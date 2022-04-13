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Новости Война
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армия РФ (18012) разведка (4119) военные преступления (1376) крематорий (19)

Руководство России приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений войск РФ в Украине. Только в Мариуполе – 13 мобильных крематориев, - ГУР

крематорій

Руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в г. Буча Киевской области российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины, и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

Читайте также: Из-за огласки геноцида в Буче оккупанты сжигают тела убитых мариупольцев в мобильных крематориях, - горсовет

"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", - отмечают в ГУР.
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Топ комментарии
+20
Все у немецких фашистов переняли. И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
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13.04.2022 11:51
+16
Фашизм только в более современном варианте. Те же самые печи для сжигания людей только на колесах.
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13.04.2022 11:49
+8
Пiзно всрались
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13.04.2022 11:48
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Пiзно всрались
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13.04.2022 11:48 Ответить
Ніколи та нікому ще не вдавалось зупинити та знищити правду...
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13.04.2022 11:49 Ответить
Спірне твердження- бо історичну "правду" пишуть переможці, нажаль.
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13.04.2022 12:06 Ответить
Тим не менше, правда находить дорогу, звичайно важче, але знаходить.
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13.04.2022 12:32 Ответить
Це вже філософське питання. Бо всьому свій час.
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13.04.2022 12:37 Ответить
Аж зависнув намагаючись сюди натягнути філософію, давайте підходити простіше. Ніхто з ******** пропагандонів, журналістів, аналітиків не сидить безкоштовно в ютубах. Умовний Нестор свого часу хрен клав би безоплатно писати літописи на користь Святополка, а от за посаду настоятеля Лаври без питань. Теж саме з істориками часів Єкатерини чи Петра, хоча я не знаю топових істориків часів Петруши.
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13.04.2022 12:45 Ответить
Правда - це об'єктивна реальність, що не залежить від спостерігача чи суб'єктивного сприйняття. Синонімом слова правда є слово Істина, яке внаслідок браку фахової освіти, чи з метою свідомих маніпуляцій, часом, протиставляють слову правда.
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13.04.2022 12:52 Ответить
Тоді да, залазим у філософію, а якщо у сторон різна реальність? Он москалі нацистів шукають, а по їх термінології любий, хто на території бувшого СРСР не говорить російськю, нацист, а по нашій нацист той, хто вбиває мирних людей на чужій землі і пропагандує верховенство однієї нації. Грьобана правда теж виявляється може бути суб'єктивною, он Макрон не бачить геноциду, ***** каже про фейки, ООН рахує по ооновські. Мені як історику стає моторошно дивитись на історичні джерела, якщо в час інтернету можна так дурити людей, про які історичні "факти" ми можем сперечатись.
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13.04.2022 12:59 Ответить
В нас одна реальність, просто їм пропагандою нав'язали неіснуючу реальність. Приблизно так робили і в нацистській Німеччині, тільки не так масовано та нахабно.
Як тепер більше 100 млн людей повернути в ІСНУЮЧУ реальність- і є величезна проблема. Бо можна перемогти армію, та не можна перемогти народ.
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13.04.2022 13:07 Ответить
То як "об'єктивна реальність" може знайти дорогу у людей майбутнього, які живуть вже у своїй реальності? Можна говорити виключно про "історичну правду"- а її пишуть переможці.
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13.04.2022 12:55 Ответить
Ну дивіться, візьмем москаля, він може повірити Конашенкову про втрати в 1,5 тис кацапів, а може сісти за комп і тупо порахувати некрологи по губерніям, де вилізе в 10 разів більше
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13.04.2022 13:02 Ответить
Я казав про інше- про історичну правду.
А не шукає він ці некрологи тому, що вірить інформації від Конашенко. А вірить тому, що не має критичного мислення. Це як з вірою у Бога.
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13.04.2022 13:37 Ответить
останній парад "самоварів" - і на острів Валаам...

До петербурзьких лікарень привезли понад сотню тяжко поранених в Україні орків

За даними української розвідки, близько сотні загарбників-ампутантів у цих машинах - з відірваними кінцівками https://t.me/operativnoZSU/18785 https://t.me/operativnoZSU/18785

