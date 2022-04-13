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арест (10435) Медведчук (1735) обмен (1342) приговор (1176) Денисенко Вадим (96)

Оптимальным был бы обмен Медведчука после максимально быстрого обвинительного приговора, - Денисенко

сбу,медведчук

Перед обменом задержанного народного депутата Украины, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, по меньшей мере, следует получить от него определенную информацию.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надо обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов", – сказал Денисенко в среду утром в эфире украинского телевидения.

По словам советника министра, оптимальным вариантом был бы обмен после осуждения Медведчука украинским судом.

"Идеально было бы, если это возможно, конечно, - это больше должны понимать прокуроры, - провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания и от него и после этого обменять", - отметил Денисенко.

Он подытожил: "Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… и я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его сейчас обменивали".

Смотрите также: Предлагаю РФ обменять Медведчука на наших парней и девушек в российском плену, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщалось, во вторник вечером в телеграмм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом: "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену военных.
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Топ комментарии
+29
Згідно Конституції громадянин України не може бути позбавлений громадянства,або виданий іншій країні.Чи радники Зеленського цього не знають?
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13.04.2022 11:08
+27
Турборежим, чи за дорученням президента ?
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13.04.2022 11:02
+26
"Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян" - я ж казав, слідкуйте за Єрмачиной. Курва, спішить виконати розпорядження кремля.
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13.04.2022 11:34
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Правила форума Совет форумчан
Турборежим, чи за дорученням президента ?
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13.04.2022 11:02 Ответить
"Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян" - я ж казав, слідкуйте за Єрмачиной. Курва, спішить виконати розпорядження кремля.
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13.04.2022 11:34 Ответить
«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:56 Ответить
Сосед по даче?
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13.04.2022 12:15 Ответить
операція "евакуація"
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13.04.2022 12:40 Ответить
Піар і не більше
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13.04.2022 11:04 Ответить
Скоріше за все просто дурість.
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13.04.2022 11:06 Ответить
Скоріш за все-команда із Охвісу- "вибудовувати суспільну думку про найскоріщу видачу Ведмедчука росії".
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13.04.2022 11:39 Ответить
А насправді Ведметчук найцінніший ворожий інспірований агент, без зневаги до зеленої шайки звісно, який «працює» ще з початків незалежності, якому відомі всі спецоперації режиму *********, що коли-небудь проводилися в Україні, уся агентурна ворожа мережа, технології пограбунку бюджетних коштів, держпідприємств, природних ресурсів держави, усі проведені і ще заплановані диверсії, саботажі ворога проти України.

Тому Ведметчука в жодному разі не можна нікому віддавати!
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14.04.2022 00:06 Ответить
Поміняти на Маріуполь-тоді так, а інакше повісити до гори дригом
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13.04.2022 11:06 Ответить
У ***** мозок відсутен, тіки амбіції. А куме- це вона і є, одна з них
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13.04.2022 11:53 Ответить
Оптимально було б його притримати для Гааги, обмінного фонду й так вистачає, чи ви все брешете про полонених орків? чи навіщо їх тримаєте, якщо не на обмін?
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13.04.2022 11:07 Ответить
Для Гааги он никто , он массовых убийств, пыток, насилия и тп не совершал и приказов на это не отдавал. Он предал Родину и за это должен ответить по полной с конфискацией всего имущества включая и зарубежного всей его семейки перед Украиной. Если он расскажет всё о чем говорит Данилов ,ему на расее не жить и он это понимает. На обмен лучший вариант , возможно за одного забрать всех , с учётом того сколько лярдов баксов , он вместе с сурковым спер у ботоксного пуйла. Все надеюсь следят за новостями из мордорской пяточной камеры.
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13.04.2022 11:34 Ответить
Якою сракою медведчук до Гааги? Там не судять державних зрадників.
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13.04.2022 11:44 Ответить
Свідок проти *****? Нє?
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13.04.2022 12:19 Ответить
Свідок чого саме? Він же не був присутнім на тих засіданнях, де ***** віддавало накази.
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13.04.2022 13:30 Ответить
Куратор всієї агентурної мережі в Україні, що діє ще з часів початку незалежності. У минулому кгбшна шістка.
В жодному разі такого кадра не можна нікому віддавати.
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14.04.2022 00:10 Ответить
Так, але саме Гаага такими справами не займається
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14.04.2022 10:31 Ответить
Хочуть вдруге наступити на ті самі граблі, що і з Цемахом щоб потім лікті собі кусати. Пропозиція обміну цієї гидоти йде від тих, кого він може скомпроментувати своїми свідченнями. Ні в якому разі його обмінювати не можна. У нас обмінного фонду вистачає. Він ще для суду в Гаазі над путіним згодиться у якості свідка.
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13.04.2022 12:11 Ответить
Не треба забувати, що медведчук має компромат на активних офіційних політиків обіч президента. Ці політики зрадять Україну у майбутньому!
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13.04.2022 12:37 Ответить
Згідно Конституції громадянин України не може бути позбавлений громадянства,або виданий іншій країні.Чи радники Зеленського цього не знають?
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13.04.2022 11:08 Ответить
А звiдки iм знати, iх же набрали "по блату".
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13.04.2022 11:18 Ответить
а якщо в мертвечука 3 паспорти ?
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13.04.2022 11:22 Ответить
Ніде не було інформації що він відмовився від українського громадянства.
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13.04.2022 11:47 Ответить
ага, всі ті прохвости на кожному стовбі обьяви клеяли про інші громадянства. Захоче обмін, сам відмовиться від громадянства.
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13.04.2022 12:38 Ответить
Це тобі ізя каломийський таке розповів? Пом'ятаєшь харківських підривників, які були засуджені на довічне ув'язнення? Так ось їх Зеля віддав «безкоштовно» без всяких помилувань або умов… просто дав команду по телефону і їх віддали рашистам… ось вам і телефонне право! Побоююсь що зараз може бути теж саме, тім більш шо каломийський у добрих відносинах з кумом путіна. То попрохає ізя зелю і все буде чікі-Пікі і зухен Вей!!!!
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13.04.2022 12:24 Ответить
Азбуку купи и научись читать документы полностью. Тогда не будешь чушь писать.

