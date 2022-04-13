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Лавра (408) Епифанцева (2) ПЦУ (788)

Если большинство монахов перейдет в ПЦУ, для государства не проблема передать им лавры, - Епифаний

епіфаній

Украинские лавры – это имущество государства, которым монастыри Московского патриархата в Украине владеют по договору. Если большинство монахов этого патриархата решит перейти в ПЦУ, для государства не будет проблемой передать им в частности Киево-Печерскую лавру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Лавры как таковые являются достоянием украинского народа. Это - имущество, принадлежащее Украинскому государству. И им распоряжается правительство Украины. Но другой вопрос, что этими лаврами владеют - на условиях договора - монастыри Московского патриархата в Украине. Но также нам известно, что в в этих монастырях есть значительное количество монахов, которые поддерживают идею перехода в Православную церковь Украины. Если эта критическая масса монахов наберется, и они примут решение (о переходе в ПЦУ – ред.), то для государства не будет проблемой передать право занимать им лавру", - сказал Епифаний.

Также читайте: Десятки громад и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Эпифаний

В то же время Глава ПЦУ добавил, что, по его информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине.

"Когда будет абсолютное большинство, они примут решение перейти, присоединиться, а поскольку это имущество принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо другим образом решит этот вопрос", - отметил владыка.

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Топ комментарии
+8
Давно пора. Хоча до церкви заглядаю дуже зрідка . Не треба плутати віру і релігію.
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13.04.2022 02:20
+8
Ну або перейдуть, або просто виїдуть на історичну батьківщину. Пора кінчати це лаврське неподобство була ще у 1993 року.
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13.04.2022 03:52
+6
вы ещё подумайте, посовещайтесь, референдум проведите
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13.04.2022 02:19
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вы ещё подумайте, посовещайтесь, референдум проведите
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13.04.2022 02:19 Ответить
референдум провести "волонтерам в рясі" по кацапському принципу на вході до Лаври. І зрештою виволокти Пашу-мерседеса за бороду з Лаври
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13.04.2022 07:55 Ответить
Давно пора. Хоча до церкви заглядаю дуже зрідка . Не треба плутати віру і релігію.
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13.04.2022 02:20 Ответить
Ага зараз !Ці тварюки вовки в шкурі овець !Ні !Гнати їх с країни !
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13.04.2022 02:23 Ответить
чекати що якісь ченці перейдуть,
*** війна йде, всіх москалів нах,
цяцькатися з тими хто веде агітацію за вбивство? чи це вже поопаганда дописала що таке є в заповідях Ісуса
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13.04.2022 02:41 Ответить
ты будешь лично попов рпц выгонять?
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13.04.2022 02:48 Ответить
Є формальний привід для СБУ запакувати пашу мерседеса за ворожу агітацію, бо й досі ж поминає гундяєва у молитві. Але давати додаткову мотивацію ворого прямо зараз - не слід. Тож почекає до перемоги. Але не секундою довше.
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13.04.2022 03:55 Ответить
виганяти кацапствующих з Лаври мають віряни-кияни-волонтери на Пасху
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13.04.2022 07:56 Ответить
Я легко.
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13.04.2022 08:41 Ответить
Спецоперація "Легалізація". Кацапських попів гнати під три чорти з України! Це виходить вони віддано служили ***** і феесбешному гундяєву в секті яка благословляла вбивство українців а тепер українці мають "простіть і забить" бо кацапським попам їсти хочеться з серебра та золота, користуватися меседесами і палацами які вони "намолили" в Україні... Не чекав такої "толерантності" від Епіфанія. Це ж виходить Паша Мерседес і надалі в Києво-Печерській Лаврі разом з Онуфрієм *********** буде срати в душу українцям всім своїм бундючним виглядом? І що ви дійсно думаєте що вони забудуть про свої службові обовязки в ФСБ?

А мене ще й питають чому я атеїст... *****... Православіє головного мозгу означає продажність і безпринципність в імя "кормлєнія". Яка мораль? Де? Де? Чому може навчити паству "карающій нацистсткоє отродьє" феесбешник РПЦ в "братском союзє" з Епіфанієм "Всепрощающєм"?

Але це шлях . (-1) + (+1) = 0. Атеїзм. Або перехід а протестанство, і католицизм...
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13.04.2022 02:47 Ответить
Українські Лаври - це майно держави, А ви впевнені за майно?після викрадення собачих будок і унітазів?
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13.04.2022 02:49 Ответить
Дивлюсь і мені сумно. Навіть сприяння вбивствам українців і колабораціонізм московських попів не змусили людей винести тих скотів на вилах, щоб повернути церкву до Бога, а не фсб...
Не уявляю, що повинно трапитися, щоб наші люди нарешті прозріли.

