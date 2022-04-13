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Новости Агрессия России против Украины Война
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железная дорога (1409) обстрел (25755) поезд (1022) Укрзализныця (2686)

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в Центральной Украине, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения

укрзалізниця,евакуація

В ночь на 13 апреля в центре Украины россияне обстреляли железнодорожную станцию, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в телеграме.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в Центральной Украине. По соображениям безопасности, мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Железные люди": Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу. ВИДЕО

Это привело к задержке поездов, самая долгая из которых составляет 7 часов 23 минуты, однако Александр Камышин назвал приоритетом безопасность.

"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела. И это главное", - подчеркнул председатель правления "Укрзализныци".

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Топ комментарии
+54
Так треба звинувачувати і тих, хто вибрав антиПорошенко в 2019 році і тих, хто не голосував за Чорновола в 1991 році. Так буде нормально вже. І на наступних виборах, теж буде обрано, швидше за все, якусь херню. Людям в 2019 році захотілося нажертися пропаганди рашистсько-олігархічної. Тепер наслідки пожинаємо. Якщо все піде по сценарію без зброї масового знищення, то ми виграємо війну. І тоді вже будемо вибирати знову. Люди не порозумнішають, а стануть ще дурніше через стрес і низький рівень життя. Буде знову 73 на 25 тепер і друге коло ось цієї херні, що вже 3 роки. Це нормальний процес еволюції. Природній відбір. Врешті-решт Україна стане нормальною країною колись, або зникне. В нас іншого виходу немає.
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13.04.2022 08:19
+37
Це ще не все ..У 24 році вони знов проголосують за героїчного кловуна що не голится й ходить у хакі та по ночам пише героїчні гундосики.Хоча з початку війни до нього майже немає претензій.Але два з половиной року ВИКИНУТО СОБАЦІ ПІД ХВІСТ.Героїчні ЗСУ та волонтери кров'ю та потом виправляють те що зебіли наробили у 2019
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13.04.2022 08:59
+16
Це не песимізм, це одна з моделей, в якій початкові умови використовуються, які передбачають погіршення стандартів життя, як наслідок невдоволення, через погані умови життя: відчуття не захищеності, голодування, або сильну обмеженість в харчуванні, погіршення доступу до нормального медобслуговування, словом відсутність задоволення потреб на першому ступені піраміди Маслоу. Як наслідок, 99% людей в цих умовах перестають ставити свідомість і силу розуму над фізіологічними потребами, і, як наслідок, вдаються до емоційних рішень, якими легко управляти, маніпулюючи бажанням вгамувати їх фізіологічні потреби даючи популістичні обіцянки нічим не обґрунтовані. Обґрунтовувати не треба, бо перевіряти ніхто не хоче, коли голодний, та ще ж ласий до дармового був до цього.
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13.04.2022 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Так треба звинувачувати і тих, хто вибрав антиПорошенко в 2019 році і тих, хто не голосував за Чорновола в 1991 році. Так буде нормально вже. І на наступних виборах, теж буде обрано, швидше за все, якусь херню. Людям в 2019 році захотілося нажертися пропаганди рашистсько-олігархічної. Тепер наслідки пожинаємо. Якщо все піде по сценарію без зброї масового знищення, то ми виграємо війну. І тоді вже будемо вибирати знову. Люди не порозумнішають, а стануть ще дурніше через стрес і низький рівень життя. Буде знову 73 на 25 тепер і друге коло ось цієї херні, що вже 3 роки. Це нормальний процес еволюції. Природній відбір. Врешті-решт Україна стане нормальною країною колись, або зникне. В нас іншого виходу немає.
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13.04.2022 08:19 Ответить
Песимізм так і пре. Не можна ж так. Ви ж непогана людина?
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13.04.2022 08:56 Ответить
