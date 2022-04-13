Оперативная информация по состоянию на 6:00 13 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 13 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Начались сорок девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.
Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.
Сообщается, что до 26 апреля Российская Федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.
Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Южнобужском направлении враг пытается удержать захваченную территорию. Николаев и Александровку обстреляли из РСЗО, - Генштаб
На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.
На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.
"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника".
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями", - добавили в Генштабе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком направлении российские оккупанты безуспешно пытались улучшить свое положение возле Попасной, Степной, Рубежной и Нижней, - Генштаб
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Дуже боляче від того, що гинуть наші Захисники.
Так хочеться, що ви всі були живі.
Шана нашим Воїнам.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 8 год ·
48 діб опору героів Маріуполя. Повне оточення, багатократна перевага ворога. І вже багато хто не витримує, і, нажаль, сьогодні, чимало наших ворогу вдалось взяти у полон. Але є герої, які продовжують оборону міста, і виконують наказ верховного командування битися до кінця. Останні рубежі захищають до кінця воіни полку Нацгвардії Азов, ЗСУ, прикордонники, добровольці, поліцейські, сбушники. Такий спротив за такого співвідношення у силах не має прикладів у ******** історії. Ми не можемо уявити те, зо вони бачать та відчувають, що вони виносять на собі. Ми не знаємо про втрати. Ми знаємо, що є люди, українці, які попри все не здаються у полон не зважаючи на абсолютну перевагу ворога, нищівний вогонь. Які завдають ворогу величезні втрати, і захищають усіх нас, тримаючи цей останній рубіж на коридорі з Росіі до Криму. Тому що вони дали присягу народу України. І для них це не слова, а справа життя.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004035460268&comment_id=Y29tbWVudDo3NTIzNzQ3NDM0MzMyMTU0Xzc1MjM3ODYwNjA5OTQ5NTg%3D&__cft__[0]=AZVu3M_dgKCgqV5syGU4h7Lt0DG_TJxaZkLo87Ku6ad6mT1WesVcnsQsEYrJNkIFpgGYw0JFwfBjbD_snSXPSaLMQKfkPhe7jEBTFLLAjhp299raLN8oQPd8jf4m4SNWxPU&__tn__=R]-R Богдан Матвійчук
Я знаю деяких хлопців , які зараз там. Й ось що вони хотіли б передати українцям. Зараз там хлопці стоять насмерть тому що вони воїни, тому що це їх свідомий вибір. Але , вони , хотіли б, щоб співвітчизники , дивлячись на цю боротьбу, почали усвідомлювати прості істини. Світ жорсткий. Кожен народ бореться за місце під сонцем. Не існує жодного раю на землі, як описує багато політиканів демократів, які в дорогих костюмах й з посмішками від топ стоматологів 30 років розповідали з екранів тв , що всі люди брати й ваше діло не панікувати й голосувати за мир у всьому світі й інші наївні речі. Ми нація, яка зараз б'ється за те щоб фізично вижити, щоб збереглась держава Україна, щоб зберігся український погляд на світ. Більше не буде так як було до війни. Не буде кланово олігархічної системи, де людям брехали ,а самі збивали на пішохідному переході й не несли жодного покарання. Більше не буде тут політиків, які плюють на все українське й публічно продвигають "русский мир" цього не буде за будь-яку ціну. Зрозумійте це ц віднині живіть виходячи з цього й всіляко активно самі приймайте участь в боротьбі й подальшому житті українського народу. Бо дуже висока ціна зараз сплачується.