Згідно з пунктом 26 статті 106 Конституції України рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України приймає Президент України.

Громадянство України згідно зі статтями 18-20 Закону "Про громадянство України" припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України:

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України здійснюється тільки за клопотанням особи.

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;

2) внаслідок вступу особи на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іноземної держави без згоди на те державних органів України;

3) якщо громадянство України набуто внаслідок подання за-відомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
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13.04.2022 13:50 Ответить
З Цемаха започаткували цю ганебну практику злиття українських злочинів окупанту. Тепер це порушення Конституції і закону недолугим харантом сприймають як щось належне і звичайно побутове
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14.04.2022 01:20 Ответить
щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із РФ для створення "п'ятої колони", створення руху колаборантів", Джерело:
ага та всплили отримувачи, арахамія дерьмак на інші зелені покидьки....
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13.04.2022 11:10 Ответить
Бо замість нього гешефти з рашой зараз Зе мутить, через свого гаманця - дермака.
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13.04.2022 11:37 Ответить
Как задрали эти тупые зеленодрочкерно-кремлевские ушлепки! Бесконечное повторение брехни и клеветы согласно кремлевских методичек не сделает из Поршенко преступника, а вот вы, падлы зеленожопые, консервы *****, взорвались с диким выхлопом. Еще раз , утырок, повтори мантры мусорчук-********** и дерьмака, редкого "патриота" страны. И бегом за руцким кораблем
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13.04.2022 11:43 Ответить
Если он будет знать что его обменяют, он ничего и не расскажет. Какой ему в этом смысл?
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13.04.2022 11:12 Ответить
Він своїм зеленим холуям нічого говорити не буде хіба що піздюлей надає.
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13.04.2022 12:19 Ответить
Не очень понятно, зачем вообще объявили, что его поймали? Не логичнее было бы сначала вытряхнуть из него всю информацию и только потом заявить о поимке? А может и потом не надо было бы. А так он понимает, что его рано или поздно обменяют, и вообще ни хера не скажет.
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13.04.2022 11:13 Ответить
его и не ловили скорее всего. он у них и находился. деньги с него вьітряхнули. а свидетель им не нужен. решили отдать
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13.04.2022 11:24 Ответить
Витя, у тебя грустное лицо, тебе денег никто не даст...
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13.04.2022 11:13 Ответить
По-перше його треба розстріляти, як мінімум тричі.
По-друге треба тримати у доброму здоров'і, бо ті хто хоче розстріляти роблять це щоб сховати правду.
По-третє треба обміняти на Маріуполь і Краснодарський край.