Це не песимізм, це одна з моделей, в якій початкові умови використовуються, які передбачають погіршення стандартів життя, як наслідок невдоволення, через погані умови життя: відчуття не захищеності, голодування, або сильну обмеженість в харчуванні, погіршення доступу до нормального медобслуговування, словом відсутність задоволення потреб на першому ступені піраміди Маслоу. Як наслідок, 99% людей в цих умовах перестають ставити свідомість і силу розуму над фізіологічними потребами, і, як наслідок, вдаються до емоційних рішень, якими легко управляти, маніпулюючи бажанням вгамувати їх фізіологічні потреби даючи популістичні обіцянки нічим не обґрунтовані. Обґрунтовувати не треба, бо перевіряти ніхто не хоче, коли голодний, та ще ж ласий до дармового був до цього.
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13.04.2022 09:32 Ответить
іди ти на х зі своїм соєвим лайном!!!
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13.04.2022 11:55 Ответить
Все, що за межами розуміння секти "какая разніца" - соєве лайно.
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13.04.2022 12:10 Ответить
оце так рівень...рівень когнітивного дисонасу. Я вас розумію, ви дуже злі і в розпачі, бо мабуть змушені були покинути домівку через путіна і жити в Польші, на чужині. Але так сталося, тримайтеся. Ось так і проявляється те, про що я писав вище, коли розум затьмарюється емоціями.
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13.04.2022 12:20 Ответить
Светочка, надо просто прекратить стрелять?
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13.04.2022 13:00 Ответить
А я вважаю, що ні Пєціка, ні Зєлю не варто обирати.
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13.04.2022 13:59 Ответить
Поки у нас буде демократія, усі будуть обирати тих, кого захочуть і ніхто нікому вказувати не буде, що робити. Відповідно, будете обирати, після перемоги, кого хочете. А ми будемо того, кого ми хочемо. Ми ні на кого не тиснемо. Ми переконуємо, аргументами і фактами. Дорослі, зрілі, освічені люди керуються саме цим при прийнятті рішень. Вони не використовують інтуїцію і аргументацію "подобається-не подобається" на виборах. Інтуіцію використовують досвідчені люди, в тих питаннях, де неможливо отримати факти і треба покладатися тільки на весь попередній досвід.
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13.04.2022 14:51 Ответить
А я считаю, шо ото , могло выбрать только редкое падло
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13.04.2022 19:51 Ответить
73 % виборців не падли. Більшість з них були ошукані і введені в стан в якому було дуже легко приймати неправильні рішення. Єдина претензія до них, що вони дозволили себе ошукати і ввести в цей стан і перебувають в ньому. А стан той називався - параліч свідомості і гідності. Але вони це й досі заперечують і будуть це робити, більшість з них.
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13.04.2022 20:26 Ответить
От шоб ти з'їв, шоб не п... ?
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13.04.2022 16:00 Ответить
Був би гетьманом Сивочолий, ти б спокійно спав з МІНСЬК－3😀😂😀😂😀😂😂Після 72 годин замєсу 😀😂😀😂Звинувачувач ти наш😀😂😀😂😀😂
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13.04.2022 09:48 Ответить
В Україні відбуваються лише вибори олігархату з «очікуваним» результатом
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13.04.2022 12:18 Ответить
Ойц, а "прикратить стрелять", уже не катит?
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13.04.2022 13:01 Ответить
З західноі пишешь？Як там？ Кажуть пивко увесь час продавали😀😂😀😂
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13.04.2022 15:28 Ответить
Ну не знаю, приезжай, угощу.
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13.04.2022 19:44 Ответить
Це ще не все ..У 24 році вони знов проголосують за героїчного кловуна що не голится й ходить у хакі та по ночам пише героїчні гундосики.Хоча з початку війни до нього майже немає претензій.Але два з половиной року ВИКИНУТО СОБАЦІ ПІД ХВІСТ.Героїчні ЗСУ та волонтери кров'ю та потом виправляють те що зебіли наробили у 2019
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13.04.2022 08:59 Ответить
навіть сумніву нема - бути ідіотом це наше фсіо - на степ вперед думати не вміемо...
