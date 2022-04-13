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Новости Война
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Синегубов о ситуации на Харьковщине: Есть успехи на Роганском и Дергачевском направлениях, на Изюмском ВСУ постоянно ведут бои

харків

Наши Вооруженные Силы удерживают позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области", - отметил он.

Синегубов отмечает, что россияне продолжают терроризировать мирное население. За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара с артиллерии и РСЗО.

"К сожалению, за сутки по области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли - 7 человек. Двухлетний мальчик, получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, скончался в больнице. Мы ничего не простим! Враг действует жалкими методами, терроризируя гражданских", - добавляет он.

Кроме того, Синегубов информирует, что в настоящее время оснований для эвакуации в Харькове нет.

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"Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие!", - резюмирует он.
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Гут!
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13.04.2022 11:30 Ответить
Допоможи Всесвіте!
Ти бачиш у нас немає зерна неправди за душею!
Імперія Зла, Брехні і Крові повинна підти в неБуття!
Смерть паРаші і кацапам!
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13.04.2022 11:40 Ответить
Держитесь дорогие наши!
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13.04.2022 11:45 Ответить
Ми нічого не пробачимо!
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13.04.2022 11:56 Ответить
 
 