Руководство России приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений войск РФ в Украине. Только в Мариуполе – 13 мобильных крематориев, - ГУР
Руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как отмечается, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в г. Буча Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.
"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины, и отказа в выплатах семьям погибших россиян.
"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", - отмечают в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Як тепер більше 100 млн людей повернути в ІСНУЮЧУ реальність- і є величезна проблема. Бо можна перемогти армію, та не можна перемогти народ.
А не шукає він ці некрологи тому, що вірить інформації від Конашенко. А вірить тому, що не має критичного мислення. Це як з вірою у Бога.
До петербурзьких лікарень привезли понад сотню тяжко поранених в Україні орків
За даними української розвідки, близько сотні загарбників-ампутантів у цих машинах - з відірваними кінцівками https://t.me/operativnoZSU/18785 https://t.me/operativnoZSU/18785
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Да, что вы такого говорите...
А вот среди "российских нацистов" пошел слух, что среди иностранных инструкторов, взятых в плен в Мариуполе, много израильских военных, с которыми теперь будут разбираться за поддержку Украины и ВСУ.
Вот, было бы интересно вас с ними свести и выяснить истину, кого все таки поддерживает Израиль - Россию против Украины или Украину против России
А я вам скажу заранее, зная такие ваши настроения и зная такие российские настроения и ваше общее стремление всегда и во всем обвинять Израиль, даже там, где он никакого касательства не имеет, Израиль пошел по самому правильному пути - поддерживает только сам себя, свою безопасность, своих людей и свою страну
Буль ласка, ще раз и доволі просто. Так, щоб вашу думку розуміли не тільки ви, а й той, до кого вона спрямована
Израиль давным давно "спустился на землю". Самый обычный народ, самая обычная страна, которая воюет и защищает свою безопасность, работает на заводах, сеет хлеб, строит дома и дороги, учится и развлекается... Просто живет сама и дает жить другим.
Результат на лицо - европейский уровень жизни и привлекательный образ в глазах мира.
Как только слышу очередной вопль о еврейской богоизбранности, о Холокосте, о том, что евреи и Израиль кому-то чего-то должны, то со 100%-й гарантией это очередной Вася-неудачник ищет, на кого переложить вину за свою неудавшуюся жизнь и за свои провалы.
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У вас все добре, але вы чомусь шукаете винного там, де його нема і бути не може.
Холокост для чогось згадуете, рівняете кількість загиблих серед юдеів і серед украінців.
Шановний.
Юдеі пройшли один Голокост і зробили все можливе і неможливе, щоби він так единим і залишився.
Украінці пройшли свій Голокост, який зветься Голодомором, потім отримали незалежність і чверть віку файно приятелювали з винуватцями Голодомору, а коли оці нелюди почали Украінський Голокост-2(а чого від них ще чекати?), чомусь шукаете винуватців серед юдеів і в Iзраілі.
Ще раз, мені подобаеться ваша логіка.
"Тітко, дайте води напитися, бо так хочу істи, що нема де переночувати"
Васе как раз пох....
Какое отношение вы имеете к сподвижнику Януковича, бежавшему из Украины бывшему премьер-министру Николаю Яновичу Азарову?
Про холокост я не говорил-это горе еврейского народа,точно такое же как и армянский геноцид 1915 года для армян,и голодомор в украине для украинцев,и еще немало других подобных деяний о которых многие и не вспоминают,но не менее кровавых (бхутто-тутси,прегрешения бриттов в индии,китайские события 19 века и т.п.)
Чому ви їх не рахуєте, а тільки 4 тис оборонців?
До то ж, чому раптом під час прориву має загинути 20 тис? Цифра явно висосана із пальця.
Вклинюватися потрібно в двох місцях по принципу як перерізають стрічку на відкритті чогось.
Внутрішню частину вирізати (тобто зачистити), а потім вже в різні боки заставляти кацапів відступати.
В бік Маріуполя і в бік Херсона відповідно
https://www.dp.ru/a/2013/08/26/Mobilnij_krematorij_vozo
использовать VPN
а ще є байрактари та дрони камікадзе, аби знищувати ці крематорії
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1514153646052761602 1 ч
Так зараз виглядає база постачання окупаційних військ у місті Джанкой в окупованому Криму. Звідси припаси йдуть десь у 50 батальйонно-тактичних груп, що орудують на півдні та сході України.
а и вправду?? когда будет реакция? полное имбарго это УЖЕ мало!!! силовая операция, как для спасения Хорватов и Боснийцев с полным разоружением нео-милошевича!!!!
В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты мариуполе в результате четко спланированной спецоперации удалось прорвать блок и соединиться с полком «Азов».
В Мариуполе одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского вышло из окружения врага и соединилось с полком «Азов». Об этом сообщает «https://dnepr.express/ Днепр оперативный» со ссылкой на одного из офицеров бригады.
«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», - рассказал офицер бригады.
«Офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морпехов, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений. Несколько источников одновременно сообщают и подтверждают, что днем ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады Героем Украины полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с Украиной», - написал журналист в своём https://t.me/Tsaplienko/5860 Телеграм-канале .