, у них остается другая техника, "им очень сложно восстанавливать технику и создавать новые единицы, потому что санкции дают о себе знать, но у них есть еще резерв, чтобы воевать", - сказала она.

Маляр напомнила, что конечной целью России является полный контроль над Украиной - "и это их цель ...это их "историческая" задача. Даже если будет затишье, будет наша победа, это не значит, что мы на этом должны остановиться и что в РФ в дальнейшем этих планов не будет".

Заместитель главы Минобороны убеждена, что оккупанты не отказались от цели захватить Украину, в частности, Киев.

"И потому, что они не смогли ее реализовать, они должны оправдать свое нахождение здесь и поэтому ставят перед собой меньшие цели. Это Мариуполь, географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не значит, что они на этом хотят ставить точку. Нет , конечно", - объяснила она.

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