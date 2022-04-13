Оккупанты захватили полицейский участок и назначили главного полицая в Днепрорудном на Запорожье
Во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области российская армия захватила местное полицейское отделение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram.
"В Днепрорудном российские оккупанты заняли местное отделение полиции, на базе которого открыли в городе свою "милицию", а также презентовали своего главного полицая - Константина Лысенко", - говорится в сообщении.
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+16 govtva
показать весь комментарий13.04.2022 10:17
+7 chishichka kivi
показать весь комментарий13.04.2022 10:22
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий13.04.2022 10:33
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Пожалуйста, подождите...
А я все голову ломаю, як з села в повній окупації, до сестри в Херсон приїхав один чортило. А тут така новина, воно має аусвайс від орків. І таких там не мало. Здають бувший поліціянтів, АТОвців, проукраїнців, тих хто був проти овоча, хто за Майдан був...
а в мене в позняківській групі постять фотки зеленський-арахамія-єрмак+Залужний і кланяються їм.
А вот самое важное и главное - кто такой этот "Константин Лысенко" почему-то замяли для ясности. Почему?
І місто захопили, і поліцейську будівлю...
.только а дальше . а они в киеве и не чешутся..хотя экстрасенс говорил ч то с зп будет освобождение мариуполя..
ТО ТАК. ЯК ІЗ ФАШИСТАМИ БУДЕ ФІНАЛ!
СЛАВА ЗСУ!