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13.04.2022 09:03 Ответить
шо таке "на степ" ? ---------- зовсім ви людоньки покурвилися....
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13.04.2022 16:01 Ответить
Ну что ж все разводят срач по поводу 2019 года,восхваляя Пороха.
Нету его за что выхвалять,нету.
Ни по экономике,ни по политике,ни по военной части,ни по части грабежа населения.
Главное отличие пороха от зели,что порох хотя бы что-то делал для военки,а зеля прохихикал 2,5 года.
А война,она была бы по любому-вся история Украины с 2004 года (с ПiСУАР начавшаяся ,кто не помнит),сводится к войне.
И заслуги всех 6 гов....но-президентов есть:один ядерное оружие отдал,Будапешт подписал,второй создал олигархию,третий ввязал Украину в геополитические разборки,четвертый попытался изменить вектор с западного на кацапский,в итоге запад сделал майдан и дал совет не препятствовать захвату Крыма,пятый великий полководец и экономист,опять ввязал в геополитику Украину,не создав оборону перешейка,не подписав никаких договоров с западом,внёс в конституцию движение к НАТО и т.п.,шестой вообще шут гороховый
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13.04.2022 10:27 Ответить
Проблема не тільки в народі і в президентах. Проблема в РП - раковій пухлині, рашистській **********, называйте як хочете. Вони всі роки незалежності ведуть роботу по дестабілізації, зросійщенню, дебілізації населення України, виділяють на це неймовірні кошти, більшість з яких, слава Богу, розібрали ті, хто керував цим процесом. Тому, під зовнішнім впливом цих процесів, нам так важко побудувати у нас демократію, справжню, не показну. Треба рубати РП, щоб вона не заважала нам рухатися вперед, бо вона це тягар на нозі і басейні для нас.
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13.04.2022 10:45 Ответить
якось вже не сприймається брехня про Порошенко. Це ж кого він пограбував? Чому не має успіхів в політиці і економіці? Якраз навпаки. Економіка ромла, будувалися підприємства, збільшувалася торгівля із Заходом і США. Всі фейки московсько-олігархічних маланців в Україні були спрямовані виключно проти проукраїнського президента Порошенко. І саме головне - нічого не підтвердилося, то кого він тут пограбував? Він віддав своїх півтора мільярда гривень на армію і економіку, а нарід зробив з нього "біригу" і вибрав реальних бариг. Порошенко дав безвіз, дав коаліцію західних країн і світу протии ворога, санкції проти ворога, при ньому отримали Томос, повернгулися обличчям до рідної мови, кіно і культури. А чого варте відродження армії, модернізація зброї, створення нових зразків ******** зброї, виробництво яких маладой, нє варующій мальчік заблокував.
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13.04.2022 19:56 Ответить
Я не отрицаю успехов Порошенко ,но уж не рассказывайте про то как народ не грабили-вы что забыли про обвал гривны в 3,5 раза госпожой Сатановской-гонтаревой.
Или вас оно не коснулось?
Могу рассказать популярно-например лежало у ФОП или фермера оборотных денег к примеру миллион (по курсу 8),а осталось тоже миллион (по курсу 25),а может и не осталось вообще (на предприятия не распространяется закон про гарантии вкладов),если банк ликвидировали.
А Роттердам плюс,а мутки с газом и много чего другого.
Можна грабеж расписывать на страницу.
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14.04.2022 08:55 Ответить
Після "запад сделал майдан"(цитата) далі не читав - у спам безсумнівно.
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14.04.2022 10:46 Ответить
а що, має голитися, чи що .. бути подібний на дівку, як ти?
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13.04.2022 13:48 Ответить
Ну хотя бы, чтоб не смахивать на бомжа...
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13.04.2022 18:12 Ответить
звісно, що не як на бомжа...
але ж мова йшла про бороду, а не про її недогляд ..
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13.04.2022 18:26 Ответить
Хотя как видно, ты тоже похож на его.
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13.04.2022 18:14 Ответить
головне, щоб не на тебе, баба...
(ти завжди якусь хрень ляпаєш?)
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13.04.2022 18:24 Ответить
