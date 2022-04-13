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армия РФ (18012) эвакуация (1998) Верещук (498) гуманитарный коридор (124)

Из-за действий оккупантов сегодня мы не открываем гуманитарных коридоров, - Верещук

евакуація

13 апреля власти Украины воздерживаются от открытия гуманитарных коридоров из-за действий войск РФ.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно гуманитарных коридоров на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - отметила она.
По ее словам, оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут надлежащим образом контролировать своих людей на местах.

Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.
Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись как можно скорее. Давайте беречь друг друга и нашу Украину!", - резюмирует она.

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Они пока что переваривают предыдущие гуманитарные поставки от Верещук
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13.04.2022 09:19 Ответить
Верещук, ты по больше рекламируй маршруты гумкоридоров
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13.04.2022 09:20 Ответить
треба єваюкувати з підконтрольних територій....досить кормити окупанта
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13.04.2022 09:45 Ответить
через дії окупанта верещук стало зовсім некомфортно працювати...потрібно взяти паузу, злітати на відпочинок, все осмислити неквапно, проаналізувати, накидати плани. А люди почекають
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13.04.2022 09:54 Ответить
эвакуируй там где есть возможность, кроме луганщины
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13.04.2022 09:55 Ответить
верещук чи не розуміє чи просто бреше (як і вся їх більшість). Окупанти через те не дають здійснити евакуацію бо попередні домовленості про здачу українських територій провалюються. Як несприйняттям більшості громадян, а особливо воїнів, так і тиском союзників. А отже терор проти місцевих на окупованих територіях є тиском виключно на президента, який чомусь вирішив, що він якось може виграти війну домовленостями. "главноє - пєрєстать стрєлять" памятаєте?
Заява про неконтрольованість кремлівської влади командирів на місцях - дитячий лепіт. Спробував би хто дійсно робити що йому заманеться, там поряд феесбешники б швидко роги тому самостійнику б обламали.
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13.04.2022 12:28 Ответить
і ще (щоб два рази не ходити): на хід війни дуже впливає склад групи переговорників. Приходять, ручкаються. З ким ручкаєтесь, негідники? Хіба важко сказати, що я вбивцям своїх громадян руки не подаю? Хіба важко москалям на переговорах постійно товкмачити що всіх їх чекає міжнародний трибунал за злочини проти людства. Можна й "делікатніше": повдягати футболки із картинками з Нюрнберзького процесу. Все одно одягнені не по протоколу. А вони на єдине нащо спромоглися, поставили пляшечку з дезінфікованим розчином. а про репарації напевно навіть і не заїкалися?
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13.04.2022 12:37 Ответить
На превеликий жаль,про репарац11 ще говорити зарано, нав1ть якщо дуже хочеться.
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13.04.2022 14:22 Ответить
 
 