В-четверте треба тримати у підвалі в Україні, щоб та падла не втекла .
…. і так далі… бо кругом вороги і всі хотять нас зрадити
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13.04.2022 11:16 Ответить
у ГААЗІ повинен сидіти поряд з Фуйлом ермаком та татаровим
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13.04.2022 11:26 Ответить
Точно, тримати у лукьянівському підвалі і кожен день бити ломом по сраці, але в тй самий час відправити у Гаагу на суд!
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13.04.2022 11:32 Ответить
нехай вольнов звякне йому від імені "паломніці" й розповість як їй зараз добре живеться з ахмурбеком, й шо ******** може не спішить з турми вириваться. турма - це його решта життя ))
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13.04.2022 11:17 Ответить
Ніякого обміну! Ця гидота "заслужила" на покарання саме в Україні. Обмінного фонду орків має і так вистачати для звільнення полонених українців.
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13.04.2022 11:19 Ответить
Гадаю, Баканов, Татаров та Єрмак могли б розказати не менше за Медведчука, якщо б сіли поруч із ним, а ще голова ДБР.
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13.04.2022 11:21 Ответить
Даже те що втік з під арешту-це вже срок
та Зе зі своїми прихвостнями сцить що вспливе Оман
збитий літак в Ірані.та ще багато чого
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13.04.2022 11:22 Ответить
У клітку цю покруч та возити показувати по всій Україні. Мільйони людей хочуть бодай раз плюнути в цю потвору.
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13.04.2022 11:22 Ответить
радник міністра внутрішніх справ - растянули штат государственной службы до максималки!
Там еще и у уборщиц есть - радники, секретари, пресс секретари, первый помощник, 10-й помощник....
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13.04.2022 11:23 Ответить
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13.04.2022 11:23 Ответить
Який обмін?? Він повинен сидіти в український буцегарні довічно! Наразі виглядає це як спланована акція ОП з порятунку кума куйла, мабуть хочуть до свят встигнути обміняти... а як там почуває себе коломойський, все норм? щось не чути щоб його збирались видавати США в обмін на літаки і т.п.
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13.04.2022 11:23 Ответить
Просто відпустять.
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13.04.2022 11:24 Ответить
Вернемся к истории. 19/02 некая Марченко совершенно спокойно пересекает границу Белоруси. Ее на границе вывернули наизнанку, но тем не менее дали возможность уехать. Сам же Медведчук в это время находится под домашним арестом. 21/02 к Медведчуку, находящимся под охраной всего, чего только бывает в природе, приезжают некто и выносят из хаты шмотки и вывозят в неизвестном направлении. 22/02 появляются первые сообщения о том, что медведчук сбежал. СБУ и генпрокурор делают круглые глаза и задаются вопросом: "А шо такое?". 27/02 появилось официальное подтверждение о медведчуке. И там дальше его объявили в розыск.
Интересны первые две даты: 19, 21 февраля. Отъезд Марченко и вынос шмоток из охраняемого дома. И все это буквально накануне начала войны. И вот 12/04 нам рассказывают о спец. операции СБУ, ура - медведчук арестован.
В контексте всего этого возникает вопрос: а когда, собственно, был арестован медведчук и где все это время он был(на самом деле)?
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13.04.2022 11:26 Ответить
Не спешите его менять. По крайней мере до девятого мая. Кум путена сидящий в камере возле параши это мощный удар по репутации *****. Это покажет всем прихвостням ***** что он их не защитит и рано или поздно придет расплата. Да и если менять Мертвечину то уже на наших героев Азовцев в Мариуполе, а не на тех кто просто пачками решил сдаться в плен.
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13.04.2022 11:29 Ответить
Вже офіційно виписують куму Х..ла путівку в мордовію, а іншою рукою готують медалі, для себе, за видатні досягнення в дипломатії.
Й...ні аферисти.
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13.04.2022 11:35 Ответить
*****, якщо він не потрібен путіну в обмін на Маріуполь - залишити для суду і як свідка.
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13.04.2022 11:35 Ответить
Явки бл. Хата шуфрича, хата бойка,хатинка королевської,дочка ківи, ганьку херман незабудьте....
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13.04.2022 11:40 Ответить
мі скорее зеленского обменяем на пленніх с ермаками и татаровіми
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13.04.2022 11:42 Ответить
Читаю в заголовку пердвиборчу агітку **************: "зробимо їх ще раз!"
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13.04.2022 11:42 Ответить
«Медведчука спіймали», або черговий відосік 95 кварталу

