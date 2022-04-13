Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в Центральной Украине, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения

В ночь на 13 апреля в центре Украины россияне обстреляли железнодорожную станцию, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в телеграме.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в Центральной Украине. По соображениям безопасности, мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - сообщил он.

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Это привело к задержке поездов, самая долгая из которых составляет 7 часов 23 минуты, однако Александр Камышин назвал приоритетом безопасность.

"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела. И это главное", - подчеркнул председатель правления "Укрзализныци".