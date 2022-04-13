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Новости Война
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армия РФ (18012) Луганщина (6429) Гайдай ЛОГА (716)

"На Луганщине Россия бросает в атаку "пушечное мясо", за ними идут заградительные отряды. За день 30-50 орков наши защитники убивают", - Гайдай

рф

В Попасной, Кременной и Рубежном в Луганской области российские захватчики постоянно атакуют, но у них ничего не получается.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды - так называемые кадыровцы, ЛНР-овцы. Этим свежемобилизованным. мясом они пытаются продавить нашу оборону, ничего у них не получается: они постоянно теряют очень много людей — каждый день, каждую атаку, за день 30-50 орков наши защитники убивают, техника подбита, но они все равно лезут и лезут - действительно, как орки. Но ничего у них не получается и не получится", - написал глава области.

Также читайте: Гайдай – жителям Луганщины: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать – россияне накапливают технику под Рубежным"

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Топ комментарии
+43
Ну що лугандонці, допомогли вам ваші москалі?
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13.04.2022 11:24
+26
Там скоро і питати буде нікого.
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13.04.2022 11:26
+24
Тобто фільтраційні заходи населення ОРДЛО проходять саме зараз.
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13.04.2022 11:24
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Ну що лугандонці, допомогли вам ваші москалі?
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13.04.2022 11:24 Ответить
Там скоро і питати буде нікого.
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13.04.2022 11:26 Ответить
Хотілося з Тараса Бульби процитувати: дуже підходить уривок!
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13.04.2022 11:29 Ответить
та так,думали що їх мене,вже майже всі підприємства лугандонії які ледве щось робили залишилися без робітників чоловічої статі.
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13.04.2022 11:38 Ответить
В лугандоне уже нет никого из ватных. Бабы на расее, мужики уже собак кормят. На улицах хватают редких прохожих и тащат на фронт.
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13.04.2022 11:37 Ответить
Тобто фільтраційні заходи населення ОРДЛО проходять саме зараз.
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13.04.2022 11:24 Ответить
"это мясо" не должно никого волновать
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13.04.2022 11:24 Ответить
MG - как косторез, хорошо знает свою работу ещё со времён своего деда )))
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13.04.2022 11:27 Ответить
Выживают только самые фижически выносливые и сообразительные.
Те кто смог убежать от мобилизации и заныкаться.
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13.04.2022 11:28 Ответить
Воспроизводится тактика Суворова при штурме Измаила. 250 лет прошло, россия застряла в прошлом.
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13.04.2022 11:28 Ответить
Дійсно орки: того, що сидить позаду затулившого обличчя, навіть гримувати не потрібно
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13.04.2022 11:29 Ответить
😂
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13.04.2022 11:47 Ответить
Хоча б хоч набоїв вистачало в наших вОяків, та кулемети не перегрівались!
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13.04.2022 11:35 Ответить
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13.04.2022 11:36 Ответить
Про літеру "Z". У відомому фільмові Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" був такий собі підор-поліцай, який називав себе Zed. Москалі самі себе назвали підорасами, позначивши цією літерою себе, це вже на генетичному рівні.
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13.04.2022 12:31 Ответить
Був щє фільм Зорро з Аленом Делоном. Знак нормальний, але кацапи його зкривдили, жаль
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13.04.2022 13:08 Ответить
Ті, хто кричав: "путін пріді! путін ввіді!", у підсумку виявилися ще тупішими за автохтонну мокшанську наволоч. А могли б жити, як люди, якщо б вчасно і сумлінно вчили українську мову.
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13.04.2022 11:36 Ответить
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13.04.2022 11:37 Ответить
дякую рабсії що проводять чистку ордло, нам буде менше витрат
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13.04.2022 11:39 Ответить
Так, еволюція може проходити природнім шляхом ,а може військовим,а це практично миттєво,***** сам знищує базову складову своєї імперії-носіїв.
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13.04.2022 11:49 Ответить
18тирічним у 2014 року було лише 10 років, тоді вони були ще дітьми.
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13.04.2022 11:50 Ответить
так, а батьки і інша рідня шо? рєфєрєнділі?? діти відповідають за помилки тупих родичів, так вони не винні, а ми їх і не судимо не переслідуємо, їх карають самі братушкі-визволителі, карма
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13.04.2022 11:56 Ответить
Походу кривавому карлику просто треба принести в жертву темним силам кілька сотень тисяч душ, щоб дожити років до 100 та не втратити трон. А чиї це душі - наші чи його стада, його не дуже то й хвилює. Головне щоб кров лилась річкою.
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13.04.2022 11:43 Ответить
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13.04.2022 11:47 Ответить
Прям Tower Defense какой-то получается.
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13.04.2022 11:58 Ответить
Проблема з ватним населенням лугандонії вже вирішується, у цих дупоголових навіть думки немає покришити ті загородзагони, тупо йдуть на загибель.
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13.04.2022 12:23 Ответить
Карл восемь лет, восемь , они могли уехать от туда , почему не уехали в Украину . Сейчас, есть возможность сдаться ,почему ,не здаетесь и не стреляете заград отряды
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13.04.2022 12:33 Ответить
Так как Украина нe хотeла уничтожать насeлeниe ОРДЛО, то тeпeрь московия сумела организовать этот процес.
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13.04.2022 13:02 Ответить
Раша слабо работает. Нужно взять у Пушилина списки адресов где прописаны мужики и выламывая двери забирать всех гавнюков и отправлять на передовую.Оружие и броню не выдавать.Все равно сдохнут.А что делать с самками, кацапов учить не нужно, сами знают.
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13.04.2022 13:17 Ответить
Это из воспоминаний рядовых ВОВ: когда у немцев на фронте возникала дилемма, кого первого расстрелять: евреев или политруков, то немцы, не обостряя ситуации, расстреливали бойцов заградительных отрядов...
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13.04.2022 13:25 Ответить
 
 