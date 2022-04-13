Из-за действий оккупантов сегодня мы не открываем гуманитарных коридоров, - Верещук

13 апреля власти Украины воздерживаются от открытия гуманитарных коридоров из-за действий войск РФ.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно гуманитарных коридоров на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - отметила она.

По ее словам, оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут надлежащим образом контролировать своих людей на местах.

Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.

Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись как можно скорее. Давайте беречь друг друга и нашу Украину!", - резюмирует она.

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