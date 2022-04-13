ООН зафиксировала 1892 смерти гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1892 случая гибели и 2558 случаев ранений гражданского населения Украины, всего 4550 жертв российского полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, фиксирующем жертвы с начала развязанной РФ войны, опубликованном 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, среди убитых - 478 мужчин, 308 женщин, 30 девочек и 52 мальчика, а также 71 ребенок и 953 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 291 мужчина, 219 женщин, 51 девочка и 51 мальчик, а также 144 ребенка и 1802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Отмечается, что большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

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