Телевізор - страшна сила! Що в росії, що в Україні телевізор може зробити президентом будь-кого? Але за свій вибір потрібно відповідати з повна - проголосували за судимого Януковича - отримали війну, проголосували під час війни за артиста-коміка - отримали повноцінну війну.
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13.04.2022 09:28 Ответить
Що ж ти за 5го «забув»?
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13.04.2022 12:23 Ответить
...так 5-й пАлітік
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13.04.2022 14:04 Ответить
Станцію обстрілювати дурниця, бо територія велика, пошкодили одну колію-поїзд пройде по іншій, рейки товсті і дебелі, не горять і просто так не гнуться, ремонтно-відновлювальна бригада будь-що відновить від годин, до доби. Це все вказує, що у расьян мізки плавляться і вони не знають що робити.
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13.04.2022 08:22 Ответить
Рейки та товсті та дебелі,а от людей розриває на шматки...
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13.04.2022 08:57 Ответить
Діло в тому що оркі шмалять де імовірно піде ешелон з допомогою озброєння.. їм треба щоб припинилось постачання перед наступом на схід та півден
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13.04.2022 10:09 Ответить
Дивлячись чим обстріляти. Якщо ракетою з бойовою частиною в 500кг, то можна надовго вивести з ладу колії.
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13.04.2022 08:31 Ответить
Засипати вирву та покласти нові рейки це справа пари годин для сьогоднішніх технологій. З огляду на ціну ракети в 5-10 мільйонів доларів такі кацапські стрільби це мегаідіотизм
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13.04.2022 08:40 Ответить
як раз колія це найменьша із проблем. електріка, стрілки, перемекачи руху та маніврови колії
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13.04.2022 08:48 Ответить
Ну якщо мова йде про доставку вантажу через цю станцію, то колії вистачить. Все інше можна відремонтувати потім.
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13.04.2022 08:50 Ответить
не зовсім так
до станції як правило іде одна колія. перед станциею стрілкі які розводять рух на декілька колій. якщо ця стрілка пошкоджена то рух через станцію неможливий. звісно можна з'еднати колії та замість стрілки воткнути прями рельси. але ...
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13.04.2022 08:57 Ответить
А яка станція не відомо -?
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13.04.2022 08:34 Ответить
відомо
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13.04.2022 08:39 Ответить
В центральній Україні. Так зветься станція.
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13.04.2022 08:47 Ответить
поєздата станція
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13.04.2022 08:49 Ответить
А тобі для чого?
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13.04.2022 08:51 Ответить
А тобі навіщо ?
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13.04.2022 08:56 Ответить
P.S.
Реєстрація на цензорі 28.02.2022 - цікава дата для людини яка переймається справами України ((
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13.04.2022 08:59 Ответить
Відомо. Станція називається Валуйки Білгородської обл.
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13.04.2022 09:37 Ответить
Москва-Товарная
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13.04.2022 09:41 Ответить
В Чорнобаївці ж пошкодили станцію. Хочете допомогти з ремонтом?
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13.04.2022 09:42 Ответить
Может кацапня на президентов Польши, Литвы, Эстонии и Латвии охотились, они же ж,д. в Украину добирались.
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13.04.2022 08:59 Ответить
Дуже схоже. Тим більше, ніде не пишуть, що 4 президенти вже доїхали до Києва... Була тільки інфа , що вони їхали. І фото на фоні потяга та платформи. Платформу точно не треба було показувати, по бо її фото можна визначити станцію, потім потяги, які через неї проходять і т.д.
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13.04.2022 13:05 Ответить
ЦЕНТР України блд
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13.04.2022 09:00 Ответить


