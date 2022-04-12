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Новости Агрессия России против Украины Война
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Николаевская область (2059) Одесская область (3372) Херсонщина (4381)

За сутки 12 апреля на Южном направлении уничтожены 12 оккупантов, 11 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативное командование "Південь" обнародовало результаты сопротивления российским оккупантам за сутки 12 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "В завершение сорок восьмых суток героического противостояния украинского народа вызывающему вражескому вторжению рашистов остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.

Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают освобожденные территории, даже под артиллерийскими обстрелами.

Читайте также: На Южнобугском направлении враг пытается удержать захваченную территорию. Николаев и Александровку обстреляли из РСЗО, - Генштаб

За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также прицельно уничтожен полевой состав боеприпасов противника.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

Читайте также: На Южном направлении враг выпустил 3 ракеты по Николаевщине. Уничтожено 83 оккупанта, 13 единиц техники, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+38
Ще гарна новина у стрічку...

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
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12.04.2022 23:11
+10
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12.04.2022 23:20
+6
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12.04.2022 23:23
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Ще гарна новина у стрічку...

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
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12.04.2022 23:11 Ответить
Дайте пруф?
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13.04.2022 06:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7339144/
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13.04.2022 20:34 Ответить
Какая разница, главное результат, а он довольно хорош
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12.04.2022 23:18 Ответить
Некоторые из экипажа успевают *****...ся. Потом возвращаются в части и становятся голодными ртами, попутно пугая и разлагая сослуживцев...

Всё правильно наши делают: если есть возможность - надо бить дистанционно.
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12.04.2022 23:25 Ответить
Вода камінь точить
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12.04.2022 23:27 Ответить
водка
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12.04.2022 23:33 Ответить
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12.04.2022 23:20 Ответить
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12.04.2022 23:23 Ответить
Нехай цей вурдалака готується до параду...

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12.04.2022 23:32 Ответить
сюда лучше уйло прифотошопить, все таки кацапская форма.
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12.04.2022 23:32 Ответить
А контрнаступления на Юге как не было так и нет.Чем больше промедления тем реальнее то что там скоро появится ХНР.
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12.04.2022 23:35 Ответить
Яна Супоровська


@YanaSuporovska

·
https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1513968127826173958 46 мин



ЗСУ визволили понад 15 населених пунктів і просунулись углиб Херсонщини.
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12.04.2022 23:38 Ответить
То це вдалий контрнаступ. Далі немає необхідності йти, бо потрібно добре закріпитися на визвроленій території, а потім вдарити ще раз. Головне відкинути подалі, щоб не товкли миколаївські лікарні, та мирних мешканців міста. Дякую ЗСУ.
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13.04.2022 19:12 Ответить
12 занадто мало
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12.04.2022 23:37 Ответить
берите автомат и вперед! Показывайте класс!
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13.04.2022 08:44 Ответить
от ссыкуны. Сажают в броню только мехводов, что ли?
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12.04.2022 23:46 Ответить
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12.04.2022 23:57 Ответить
надписи разные.....
Но все равно, нижняя фотка душу греет)
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13.04.2022 08:46 Ответить
 
 