Якби розумна людина переховувалась півтора місяця, щоб потім втекти через кордон, перше, що вона зробила б - змінила зовнішність. Виголила б плішину, підфарбувала б решту волосся, наростила б вуса і(або) бороду, пейси, … А тут раптом Медведчук у всій красі - поголений, одяг мало не випрасуваний, черевики блищать, … - не впізнає лише той, хто не хоче. Квартальний відосик розрахований на дурнів, якими і є фанати скотів сватів.
А щодо свідчень, про які пише пан Денисенко, то кому ще, як не йому, варто було б знати, що за ті півтора місяці, яких Медведчука тримали у відомстві старого і відданого подєльніка нашого Боневтіка, свідчення він вже дав, і то аж забагато. Тепер компромат поллється бурхливим потоком. Медведчук згадає всіх, хто заважає Зеленському Коломойському здати путіну Україну щоб узятись за дерибан грошей, які підуть на відновлення розрухи. Велике будівництво крадівництво здаватиметься дитячим жартом.
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13.04.2022 11:44 Ответить
НИКАКОГО ОБМЕНА ПОКА НЕ СДАСТ ИМЕНА ПАРОЛИ ПОДЕЛЬНИКОВ В УКРАИНЕ . европейский выбор», опзж , союз адвокатов Украины - все это раковые опухоли от действий мертветчука с ******
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13.04.2022 11:49 Ответить
Ось іще один "герой"
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13.04.2022 11:49 Ответить
Это все ребята из 90х - спецы по разворовыванию страны под видом приватизации .
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13.04.2022 11:54 Ответить
Медведчук всю жизнь на госслужбе - откуда у него яхты, дворцы, дома в Монако, твканалы и сми.

ответ на это надо получить . И изменить законодательную базу так, чтобы такое не повторялось
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13.04.2022 11:51 Ответить
У нас уже є стаття про незаконне збагачення, яку попередньо з Кримінального кодексу скасовував Конституційний суд
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14.04.2022 02:08 Ответить
А що воно таке пожоване?
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13.04.2022 11:54 Ответить
2 варіанти:

1-й: це двійник, кісточка народу, щоб забули про злочинця - татарова, тому його так швиденько вже обміняти хотять, щоб люди не второпали!

2-й: договорняк. Типу ми тебе буцім-то ловимо, фоткаємо тири-пири, а потім поїдеш легенько собі до кумчика свого і все в тебе буде в шоколаді!
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13.04.2022 11:57 Ответить
Я б для Медведчука зробив "приємне виключення" і після отримання від нього всієї інфи, стосовно колаборантів, покарав "через повешенье". Це йому і за В.Стуса, і за інші діянія.
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13.04.2022 11:59 Ответить
It smells a rat !
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13.04.2022 12:00 Ответить
"Запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових"? Щось тут не...

Якась дурниця, або злодійство готовиться...
Оптимальним був би обмін Медведчука...?

