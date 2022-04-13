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Новости Война
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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) потери (4268)

Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составляют:

личного состава – 19800 человек,

танков - 739 ед.,

боевых бронированных машин - 1964 ед.,

артиллерийских систем - 358 ед.,

РСЗО - 115 ед.,

средств ПВО - 64 ед.,

самолетов - 158 ед.,

вертолетов - 143 ед.,

автомобильной техники - 1429 ед.,

кораблей /катеров - 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132.

Специальная техника - 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+12
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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13.04.2022 09:55
+5
Схоже, що ***** вирішило знищити свої збройні сили, аби вони не захопили владу в рашці.
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13.04.2022 10:00
+4
Цих збройних сил в них, нажаль, ще *****. Заліза, насамперед. Танків тих десь 15 тисяч.
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13.04.2022 10:06
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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13.04.2022 09:55 Ответить
https://twitter.com/i/status/1513953545292234754 https://twitter.com/i/status/1513953545292234754
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13.04.2022 09:59 Ответить
Тепло там- он які огірки вимахали. А ця наволоч по копаному поперлася!
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13.04.2022 10:03 Ответить
Схоже, що ***** вирішило знищити свої збройні сили, аби вони не захопили владу в рашці.
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13.04.2022 10:00 Ответить
Цих збройних сил в них, нажаль, ще *****. Заліза, насамперед. Танків тих десь 15 тисяч.
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13.04.2022 10:06 Ответить
На папері. А в реалі те залізо не їде.
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13.04.2022 10:11 Ответить
Навіть якщо половина. Все одно багато.
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13.04.2022 10:13 Ответить
Там і 5% нема.
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13.04.2022 10:19 Ответить
739 ліквідованих раша-танків це вже 5% від 15 тисяч. Якщо слідувати вашому припущенню - виходить у раші танків не залишилось . Але ні.
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13.04.2022 10:33 Ответить
Я не збираюся вчити вас логіці, бо ви вже знаєте навіть арифметику- цього з вас досить.
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13.04.2022 10:50 Ответить
15 тисяч танків на копростані? Може с Т-18? Тоді повірю...
Скільки коштів на озброєння, витрачає копростан? А США?
Свинопсів, нема во що одягнути, та чім нагодувати...
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13.04.2022 11:04 Ответить
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13.04.2022 11:38 Ответить
Металурги будуть вдячні!!!
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13.04.2022 10:29 Ответить
Немає там 15 тис танків. Навіть у вигляді металолому.

На ходу десь 1500 було до війни. Зараз вже ті що з параду віджали на днях у Харківській області.
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13.04.2022 10:13 Ответить
так розберемося з панцерниками 15 тис циферь до біса багато Але беремо так в війсках рф боеготові від Калінграду до Камчатки 3.500 т 90 т 72 та т 80 на складах штибу у консервації разкрадені решта - слава "кускам" 100 тис з Чечні та Дагестану кацапи не виводять бо дон дона забаранять далі треба грозити фінам та норвегам але чім- 200 печенгская стала 200 ю у прямому сенсі а інщі тілки на бумазі е і зараз то е дикі бригади витягти з Калінінграду 2 дівізії теж не можливо швидко А ще гугліть склад вс оркостану
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13.04.2022 10:19 Ответить
З них в боєздатному стані , якщо півтори тис і набереться то й буде добре . . Інші , то не танки , а застарілий хлам , якому вже років 40-50 , і який роками розбирався на запчастини та іржавів на складах . Те саме з авіацією .
Зараз кацапи вже просять зброю у Китая і шиїтів з Іраку . Довоювались .!
Друга армія світу , вони лише на відосіках .
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13.04.2022 10:35 Ответить
3000 тисячі. А ті що були законсервовані, то вже хлам.
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13.04.2022 10:36 Ответить
3 мільйона?
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13.04.2022 11:56 Ответить
Я неправильно написав.
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13.04.2022 12:05 Ответить
"По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Береговых войск ВМФ и 160 танков в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВДВ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Military-Balance-2021--192,_197,_199-27 [23] , что по численности превышает танковые войска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , чей танковый парк насчитывает 2509 танков https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB M1A1 SA, M1A2 SEP V2/V3 Abrams (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армия НГ ) в строю и 3700 на храненииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Military-Balance-2021--50-28 [24] ." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 На зберіганні - то не танки, у ********* розумінні.
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13.04.2022 10:37 Ответить
А шо це ***** мовчить що нищуть його ватольоти? Коли Ердоган збив одного так вереску було на весь світ.
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13.04.2022 10:01 Ответить
Тому що ватнікі будуть занадто невдоволені, що спєцопєрация вийшла якойсь спецобосрацією. А поки що ватнікі думають, що така кількість збитих літаків "это всьо фєйки".
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13.04.2022 10:38 Ответить
Журналисты сообщают, что Китай готовится к нападению на Тайвань. Большое количество танков и другой военной техники прибыли во многие города, включая Шанхай на востоке Китая. Власти попросили людей запастись едой и предметами первой необходимостиhttps://twitter.com/i/status/1514090418211799050
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13.04.2022 10:02 Ответить
Вполне вероятно что такое может быть, но пока нет вижу подтверждений. Какой-то ноунейм в твиттере, то такое..
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13.04.2022 10:10 Ответить
ну там три відоса з перекиданням війск,які насторожують...
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13.04.2022 10:16 Ответить
ну ну Тайвань брати це дуже складно буде китайці ж с розіянами тренувались а як вони воюють ми бачимо
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13.04.2022 10:21 Ответить
Сподіваюсь, що так і є.
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13.04.2022 10:28 Ответить
Зрозуміло, що Китаю дуже кортить захопити Тайвань, але це можуть бути якись звичайні навчання, не треба зарано панікувати.
Я розумію, що навіжене ***** напевно мріє про глобальну війну і можливо китайский "імператор" теж задумав взяти участь - там його цікавить ще кілька прикордонних з Китаєм держав.
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13.04.2022 10:27 Ответить
Не вірю. Захопити острів, який озброєний до зубів та ще готовий до нападу....Санкції похоронять економіку Китаю
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13.04.2022 14:38 Ответить
Всі "спеціалісти-експерди" проводять паралелі. так мовляв, що це Афганістан для РФ чи там ще щось, НІ це для РФ як для США був В"єтнам, навіть екстра-В"єтнам.
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13.04.2022 10:02 Ответить
Да эта война вообще уникальна.
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13.04.2022 10:11 Ответить
читала, що в Білгороді чи що уже 30 нових літаків стоять. от, куди наша ракета має прилетіти.
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13.04.2022 10:06 Ответить
треба писати не осіб а орків
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13.04.2022 10:09 Ответить
США передадуть свої артилерійські системи в Україну.Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
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13.04.2022 10:12 Ответить
Выбрать нечитаемый шрифт - диверсия!!!
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13.04.2022 10:15 Ответить
Везде наши пишут, что 9-11 апреля между Великим Бурлуком и Изюмом разбита большая колона врага длиной в 12 км. Мол только убитых орков около 2000.
А где они в сводке?
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13.04.2022 10:37 Ответить
Наши не контролируют ту территорию. Поэтому считать будут рашисты. Вот когда посчитают, доложат наверх и наша разведка получит эту инфу - тогда будет в сводке.
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13.04.2022 10:48 Ответить
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13.04.2022 16:28 Ответить
 
 