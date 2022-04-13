Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,8 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составляют:
личного состава – 19800 человек,
танков - 739 ед.,
боевых бронированных машин - 1964 ед.,
артиллерийских систем - 358 ед.,
РСЗО - 115 ед.,
средств ПВО - 64 ед.,
самолетов - 158 ед.,
вертолетов - 143 ед.,
автомобильной техники - 1429 ед.,
кораблей /катеров - 7 ед.,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 132.
Специальная техника - 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Скільки коштів на озброєння, витрачає копростан? А США?
Свинопсів, нема во що одягнути, та чім нагодувати...
На ходу десь 1500 було до війни. Зараз вже ті що з параду віджали на днях у Харківській області.
Зараз кацапи вже просять зброю у Китая і шиїтів з Іраку . Довоювались .!
Друга армія світу , вони лише на відосіках .
Я розумію, що навіжене ***** напевно мріє про глобальну війну і можливо китайский "імператор" теж задумав взяти участь - там його цікавить ще кілька прикордонних з Китаєм держав.
А где они в сводке?