«Недобитый чеченский террорист», война в Украине и русские демократы.

«Кадыров - недобитый чеченский террорист, который посылает русских солдат воевать в Украину», заявил намедни один из руководителей оппозиционной Кремлю команды Навального некий Жданов https://youtu.be/NXRqi-mmqpM?t=279 ВИДЕО . Одной этой фразой он выразил глубинные инстинкты всей т.н. русской либеральной, демократической оппозиции по отношению к резне в Чечне.

И дело даже не в том, что Кадыров никогда не воевал, а его отец была агентом КГБ-ФСБ еще с советских времен под оперативной кличкой «Адам». Фамилия Кадыров здесь проходит лишь фоном. Главный посыл почти по Фрейду - «чеченские террористы».

Это, оказывается, «чеченские террористы» посылают русских солдатиков убивать украинцев, а вовсе не Путин. А русские солдатики, как известно, ни в чем не виноваты, т.к. выполняют приказ.

Резня в Чечне в их картине мира, даже после нынешних зверств русских в Украине, по-прежнему оправдана, т.к. воевала Россия в Чечне с «террористами», а не с народом.

Но это нас совсем не удивляет. Было бы удивительно, если бы кто-то из команды Навального или других демократических оппозиционеров, назвал, к примеру, Жириновского «еврейским террористом» хотя бы потому, что он чуть ли ни каждый день с трибуны госдумы призывал нанести ядерный удар по Европе

Напомним, что другой либерал, сбежавший на днях из России, по фамилии Чубайс, прославился в свое время фразой о том, что российская армия «возрождается в Чечне», и Россия «встает с колен».

Да что там Чубайс. Икона российской демократии Людмила Алексеева радостно поздравила Путина через «Эхо Москвы» со смертью Шамиля Басаева, заявив, что наконец-то в России наступит мир и порядок.

А главный антипутинский либерал оппозиционер Ходорковский, освободившись из тюрьмы, посчитал важным первым делом объявить на весь мир, что пойдет воевать на Кавказ с автоматом в руках, т.к. «это наша земля, мы ее завоевали».

О том, что вся эта тусовка российских демократов, в т.ч. сидящий в тюрьме Навальный, критикующих войну против Украины, считает «Крым наш», напоминать не надо.

Касательно самой критики, то если внимательно прислушаться к её контексту, создается впечатление, что в подавляющем большинстве главные российские оппозиционеры выражают недовольство Путиным не столько из-за самой агрессии России против Украины, сколько из-за того, что эта агрессия не своевременна, плохо подготовлена и провальная.

Что касается чеченской темы, вновь ставшей медийной с началом бойни в Украине, то очевидно, что она преднамеренно и целенаправленно выпячивается русской пропагандой и её агентурой на Западе.

И хотя собственно кадыровцев (т.е. российских солдат, членов силовых банд путинского режима) не наберется в Украине и 0,1% в медийном пространстве они занимают чуть ли не 90% внимания

В чем же подоплека такого упорного педалирования чеченской темы Москвой? В чем интерес Кремля?

Ответ лежит на поверхности. Раздувая роль кадыровцев, Москва надеется убить не одного, а сразу нескольких зайцев

- Запугать украинцев распиаренными пропагандой жестокими кадыровскими вояками.

- Вызвать враждебность к чеченскому народу и тем самым оправдать задним числом геноцид в Чечне. Застолбить, так сказать, тезис о том, что Россия спасла цивилизацию от злобных «чеченских террористов».

- Хотя бы виртуально, но все же замазать чеченский народ украинской кровью и тем самым (как рассчитывают в Кремле) повязать Чечню преступлениями России.

- Размыть ответственность за свои инфернальные зверства и военные преступления в Украине и перевести эмоциональный фокус общественного негодования с русских и Путина, на чеченцев и Кадырова.

Кстати, в этом контексте высер Жданова о «чеченских террористах» посылающих русских солдатиков в Украину, волне укладывается в пропагандистскую канву Кремля. Как сказал бы в таком случае один известный кремлевский персонаж «Совпадение? Не думаю…!»

Надо признать, что в лице Кадырова Путин заполучил очень эффектного козла отпущения и ширму, за которой можно спрятать собственные преступления.

Страдающий олигофренией, при этом отягощённый жаждой власти и славы, садист по натуре (любитель лично пытать заложников паяльной лампой), патологический лжец и лизоблюд, оказался очень востребованной для Путина фигурой.

