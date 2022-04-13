Если большинство монахов перейдет в ПЦУ, для государства не проблема передать им лавры, - Епифаний

Украинские лавры – это имущество государства, которым монастыри Московского патриархата в Украине владеют по договору. Если большинство монахов этого патриархата решит перейти в ПЦУ, для государства не будет проблемой передать им в частности Киево-Печерскую лавру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Лавры как таковые являются достоянием украинского народа. Это - имущество, принадлежащее Украинскому государству. И им распоряжается правительство Украины. Но другой вопрос, что этими лаврами владеют - на условиях договора - монастыри Московского патриархата в Украине. Но также нам известно, что в в этих монастырях есть значительное количество монахов, которые поддерживают идею перехода в Православную церковь Украины. Если эта критическая масса монахов наберется, и они примут решение (о переходе в ПЦУ – ред.), то для государства не будет проблемой передать право занимать им лавру", - сказал Епифаний.

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В то же время Глава ПЦУ добавил, что, по его информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине.

"Когда будет абсолютное большинство, они примут решение перейти, присоединиться, а поскольку это имущество принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо другим образом решит этот вопрос", - отметил владыка.