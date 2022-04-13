В течение суток ГСЧС обезвредила почти 3,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили, изъяли и обезвредили за сутки 3 тыс. 480 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 519,3 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.

"Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области - 2 тыс. 440 раз, в Николаевской области - 1080, в Донецкой области - 287, в Киевской области - 646, в Сумской области - 240", - отметили в ГСЧС.

С начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено более 58 тыс. взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 928 авиационных бомб.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки в ГСЧС просят сообщать по номеру 101.

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