С уходом Жириновского, долгие годы озвучивавшего все хотелки Кремля, на сцене российской политической клоунады теперь солирует Кадыров, транслируя фантазии Путина: захватить Киев, всю Украину и затем уже двинуться в Европу.

К сожалению, крайним во всей этой истории остается чеченский народ, обескровленный двумя тяжелейшими войнами, потерявший 20% своей численности и находящийся под сильнейшим прессом террора и насилия.

Но несмотря на свое тяжелейшее положение, чеченский народ и сегодня оказывают Украине и всему миру неоценимую помощь - удерживая на своем маленьком клочке земли, (самим фактом своего существования и своей героической историей), 100 тысячную группировку российских войск https://www.youtube.com/watch?v=mDkrs3uEMPM ВИДЕО .

Даже сейчас, в судьбоносную для путинского режима битву за Донбасс, в условиях нехватки живой силы, Москва не рискует оголять чеченский фронт. Лишь пара тройка батальонов из состава 80 (!) военных баз, размещенных в Чечне, были переброшены в Украину.

Украина и все остальные должны увидеть и осознать, что посылка на войну пары тысяч кадыровцев, (больше озабоченных съемками рекламных роликов и сохранением своей жизни), выгоднее для украинцев, чем отправка из Чечни 100 тысячной орды пушечного мяса, которое пойдет на убой с такой же скотской покорностью, как шел в свое время сквозь строй русский солдат, которого боевые товарищи забивали шпицрутенами до смерти.

Руслан Синбаригов

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/12/120628/nedobityj-chechenskij-terrorist-vojna-v-ukraine-i-russkie-demokraty.shtml
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13.04.2022 09:01 Ответить
як можна було отбулавти прікацапленого клована?
забули мізкі десь?
я за оце піздувате руку не тянув ...
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13.04.2022 09:21 Ответить
Намагаються таким чином перервати поставки зброї і пального. За залізниці взялися. Насправді, це проблема. Бо вузлових станцій, де відбувається відвантаження чи перекидання вагонів на інший напрямок, не так і багато
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13.04.2022 09:36 Ответить
Напевно, було логічніше уродам бити по великих мостах?
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13.04.2022 09:48 Ответить
якщо в них є теоретичні плани по наступу вглиб України - вони по мостах не битимуть. Мабуть, саме тому і не б'ють
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13.04.2022 10:13 Ответить
знову за пороха топлять уроди!!!! з нього вся ганьба почалася. Злидні,безробіття,мільони людей виїхали з країни!! Давайте ще раз цю мерзоту оберемо,то вже точно нікого не залишиться остануться пеця і зеля,розпродадуть землю та по іспаніях розїдуться!!!
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13.04.2022 11:52 Ответить
Так это Порох выделил на финансирование ракетных программ в 2019-2022 аж 0 грн из-за чего мы остались беззащитными против их кораблей с которых они обстреливают "Калибрами" всю Украину? Странно, я то думал у нас другого президента выбрали.
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13.04.2022 14:29 Ответить
Ежели орки взялись бомбить ж.д. то пора нашим железнодорожникам расконсервировать паровозы,как более надежные локомотивы в военное время.
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13.04.2022 13:00 Ответить
А чим паровоз надійніше за тепловоз? Тепловозу тільки пальне треба, а паровозу ще й вода
Тим більше, скоріш за все паровози вже не зберігають. Хіба що в музеях
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13.04.2022 13:07 Ответить
Паровозы всегда сохраняются всеми странами на случай военных действий,у нас также..У паровоза дв-ль внешнего сгорания,сыпь и лей ему в топку все ,что горит,воду всегда найти можно...Тепловоз зависим от дт и много его потребляет,электровоз вообще уязвим..
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13.04.2022 13:17 Ответить
Давно вже порізали.
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13.04.2022 15:23 Ответить
Тепловоз працює на мазуті а не на солярі
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13.04.2022 18:11 Ответить
Тепловоз має тягові електродвигуни, і працює від дизель-генератора, а чим заправляють, то це інша справа.
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13.04.2022 18:53 Ответить
 
 