Шторм в Черном море мешает войскам РФ вести активные действия, - глава Одесской ОВА Марченко

По состоянию на 13 апреля вражеские корабли из-за штормовой погоды сдерживаются от атак на Одессу и соседние портовые города, но российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны и захватить населенные пункты на южнобужском направлении.

Об этом сообщил в Телеграме глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Одесской области контролируемая, а погодные условия (шторм в Черном море. – Ред.) мешают врагу вести активные действия. Впрочем, в соседней Николаевской области рашисты пытаются прорвать наши рубежи, стягивая технику и личный состав. Но подразделения ВСУ отбивают атаки и надежно удерживают оборону, противодействуя попыткам врага пройти в направлении Одессы", – отметил Марченко.

Захватчики также пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью, но усилия врага блокируют силы противовоздушной обороны ВСУ. Хотя остается вероятность нанесения ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, добавили в пресс-службе областной военной администрации.

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Отмечается, что на 13 апреля в Одессе возобновили работу большинство крупных предприятий. Хотя, по данным директора департамента экономического развития Одесского горсовета Виталия Савича, не все трудятся на полную мощность. Субъектам малого и среднего бизнеса сложнее возобновлять работу в условиях военного положения, так что многие предприниматели переориентировались на волонтерскую деятельность. В целом местные бюджеты Одесчины недополучили в марте из-за войны почти 375 млн грн.