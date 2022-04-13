Оптимальным был бы обмен Медведчука после максимально быстрого обвинительного приговора, - Денисенко
Перед обменом задержанного народного депутата Украины, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, по меньшей мере, следует получить от него определенную информацию.
Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Надо обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов", – сказал Денисенко в среду утром в эфире украинского телевидения.
По словам советника министра, оптимальным вариантом был бы обмен после осуждения Медведчука украинским судом.
"Идеально было бы, если это возможно, конечно, - это больше должны понимать прокуроры, - провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания и от него и после этого обменять", - отметил Денисенко.
Он подытожил: "Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… и я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его сейчас обменивали".
Как сообщалось, во вторник вечером в телеграмм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом: "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.
Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену военных.
Пожалуйста, подождите...
Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів
сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає
ЗеленськомуКоломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництвокрадівництво здаватиметься дитячим жартом.
Тому Ведметчука в жодному разі не можна нікому віддавати!
В жодному разі такого кадра не можна нікому віддавати.
Згідно з пунктом 26 статті 106 Конституції України рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України приймає Президент України.
Громадянство України згідно зі статтями 18-20 Закону "Про громадянство України" припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України:
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Вихід з громадянства України здійснюється тільки за клопотанням особи.
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;
2) внаслідок вступу особи на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іноземної держави без згоди на те державних органів України;
3) якщо громадянство України набуто внаслідок подання за-відомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
ага та всплили отримувачи, арахамія дерьмак на інші зелені покидьки....
По-друге треба тримати у доброму здоров'і, бо ті хто хоче розстріляти роблять це щоб сховати правду.
По-третє треба обміняти на Маріуполь і Краснодарський край.
В-четверте треба тримати у підвалі в Україні, щоб та падла не втекла .
…. і так далі… бо кругом вороги і всі хотять нас зрадити
та Зе зі своїми прихвостнями сцить що вспливе Оман
збитий літак в Ірані.та ще багато чого
Там еще и у уборщиц есть - радники, секретари, пресс секретари, первый помощник, 10-й помощник....
Интересны первые две даты: 19, 21 февраля. Отъезд Марченко и вынос шмоток из охраняемого дома. И все это буквально накануне начала войны. И вот 12/04 нам рассказывают о спец. операции СБУ, ура - медведчук арестован.
В контексте всего этого возникает вопрос: а когда, собственно, был арестован медведчук и где все это время он был(на самом деле)?
Й...ні аферисти.
Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів
сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає
ЗеленськомуКоломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництвокрадівництво здаватиметься дитячим жартом.
ответ на это надо получить . И изменить законодательную базу так, чтобы такое не повторялось
1-й: це двійник, кісточка народу, щоб забули про злочинця - татарова, тому його так швиденько вже обміняти хотять, щоб люди не второпали!
2-й: договорняк. Типу ми тебе буцім-то ловимо, фоткаємо тири-пири, а потім поїдеш легенько собі до кумчика свого і все в тебе буде в шоколаді!
Якась дурниця, або злодійство готовиться...
Оптимальним був би обмін Медведчука...?
Ніби якийсь Ваня заблукав випадково...
Таку херню городить радник міністра, а може тобі краще знайти роботу по твоїм можливостям піди вулиці прибирати довбень.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Спішать швидше виконати прохання ***** евакуювати його трохи далі від патріотів.
Обменивать нельзя - это наш гражданин. Исключение: Медведчука обменять на Путина.
On grazhdani UA.
Obmeniaja ego, UA nazhivjor sebe lishnego posobnika vraga s opredelhonnoj siloj nashkodit' strane na dolgie gody vperiod. T.e. poslovitsja " vrag moego vraga, moi drug", s obrtnym dejstviem. Zataskaet UA po sudam posokl.ku net dokazatelistv ego prestuplenij s oruzhiem i protiv chelovechnosti. Pridjotsja Ukraine emu platiti bol.shie kompensacii kak material.nye, tak i moral.nye. Luche chtoby ego nebylo vobshhe, estestvenno.
в принцине, если выпотрошить всю инфу из него за месяц, потом осудить и обменять на сотню ВСУ то не такая уж и зрада.