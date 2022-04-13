Если большинство монахов перейдет в ПЦУ, для государства не проблема передать им лавры, - Епифаний
Украинские лавры – это имущество государства, которым монастыри Московского патриархата в Украине владеют по договору. Если большинство монахов этого патриархата решит перейти в ПЦУ, для государства не будет проблемой передать им в частности Киево-Печерскую лавру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Лавры как таковые являются достоянием украинского народа. Это - имущество, принадлежащее Украинскому государству. И им распоряжается правительство Украины. Но другой вопрос, что этими лаврами владеют - на условиях договора - монастыри Московского патриархата в Украине. Но также нам известно, что в в этих монастырях есть значительное количество монахов, которые поддерживают идею перехода в Православную церковь Украины. Если эта критическая масса монахов наберется, и они примут решение (о переходе в ПЦУ – ред.), то для государства не будет проблемой передать право занимать им лавру", - сказал Епифаний.
В то же время Глава ПЦУ добавил, что, по его информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине.
"Когда будет абсолютное большинство, они примут решение перейти, присоединиться, а поскольку это имущество принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо другим образом решит этот вопрос", - отметил владыка.
Пожалуйста, подождите...
*** війна йде, всіх москалів нах,
цяцькатися з тими хто веде агітацію за вбивство? чи це вже поопаганда дописала що таке є в заповідях Ісуса
А мене ще й питають чому я атеїст... *****... Православіє головного мозгу означає продажність і безпринципність в імя "кормлєнія". Яка мораль? Де? Де? Чому може навчити паству "карающій нацистсткоє отродьє" феесбешник РПЦ в "братском союзє" з Епіфанієм "Всепрощающєм"?
Але це шлях . (-1) + (+1) = 0. Атеїзм. Або перехід а протестанство, і католицизм...
Не уявляю, що повинно трапитися, щоб наші люди нарешті прозріли.
625 парафій УПЦ МП з 11463
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Увесь цивілізований світ (окрім США) обходиться без віри, і їхні не дуже розумні громадяни поводять себе цілком пристойно без усіляких духовних патирів, на відміну від віруючих в недорозвинутих країнах типу нашої, де злочинність, алкоголізм, наркоманія в сотні раз вища ніж у тій самій ЄС.
Приклад глибоко віруючої нації у нас дуже близько, і всі прекрасно бачили, що ці добрі християни робили на окупованих територіях під одобрямс дуже корисних попів.
Я кажу про те, що людині, якій з дитинства не нав'язували віру, цілком достатньо засвоїти (саме засвоїти, а не прослухати) курс середньої школи, щоб зрозуміти як влаштований реальний світ, і щоб не виникло жодних міркувань про богів.
Так, Польща є досить релігійною, порівняно з більш цивілізованими країнами ЄС, але на порядок менш релігійною ніж совкові недокраїни. Окрім того, польська церква свого часу зробила правильний вибір не на користь КГБ, а на користь визволительного руху і зараз пожинає плоди того вибору. Окрім того папою був поляк, що теж відіграло свою роль. Але коли вимре покоління постсовкових поляків, їхня церква так заме закономірно піде в забуття, як це сталося з усіма країнами, що досягли значного прогресу у розвитку.