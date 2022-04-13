Шторм в Черном море мешает войскам РФ вести активные действия, - глава Одесской ОВА Марченко
По состоянию на 13 апреля вражеские корабли из-за штормовой погоды сдерживаются от атак на Одессу и соседние портовые города, но российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны и захватить населенные пункты на южнобужском направлении.
Об этом сообщил в Телеграме глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Одесской области контролируемая, а погодные условия (шторм в Черном море. – Ред.) мешают врагу вести активные действия. Впрочем, в соседней Николаевской области рашисты пытаются прорвать наши рубежи, стягивая технику и личный состав. Но подразделения ВСУ отбивают атаки и надежно удерживают оборону, противодействуя попыткам врага пройти в направлении Одессы", – отметил Марченко.
Захватчики также пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью, но усилия врага блокируют силы противовоздушной обороны ВСУ. Хотя остается вероятность нанесения ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, добавили в пресс-службе областной военной администрации.
Отмечается, что на 13 апреля в Одессе возобновили работу большинство крупных предприятий. Хотя, по данным директора департамента экономического развития Одесского горсовета Виталия Савича, не все трудятся на полную мощность. Субъектам малого и среднего бизнеса сложнее возобновлять работу в условиях военного положения, так что многие предприниматели переориентировались на волонтерскую деятельность. В целом местные бюджеты Одесчины недополучили в марте из-за войны почти 375 млн грн.
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«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,
мі-мі-мішечка
Відомо що - поганому танцюристу яйки заважають , може так і тут .? Може їм заважає очко , яке в них туго зжимається при наближенні до одеського берега . ? Чи енурез , виникаючий через цю ж причину . ? .
Чи може у небесній канцелярії нарешті побачили, що в Україні війна?
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
А якщо це голодні краби лютують?