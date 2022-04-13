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Новости Война
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ОГА (2386)

Ситуация в регионах: ракетные удары по Чуднову и Миргороду, ночные обстрелы Харькова, Мариуполь держит оборону, - отчеты ОВА

війна

Ночь на 13 апреля была беспокойной для Житомирской и Полтавской областей, русские войска ведут активные боевые действия в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом свидетельствуют данные глав областей по состоянию на 8 утра среды 13 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Житомирщина: поздно вечером враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в г. Чуднов. Погибших и пострадавших нет. Детали выясняются.

Полтавщина: вечером – ракетные удары по инфраструктуре в Миргороде. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Харьковская область: ночные обстрелы оккупантов по Харькову продолжились, днем ​​был масштабный пожар в одном из админзданий, который тушили до вечера.

По области оккупанты обстреляли Барвинково, это Изюмское направление.

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За день по области 17 раненых гражданских, 4 человека погибли.

Луганская область: врагом нанесены удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной, Новодружеску. В результате обстрелов повреждено еще десять домов.

Погиб один человек. 21 – спасли бойцы ГСЧС.

В Донецкой области стабильно напряженно. Основные направления – Авдеевка, Очеретинская ТО, Марьинка и Угледар. Разрушение частных домов. За сутки один человек погиб, 3 гражданских ранены.

Мариуполь: несмотря на установившуюся с 1 марта полную блокаду, военные держат оборону.

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Последние два дня оккупанты не выпускают из города гражданских, которые хотят выйти или уехать из осажденного города.

Эвакуация из Бердянска в Запорожье продолжается.

В Херсонской области оккупанты не оставляют попыток закрепиться и с оккупированных территорий ведут боевые действия в направлении соседних областей.

В селах, оккупированных российскими войсками, ситуация не изменилась. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Без света и воды находится более 100 населенных пунктов Херсонщины

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине и Сумщине.

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когда уже будут взорваны фрегаты кацапии "бздун адмирал ушаков", "бздун адмирал эссен" и "бздун адмирал макаров", с которых осуществляется обстрел ракетами калибр и циркон...
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13.04.2022 09:37 Ответить
А где Нептуны? Это был фейк?
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13.04.2022 09:50 Ответить
Ймовірно, з бєлорашки стріляли. Від Чудніва до білоруського кордону в районі 200 км
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13.04.2022 12:54 Ответить
Коли вже захєрачать по бульбарусії? Да так, щоб фюрер разом з Колєнькою не знали куди бігти, а від Гомеля та Мозиря залишилась лише мокра пляма. Усі ці ракети як летіли звідти, так і продовжують летіти.
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13.04.2022 09:50 Ответить
ох, господи((
добре, що більш детально почали писати хоча б, уроки винесли.
про Мозир підтримую.
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13.04.2022 10:04 Ответить
Чуднів? хм...
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13.04.2022 11:18 Ответить
Пишуть, що цілили в потяг, яким в Київ їхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі...
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13.04.2022 12:55 Ответить
 
 