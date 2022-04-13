США уже отправили Украине большую часть помощи из пакета на $800 миллионов, - Пентагон
Выделенный администрацией США несколько недель назад масштабный пакет оборонной помощи Украине на общую сумму почти в $800 миллионов в большей степени уже поступил в ВСУ.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Большая часть пакета на $800 миллионов с оружием уже доставлена украинцам", - отметил официальный представитель оборонного ведомства США.
При этом говорится, что Пентагон также работает над доставкой противотанковых ракет Javelin на сумму $100 миллионов.
В Пентагоне при этом подчеркнули, что постоянно общаются с украинскими партнерами по поводу потребностей, необходимых для ведения боевых действий, и не только на уровне министров, но и с командованием более низкого уровня.
"А потом мы пытаемся координировать эти поставки и не только с нашей стороны, но и от других стран", - отметил представитель оборонного ведомства США.
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«Недобитый чеченский террорист», война в Украине и русские демократы.
«Кадыров - недобитый чеченский террорист, который посылает русских солдат воевать в Украину», заявил намедни один из руководителей оппозиционной Кремлю команды Навального некий Жданов https://youtu.be/NXRqi-mmqpM?t=279 ВИДЕО . Одной этой фразой он выразил глубинные инстинкты всей т.н. русской либеральной, демократической оппозиции по отношению к резне в Чечне.
И дело даже не в том, что Кадыров никогда не воевал, а его отец была агентом КГБ-ФСБ еще с советских времен под оперативной кличкой «Адам». Фамилия Кадыров здесь проходит лишь фоном. Главный посыл почти по Фрейду - «чеченские террористы».
Это, оказывается, «чеченские террористы» посылают русских солдатиков убивать украинцев, а вовсе не Путин. А русские солдатики, как известно, ни в чем не виноваты, т.к. выполняют приказ.
Резня в Чечне в их картине мира, даже после нынешних зверств русских в Украине, по-прежнему оправдана, т.к. воевала Россия в Чечне с «террористами», а не с народом.
Но это нас совсем не удивляет. Было бы удивительно, если бы кто-то из команды Навального или других демократических оппозиционеров, назвал, к примеру, Жириновского «еврейским террористом» хотя бы потому, что он чуть ли ни каждый день с трибуны госдумы призывал нанести ядерный удар по Европе
Напомним, что другой либерал, сбежавший на днях из России, по фамилии Чубайс, прославился в свое время фразой о том, что российская армия «возрождается в Чечне», и Россия «встает с колен».
Да что там Чубайс. Икона российской демократии Людмила Алексеева радостно поздравила Путина через «Эхо Москвы» со смертью Шамиля Басаева, заявив, что наконец-то в России наступит мир и порядок.
А главный антипутинский либерал оппозиционер Ходорковский, освободившись из тюрьмы, посчитал важным первым делом объявить на весь мир, что пойдет воевать на Кавказ с автоматом в руках, т.к. «это наша земля, мы ее завоевали».
О том, что вся эта тусовка российских демократов, в т.ч. сидящий в тюрьме Навальный, критикующих войну против Украины, считает «Крым наш», напоминать не надо.
Касательно самой критики, то если внимательно прислушаться к её контексту, создается впечатление, что в подавляющем большинстве главные российские оппозиционеры выражают недовольство Путиным не столько из-за самой агрессии России против Украины, сколько из-за того, что эта агрессия не своевременна, плохо подготовлена и провальная.
Что касается чеченской темы, вновь ставшей медийной с началом бойни в Украине, то очевидно, что она преднамеренно и целенаправленно выпячивается русской пропагандой и её агентурой на Западе.
И хотя собственно кадыровцев (т.е. российских солдат, членов силовых банд путинского режима) не наберется в Украине и 0,1% в медийном пространстве они занимают чуть ли не 90% внимания
В чем же подоплека такого упорного педалирования чеченской темы Москвой? В чем интерес Кремля?
Ответ лежит на поверхности. Раздувая роль кадыровцев, Москва надеется убить не одного, а сразу нескольких зайцев
- Запугать украинцев распиаренными пропагандой жестокими кадыровскими вояками.
- Вызвать враждебность к чеченскому народу и тем самым оправдать задним числом геноцид в Чечне. Застолбить, так сказать, тезис о том, что Россия спасла цивилизацию от злобных «чеченских террористов».
- Хотя бы виртуально, но все же замазать чеченский народ украинской кровью и тем самым (как рассчитывают в Кремле) повязать Чечню преступлениями России.
- Размыть ответственность за свои инфернальные зверства и военные преступления в Украине и перевести эмоциональный фокус общественного негодования с русских и Путина, на чеченцев и Кадырова.
Кстати, в этом контексте высер Жданова о «чеченских террористах» посылающих русских солдатиков в Украину, волне укладывается в пропагандистскую канву Кремля. Как сказал бы в таком случае один известный кремлевский персонаж «Совпадение? Не думаю…!»
Надо признать, что в лице Кадырова Путин заполучил очень эффектного козла отпущения и ширму, за которой можно спрятать собственные преступления.
Страдающий олигофренией, при этом отягощённый жаждой власти и славы, садист по натуре (любитель лично пытать заложников паяльной лампой), патологический лжец и лизоблюд, оказался очень востребованной для Путина фигурой.
С уходом Жириновского, долгие годы озвучивавшего все хотелки Кремля, на сцене российской политической клоунады теперь солирует Кадыров, транслируя фантазии Путина: захватить Киев, всю Украину и затем уже двинуться в Европу.
К сожалению, крайним во всей этой истории остается чеченский народ, обескровленный двумя тяжелейшими войнами, потерявший 20% своей численности и находящийся под сильнейшим прессом террора и насилия.
Но несмотря на свое тяжелейшее положение, чеченский народ и сегодня оказывают Украине и всему миру неоценимую помощь - удерживая на своем маленьком клочке земли, (самим фактом своего существования и своей героической историей), 100 тысячную группировку российских войск https://www.youtube.com/watch?v=mDkrs3uEMPM ВИДЕО .
Даже сейчас, в судьбоносную для путинского режима битву за Донбасс, в условиях нехватки живой силы, Москва не рискует оголять чеченский фронт. Лишь пара тройка батальонов из состава 80 (!) военных баз, размещенных в Чечне, были переброшены в Украину.
Украина и все остальные должны увидеть и осознать, что посылка на войну пары тысяч кадыровцев, (больше озабоченных съемками рекламных роликов и сохранением своей жизни), выгоднее для украинцев, чем отправка из Чечни 100 тысячной орды пушечного мяса, которое пойдет на убой с такой же скотской покорностью, как шел в свое время сквозь строй русский солдат, которого боевые товарищи забивали шпицрутенами до смерти.
Руслан Синбаригов
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/12/120628/nedobityj-chechenskij-terrorist-vojna-v-ukraine-i-russkie-demokraty.shtml