Ніби якийсь Ваня заблукав випадково...
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13.04.2022 12:02 Ответить
В військовий час повісити(патрони потрібні на фронті),а тіло віддати паломниці.
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13.04.2022 12:12 Ответить
Могу предположить. Это чмо начнёт "давать показания" против Пороха. Смахивает на спецоперацию ФСБ(У). Вызвать очередной раскол Украины во время войны или сдачу Пороха ради единства перед фашистами. Ни Ze, ни всей этой квартально-фсбшной мрази не верю. Это как бульбаш проводил "операцию по освобождению" тех, кого не задерживали. Тот же уровень.
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13.04.2022 12:15 Ответить
Оптимальним був би обмін Медведчука після максимально швидкого обвинувального вироку, - Денисенко Джерело: https://censor.net/ua/n3333668
Таку херню городить радник міністра, а може тобі краще знайти роботу по твоїм можливостям піди вулиці прибирати довбень.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Спішать швидше виконати прохання ***** евакуювати його трохи далі від патріотів.
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13.04.2022 12:16 Ответить
Якщо міняти цього 3.14дара, то на наших захисників Маріуполя. Ми всі у них у боргу, а зелена шобла тим паче.
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13.04.2022 12:20 Ответить
А оно гражданин Украины и может отказаться обмениваться ...я понимаю ,что мы все счастливы,но надо понимать -ничего нового,кроме формального нарушения домашнего ареста ,мертвечуку предъявить нечего ...оно даже киевскую обл не покидало
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13.04.2022 12:42 Ответить
Те що він втіче, ще попереджав в 16.2.2022 щоб його переправили до Львова. Коли усі країни знали ,що почнеться бомбардування Україні і свої посольства перевели у Львів .. За ним весь цей час мабуть був( хвіст) Невірю що наші хлопці з СБУ пустили його з очей.Коли його відпустили з під домашнього арешту ,вели його , інакше не може бути… Як це так ,головного злочинця відпустили…
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13.04.2022 12:23 Ответить
Хотелось бы услышать публичную информацию от Медведчука. Он мог бы много чего интересного рассказать.
Обменивать нельзя - это наш гражданин. Исключение: Медведчука обменять на Путина.
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13.04.2022 12:31 Ответить
А шо оно расскажет интересно ?тем более и предъявить ему нового,кроме не сильного нарушения домашнего ареста -киевскую обл не покидал,нечего...очередной зебильный цирк
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13.04.2022 12:38 Ответить
Цемаха так же торопились обменять, и отдали путлеру, зелень не меняется даже во время войны.
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13.04.2022 12:48 Ответить
Це була не менша зрада ніж злив вагнерівців
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14.04.2022 02:19 Ответить
Обменять Мертвечука на Мариуполь.
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13.04.2022 12:55 Ответить
Давайте Олега Татарова на " сцену "...
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13.04.2022 12:56 Ответить
Я думаю он кремлю и нафиг не нужен. Разве что, чтоб посадить в какую-нибудь пыточную на Лубянке, т.к. не оправдал вложенные в него млрд. кровавых, кремлёвских денег для создания 5 колонны внутри Украины. Задача которой была зомбировать население до уровня "встреча цветами своих же оккупантов". Отчёты в кремль присылались оптимистические- что, мол, с задачей успешно справляемся, но дайте денег ещё для закрепления результатов))) Реальность, конечно, другая... Скорей всего, мертвечук сейчас умоляет делать с ним, что угодно, но только не обменивать))
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13.04.2022 13:16 Ответить
Якщо його обміняють, рано чи пізно хтось за цей злочин відповість. Адже випускати з України ворога українського народу - це злочин проти українців.
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13.04.2022 13:22 Ответить
Друзі, ніякі обміни, максимум на Януковича. Він не військовий, не громадянин Росії, а зрадник. Вирок за держзраду, тероризм, розкрадання, за підготовку до перевороту. Подиттевий вирок і в тюрму. Жодного олігарха чи топ політика, які за всі ці роки розкрадали Україну. Лазаренко в США, Фірташ в Австрії, Янукович в Ростові, скоро злиняє Ахметов, Коломойський, Суркіс, Порошенко та інші. І нам знов будуть лапшу вішати Прокуратура, Набу, ДБР, СБУ, що вони все роблять щоб іх повернути, щоб конфіскувати все награбоване, а по факту нічього не робиться, бо ці служби походу лише для кришування та контрабанди, лише ЗСУ, лише Армія, лише Український народ має рішати. А Президент і політики - виконувати. Якщо зроблять обмін, значить договорняк. Лише повноцінний обмін, на Януковича. Дякую, Слава Україні!
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13.04.2022 13:22 Ответить
Якщо обміняють на розблокуванея Маріуполя, то це може бути прийнятним.
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13.04.2022 13:48 Ответить
Та ніхто його не обміняє, бо він сам відмовиться. Якби хотів, то давно би в мордор втік. Він просто знає, що його там чекає.
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13.04.2022 13:57 Ответить
ТА КУДИ Ж ЦЕ МИ ТАК ПОСПІШАЄМО?..
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13.04.2022 14:00 Ответить
Pochemu protiv obmena:
On grazhdani UA.
Obmeniaja ego, UA nazhivjor sebe lishnego posobnika vraga s opredelhonnoj siloj nashkodit' strane na dolgie gody vperiod. T.e. poslovitsja " vrag moego vraga, moi drug", s obrtnym dejstviem. Zataskaet UA po sudam posokl.ku net dokazatelistv ego prestuplenij s oruzhiem i protiv chelovechnosti. Pridjotsja Ukraine emu platiti bol.shie kompensacii kak material.nye, tak i moral.nye. Luche chtoby ego nebylo vobshhe, estestvenno.
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13.04.2022 14:47 Ответить
Вадік, а куда спішить? Хай посидить, подумає. Може, у слідчих пізніше ще якісь запитання до нього виникнуть. І потім, він дуже багато знає про наше політичне життя і про політиків. Навіщо нам віддавати орді такого компетентного консультанта? Це не в наших інтересах. Хіба що Вова знову хоче догодити *****, як із вагнерівцями і Цемахом.
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13.04.2022 14:50 Ответить
ця істота, свідок проти довічного ув'язнення другої істоти, кучми
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13.04.2022 14:55 Ответить
Мне вообще не понятно о каком обмене идёт речь ..Как можно многолетнего предателя ,изменника Украины такого ранга вообще обменивать..Или «пу» с Зеленским нашли путь ,как спасти шкуру этого мерзавца..Уж ОЧЕНЬ СТРАННО.
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13.04.2022 18:36 Ответить
ой зрада зрада кругом зрада.
в принцине, если выпотрошить всю инфу из него за месяц, потом осудить и обменять на сотню ВСУ то не такая уж и зрада.
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14.04.2022 03:50 Ответить
 
 