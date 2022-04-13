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Луганщина (6429) эвакуация (1998) Гайдай ЛОГА (716)

Гайдай – жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным"

евакуація

Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией.

Об этом заявил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают.

Ни один из пяти "гуманитарных коридоров" на 13 апреля не согласован. Потому что по всем направлениям в Луганской области россияне нарушают режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий оккупантов сегодня мы гуманитарных коридоров не открываем, - Верещук

Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горской громады, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Каждый день выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города.

Как отметила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах", - подчеркнул Гайдай.
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Топ комментарии
+9
они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
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13.04.2022 10:47
+4
противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
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13.04.2022 10:55
+3
Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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13.04.2022 10:50
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колони з Белокуракіно йдуть кожен день на Рубежне! Поруч село Меловатка переповнено технікою....
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13.04.2022 10:46 Ответить
они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
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13.04.2022 10:47 Ответить
вже би потравили ту гуманітарку, якщо її все рівно розграбують. на другий раз би певне не ризикнули красти
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13.04.2022 11:11 Ответить
не хотят пусть сидят и ждут
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13.04.2022 10:47 Ответить
кто сказал что не хотят?
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13.04.2022 10:52 Ответить
Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати
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13.04.2022 10:55 Ответить
Подъезжай завтра к парням на фронт, легче будет разобраться на месте," как так враг накапливает силы" , если что и поможешь делом им не давать это делать
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13.04.2022 10:51 Ответить
Зазвичай таких навіть лайкаю, але це схоже ботка - на всіх бочку котить, і "Порошенко їй вінават" до сих пір...
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13.04.2022 11:05 Ответить
про "разминированные доступы к Херсону". Возможно они и были заминированы. НО у ваты есть тоже саперы и они разминировали.
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13.04.2022 10:52 Ответить
противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
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13.04.2022 10:55 Ответить
я имею введу крымские перешейки
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13.04.2022 10:56 Ответить
Твое мнение ошибочно, поскольку конфликт Украина-расия длится уже многие столетия. Это е вчера началось и не завтра закончится.
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13.04.2022 10:54 Ответить
Причин может быть много, мы отсюда не видим. Потому нужно запастись терпением и ждать. У нас сильная армия(чего не скажешь о политиках) и мы сможем это все раздолбать. Все будет хорошо, хотя и непросто.
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13.04.2022 11:13 Ответить
Тому що головний стратег, тобто ти, до сих пір на дивані.
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13.04.2022 11:18 Ответить
Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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13.04.2022 10:50 Ответить
а кто это ?
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13.04.2022 10:53 Ответить
Кацапощелепне співачко ротом
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13.04.2022 13:40 Ответить
- в СПАМ, прикидається "патріоткою", а сама строчить з Ольгіно. Зверніть увагу на дату реєстрації і наративи роспропагандонів про "вся влада в Україні погана, була, є і буде" - тобто Україна виходить таке собі "нєдо-государство", "нєсостоявшеєся"... Аргументів не приводить, переходить на особистості замість цього, з якимись шизоїдними звинуваченнями.
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13.04.2022 11:36 Ответить
 
 