625 парафій УПЦ МП з 11463
▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.45%
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13.04.2022 02:50 Ответить
У 90% тих парафій - по умовних 10 прихожан. Територію маркують як собаки дерева.
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13.04.2022 03:49 Ответить
люди туповатые забитые зомбированные
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13.04.2022 17:44 Ответить
Ну або перейдуть, або просто виїдуть на історичну батьківщину. Пора кінчати це лаврське неподобство була ще у 1993 року.
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13.04.2022 03:52 Ответить
Гадаю краще заборонити мп і визнати сектантами, при чому на міжнародному рівні, закликати вселенського патріарха та папу визнати їх сатанистами та відхреститись навіки
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13.04.2022 04:08 Ответить
Газ і нафту наросії купувати не можна то чого ж продовжувати купувати там "опіум для народу"?
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13.04.2022 07:39 Ответить
В монастирях необхідно зробити шмон і перевірити громадянства монахів. Там напевне є і такі що не мають українського громадянства. Таких депортувати впродовж 24 годин.
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13.04.2022 07:46 Ответить
Этих тварей надо гнать с Украины и чем быстрее тем лучше всем, а не "договорняк" типа переходите в ПЦУ и окормляйтесь дальше предлагать.
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13.04.2022 07:59 Ответить
А зачем их, певших ассану гундяю и ***** принимать в ПЦУ? Перекрасятся, переобуются и всё. В расеюшку их нах, с котомкой за плечами и пешим ходом. Пускай живут среди берёзок средней полосы, лабабаек и лаптей среди мордвы и других отбросов человечества типа бурятов и тувинцев.
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13.04.2022 08:28 Ответить
Богато споруд, це історична спадщина. Вони повинні бути у власності влади, бо вже сектанти МПЦ, знищує Українське Барокко.
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13.04.2022 09:06 Ответить
і будуть почивати на лярвах
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13.04.2022 10:20 Ответить
Якщо вже комусь здалися ті лаври, то передавати їх треба музеям, які вміють і відновлювати і підтримувати пам'ятки архітектури. А усіх попів з їхніми кадилами і стоячими на дітей пенісами - гнати у забиті села - нехай там борються з алкоголізмом
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13.04.2022 10:57 Ответить
Як кацапські попи "борються" з алкоголізмом можна побачити в самій кацапщині... Тому їх тільки нах...
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13.04.2022 18:44 Ответить
Я лише намагався придумати попам хоч якесь корисне заняття
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13.04.2022 21:39 Ответить
Попи взагалі дуже корисні бо є категорія недостатньо грамотних людей яким потрібні прості патріархальні правила і прості та безапеляційні відповіді на будь які життєві питання. Тут не треба довго вчитися і формувати шкалу цінностей. Все просто - так Бог повелів. І все! - Бог все бачить, все чує і навіть за брудну думку покарає! Знаходячись на соціальному дні, будучи покірним і терплячим, така особа впевнена що "на тому світі" вона буде причислена до праведних і успадкує Царство Боже. А ще кажуть що віруючим не так страшно помирати бо вони вірять в "вічне життя"... Іншими словами атеїстів від злочинів утримують тверді гуманістичні переконання а віруючих "страх Божий".
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13.04.2022 22:05 Ответить
Це величезна омана, що є психічно здорові люди, яким не дано засвоїти курс середньої школи (а цього цілком достатньо, щоб позбавитися віри в богів). Усе через насильство над дітьми віруючих батьків, які ведуть їх до попів, то вдовблюють фігню про страшний суд та пекло (в кримінальному праві називається залякуванням). Потім, коли діти починають дізнаватися у школі факти, батьки та попи починають їх карати за незручні питання. У особливо віруючих сім'ях забороняють телевізор та інтернет.
Увесь цивілізований світ (окрім США) обходиться без віри, і їхні не дуже розумні громадяни поводять себе цілком пристойно без усіляких духовних патирів, на відміну від віруючих в недорозвинутих країнах типу нашої, де злочинність, алкоголізм, наркоманія в сотні раз вища ніж у тій самій ЄС.
Приклад глибоко віруючої нації у нас дуже близько, і всі прекрасно бачили, що ці добрі християни робили на окупованих територіях під одобрямс дуже корисних попів.
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13.04.2022 23:04 Ответить
В курсі середньої школи не викладають філософію, логіку, психологію та соціологію. В селах майже нема інтернету. Після школи майже всі виїздять до міст. І ми часто-густо отримуємо маргіналів "без царя в голові"... Приклад глибоко віруючої нації це не кацапи а поляки. А вони католики...
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14.04.2022 00:11 Ответить
Філософія, психологія та социологія - це на 100% антинаукова бурда, яку ніхто у цивілізованому світі не сприймає серйозно. Я сам в цьому пересвідчився, хоч і мав з усіх цих предметів тверду п'ятірку і був любимчиком преподів.
Я кажу про те, що людині, якій з дитинства не нав'язували віру, цілком достатньо засвоїти (саме засвоїти, а не прослухати) курс середньої школи, щоб зрозуміти як влаштований реальний світ, і щоб не виникло жодних міркувань про богів.
Так, Польща є досить релігійною, порівняно з більш цивілізованими країнами ЄС, але на порядок менш релігійною ніж совкові недокраїни. Окрім того, польська церква свого часу зробила правильний вибір не на користь КГБ, а на користь визволительного руху і зараз пожинає плоди того вибору. Окрім того папою був поляк, що теж відіграло свою роль. Але коли вимре покоління постсовкових поляків, їхня церква так заме закономірно піде в забуття, як це сталося з усіма країнами, що досягли значного прогресу у розвитку.
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14.04.2022 10:30 Ответить
Ті, московські попи, які до Паски не перейдуть із УПЦ в ПЦУ - вороги України і їх більше не варто називати священослужителями, бо вони є слуги ворога і сатани.
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13.04.2022 19:20 Ответить
 
 