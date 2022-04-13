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диверсия (278) Офис Генпрокурора (2383)

Задержаны три российских вербовщика, которые планировали диверсии в Украине, - Офис Генпрокурора

сбу

Задержаны три гражданина России, которые вербовали украинцев для осуществления диверсионной деятельности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграме.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов россияне организовали схему незаконной переправки своих соотечественников через государственную границу Украины для осуществления диверсионной деятельности по военным подразделениям ВСУ и другим военным формированиям. Также они регулярно передавали в РФ сведения, которые могли повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Поселившись в Киеве, подозреваемые подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета и осуществляли  перечисление средств на них. Они также обеспечивали их баллонами с краской, вероятно, для нанесения маркировок. Завербованные украинцы помогали задержанным передвигаться по Украине" , - говорится в сообщении.

Во время проведенных обысков у подозреваемых россиян выявлены и изъяты банковские карты, на которые перечислялись средства, а также средства связи и хранения информации.

Им сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, незаконном пересечении государственной границы и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.14 ч. 3 ст.332, ч. 5 ст. 27 ч. 1999). 3 ст.358 УК Украины) и избраны меры пресечения - содержание под стражей.

В рамках следствия правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержаны три диверсанта. ФОТО
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13.04.2022 11:03 Ответить
СБУ-черговий респект,гарна робота...
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13.04.2022 11:03 Ответить
Зробіть так, щоб ці кацапи зникли в Україні назавжди і безслідно.
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13.04.2022 11:11 Ответить
оккупант и враг приходит чтобы убивать и разрушать, но что за мрази внутренние враги -предатели
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13.04.2022 11:14 Ответить
Це ті, кого забрали разом з мертвечуком???
Зелі не кажіть, бо обміняє, як і Цемаха…
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13.04.2022 11:31 Ответить
В настоящее время пора ВСЕХ имеющих гражданство роиси , поставить на учет по примеру досрочно освобожденных , с регулярной регистрацией в ближайшем отделении полиции. Не явился в назначенное время отметиться - на тюрьму. Создавать из них бригады , которые под конвоем будут работать на расчистке завалов, возведении оборонительных рубежей и т.д. США во время ВМВ американцев японского происхождения вообще в спец лагеря переселили из-за опасений возможного пособгичества Японии.
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13.04.2022 11:36 Ответить
Это каким надо быть нелюдем, чтобы даже видя, что в гости пришли не Пушкины с Толстыми, а Чикатилы различных мастей сдавать им своих же защитников?
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13.04.2022 11:52 Ответить
Окуєть, підозри. Здійснюється геноцид українців, а вони ледве не по дрібній ********* проходять.
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13.04.2022 12:27 Ответить
 
 