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Новости Война
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армия РФ (18012) Одесса (7739) шторм (104) Черное море (1436)

Шторм в Черном море мешает войскам РФ вести активные действия, - глава Одесской ОВА Марченко

шторм

По состоянию на 13 апреля вражеские корабли из-за штормовой погоды сдерживаются от атак на Одессу и соседние портовые города, но российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны и захватить населенные пункты на южнобужском направлении.

Об этом сообщил в Телеграме глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Одесской области контролируемая, а погодные условия (шторм в Черном море. – Ред.) мешают врагу вести активные действия. Впрочем, в соседней Николаевской области рашисты пытаются прорвать наши рубежи, стягивая технику и личный состав. Но подразделения ВСУ отбивают атаки и надежно удерживают оборону, противодействуя попыткам врага пройти в направлении Одессы", – отметил Марченко.

Захватчики также пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью, но усилия врага блокируют силы противовоздушной обороны ВСУ. Хотя остается вероятность нанесения ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, добавили в пресс-службе областной военной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли село на Запорожье фосфорными бомбами, - ОВА

Отмечается, что на 13 апреля в Одессе возобновили работу большинство крупных предприятий. Хотя, по данным директора департамента экономического развития Одесского горсовета Виталия Савича, не все трудятся на полную мощность. Субъектам малого и среднего бизнеса сложнее возобновлять работу в условиях военного положения, так что многие предприниматели переориентировались на волонтерскую деятельность. В целом местные бюджеты Одесчины недополучили в марте из-за войны почти 375 млн грн.
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Топ комментарии
+22
трохи оптимізму )))
///
«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,

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13.04.2022 11:21
+18
Навіть Чорне море допомагає Україні-респект...
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13.04.2022 11:13
+13
Як відомо, чорне море копали античні протоукри, і тому воно зараз допомагає нащадкам своїх творців. Слава Україні!
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13.04.2022 11:14
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Навіть Чорне море допомагає Україні-респект...
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13.04.2022 11:13 Ответить
та ні... бреше Марченко. то не шторм у Чорному морі заваджає, то смаколики заваджають від західних партнерів. На Привізі в рибних, рядах кажуть, що дефіцит бічка обумовлений присутністю російських кораблів. Весь бічок під тими кораблями. Бічки щось знають.
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13.04.2022 11:45 Ответить
Слава Богу в Україні! Героям -- шана!
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13.04.2022 11:13 Ответить
Гарпун, Нептун(если есть), Шторм?
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13.04.2022 11:14 Ответить
Як відомо, чорне море копали античні протоукри, і тому воно зараз допомагає нащадкам своїх творців. Слава Україні!
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13.04.2022 11:14 Ответить
Не лише шторм у морі, але і вітер над суходолом, бо кацапські ніімєющієаналагав ракети дуже його не *******
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13.04.2022 11:18 Ответить
Сама природа сопротивляется российской оккупации и подчеркивает, что Крым - это Украина
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13.04.2022 11:20 Ответить
трохи оптимізму )))
///
«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,

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13.04.2022 11:21 Ответить


мі-мі-мішечка
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13.04.2022 11:33 Ответить
уявляю, з яким нетерпінням орки чекають на закінчення шторму, щоб випробувати на собі дію протикорабельних "Гарпунів"!
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13.04.2022 11:23 Ответить
Так прийшли уже нам Гарпуны или нет? Уже хочется что бы мразь кацапскую потопили нахер
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13.04.2022 11:24 Ответить
возможно по "гарпунам" есть какой-то договор - применять только в тер водах (25 км) .. иначе было бы просто сказка - можно было бы потопить часть ватного флота просто одним залпом в нейтр водах и в говени-ватостополе. Звучит просто как сказка, чтобы в это поверить
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13.04.2022 11:32 Ответить
буде вимога до кацапні повністью вивести військовий флот з Азовського моря, і Ватостополя, якщо відмовляться, буде затоплено все до чього дотягнуться. там вже Туреччина проводить массовані військові навчання!
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13.04.2022 11:35 Ответить
Москалям завжди щось заважає, висаджуйтесь в шторм, іншого такого шансу покормити бичків не буде.
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13.04.2022 11:28 Ответить
.Отакої .!! А якже відосіки на каналі - звєзда , на яких зображено як - універсальні рашен зольдати , висаджуються і штурмують узбережжя під час будь якого шторму . ??

Відомо що - поганому танцюристу яйки заважають , може так і тут .? Може їм заважає очко , яке в них туго зжимається при наближенні до одеського берега . ? Чи енурез , виникаючий через цю ж причину . ? .
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13.04.2022 11:30 Ответить
Судя по природе, в тот момент как мы будем максимально готовы наступит штиль и солнечная погода
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13.04.2022 11:30 Ответить
Навіть природа нам допомагає.

Чи може у небесній канцелярії нарешті побачили, що в Україні війна?
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13.04.2022 11:37 Ответить
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:52 Ответить
Поки шторм гатіть по них, відправте на корм рибам.
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13.04.2022 13:39 Ответить
Шторм, кажете? Ну-ну...
А якщо це голодні краби лютують?
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13.04.2022 15:58 Ответить
 
 