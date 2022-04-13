Задержаны три российских вербовщика, которые планировали диверсии в Украине, - Офис Генпрокурора

Задержаны три гражданина России, которые вербовали украинцев для осуществления диверсионной деятельности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграме.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов россияне организовали схему незаконной переправки своих соотечественников через государственную границу Украины для осуществления диверсионной деятельности по военным подразделениям ВСУ и другим военным формированиям. Также они регулярно передавали в РФ сведения, которые могли повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Поселившись в Киеве, подозреваемые подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета и осуществляли перечисление средств на них. Они также обеспечивали их баллонами с краской, вероятно, для нанесения маркировок. Завербованные украинцы помогали задержанным передвигаться по Украине" , - говорится в сообщении.

Во время проведенных обысков у подозреваемых россиян выявлены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и хранения информации.

Им сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, незаконном пересечении государственной границы и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.14 ч. 3 ст.332, ч. 5 ст. 27 ч. 1999). 3 ст.358 УК Украины) и избраны меры пресечения - содержание под стражей.

В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.

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