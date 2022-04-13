Общие потери РФ с начала войны - около 19,8 тыс. человек, 158 самолетов, 143 вертолета, 739 танков и 1 964 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составляют:

личного состава – 19800 человек,

танков - 739 ед.,

боевых бронированных машин - 1964 ед.,

артиллерийских систем - 358 ед.,

РСЗО - 115 ед.,

средств ПВО - 64 ед.,

самолетов - 158 ед.,

вертолетов - 143 ед.,

автомобильной техники - 1429 ед.,

кораблей /катеров - 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132.

Специальная техника - 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.