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13.04.2022 12:24 Ответить
Фашизм только в более современном варианте. Те же самые печи для сжигания людей только на колесах.
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13.04.2022 11:49 Ответить
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13.04.2022 11:51 Ответить
Все у немецких фашистов переняли. И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
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13.04.2022 11:51 Ответить
просто бізнес, нічєво лічного, ІзГаіль...
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13.04.2022 11:53 Ответить
А хто знає, що знчить мала букваБ в абревіатурі РСДРП(б), ВКП(б). Дайте правильну відповідь порівнявши з національним складом СОВНАРКОМУ котрий керував СССР з 1922 по 1942 рік
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13.04.2022 11:55 Ответить
Когда "их" было много у власти, их называли большевики. После 37г. их стало мало и они стали называться "маланцы".
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13.04.2022 12:34 Ответить
И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
_____________________________________________________________________________
Да, что вы такого говорите...
А вот среди "российских нацистов" пошел слух, что среди иностранных инструкторов, взятых в плен в Мариуполе, много израильских военных, с которыми теперь будут разбираться за поддержку Украины и ВСУ.
Вот, было бы интересно вас с ними свести и выяснить истину, кого все таки поддерживает Израиль - Россию против Украины или Украину против России
А я вам скажу заранее, зная такие ваши настроения и зная такие российские настроения и ваше общее стремление всегда и во всем обвинять Израиль, даже там, где он никакого касательства не имеет, Израиль пошел по самому правильному пути - поддерживает только сам себя, свою безопасность, своих людей и свою страну
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13.04.2022 12:07 Ответить
Togda mog bi podderzatj Ukrainu toze. Palestinskaja Hezbolla, s kotoroi u Izrailja postojannij gemor, podderzivajetsja kak raz Kremljem.
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13.04.2022 12:21 Ответить
А якщо німцям було вигідно підтримувати вою країну в 1939, полякам свою, російській імперії свого часу свою, виходить Холокосту не було?
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13.04.2022 12:30 Ответить
Вібачтена слові, але не зрозумів вашоі супер-логіки.
Буль ласка, ще раз и доволі просто. Так, щоб вашу думку розуміли не тільки ви, а й той, до кого вона спрямована
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13.04.2022 12:34 Ответить
Ну дивіться, Ізраїль підтримує лише свою безпеку, ок, хіба ті країни, що робили Холокост не підтримували безпеку своїх країн? Спускайтесь вже на землю, і визнайте євреїв звичайним народом а не боговибраним, і тоді Холокост буде дрібним епізодом першої половини 20 ст. українців загинуло набагато більше, десятки млн.
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13.04.2022 12:40 Ответить
Идея еврейской богоизбранности кипит только в ваших воспаленных мозгах.
Израиль давным давно "спустился на землю". Самый обычный народ, самая обычная страна, которая воюет и защищает свою безопасность, работает на заводах, сеет хлеб, строит дома и дороги, учится и развлекается... Просто живет сама и дает жить другим.
Результат на лицо - европейский уровень жизни и привлекательный образ в глазах мира.
Как только слышу очередной вопль о еврейской богоизбранности, о Холокосте, о том, что евреи и Израиль кому-то чего-то должны, то со 100%-й гарантией это очередной Вася-неудачник ищет, на кого переложить вину за свою неудавшуюся жизнь и за свои провалы.
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13.04.2022 12:57 Ответить
Ну тоді вибачайте, в мене все добре, в плані фінансів і особистого життя, квартири в трьох країнах ЄС, невбимаємий бізнес ( продукти), просто вища історична освіта себе проявляє.
,
-
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13.04.2022 13:05 Ответить
От і я про це саме.
У вас все добре, але вы чомусь шукаете винного там, де його нема і бути не може.
Холокост для чогось згадуете, рівняете кількість загиблих серед юдеів і серед украінців.
Шановний.
Юдеі пройшли один Голокост і зробили все можливе і неможливе, щоби він так единим і залишився.
Украінці пройшли свій Голокост, який зветься Голодомором, потім отримали незалежність і чверть віку файно приятелювали з винуватцями Голодомору, а коли оці нелюди почали Украінський Голокост-2(а чого від них ще чекати?), чомусь шукаете винуватців серед юдеів і в Iзраілі.
Ще раз, мені подобаеться ваша логіка.
"Тітко, дайте води напитися, бо так хочу істи, що нема де переночувати"
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13.04.2022 13:36 Ответить
я вам не советую поднимать вопросы про виновников голодомора (кстати не признанного израилем)-иначе повылазят имена виновников его (и уверяю что русских имен там фактически не будет,как почти их не было у виновников октябрьского переворота)
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13.04.2022 14:17 Ответить
ну про холокост кричат в основном сами евреи,а не вася с подворотни.
Васе как раз пох....
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13.04.2022 14:13 Ответить
Вы сам уже третий "вася" который на этой только ветке трещит про холокост. Я как раз молчал.
Какое отношение вы имеете к сподвижнику Януковича, бежавшему из Украины бывшему премьер-министру Николаю Яновичу Азарову?
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13.04.2022 15:23 Ответить
а что николай янович монополизировал фамилию?
Про холокост я не говорил-это горе еврейского народа,точно такое же как и армянский геноцид 1915 года для армян,и голодомор в украине для украинцев,и еще немало других подобных деяний о которых многие и не вспоминают,но не менее кровавых (бхутто-тутси,прегрешения бриттов в индии,китайские события 19 века и т.п.)
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13.04.2022 19:23 Ответить
американські супутники це все фіксують,докази геноцида незаперечні!
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13.04.2022 11:55 Ответить
Это всё для вас рабсеяне приготовил **********. Пора уже кресты малевать могильные вместо zеток.
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13.04.2022 11:55 Ответить
Нехай своє лайно палять, бо смердять
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13.04.2022 11:55 Ответить
Спалюють саме в першу чергу тіла таких же замордованих як і у Бучі
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13.04.2022 11:57 Ответить
73% погибших
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13.04.2022 11:59 Ответить
Надо быстрее освободить Мариуполь . Говорят в Бердянске нет военных кацапов - всех куда-то отправили воевать - тоже можно было бы пробиться к азову
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13.04.2022 11:59 Ответить
Це вам не борщ варити чи давати поради по уживаним авто- це справа професійних військових.
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13.04.2022 12:08 Ответить
А як в Бердянськ попасти, доки Херсон не візьмуть, ніяк. Тут проста арифметика, покласти 20 тис, аби врятувати 4 тис, тим більше не факт, що їх візьмуть. А от по степу наступати шансів нема, втрати будуть великі.
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13.04.2022 12:36 Ответить
Может быть и так
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13.04.2022 12:53 Ответить
Эту мантру ОПы слушать надоело!Это для 73 процентов!
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13.04.2022 13:14 Ответить
В Маріуполі ще мирних 120 тис
Чому ви їх не рахуєте, а тільки 4 тис оборонців?

До то ж, чому раптом під час прориву має загинути 20 тис? Цифра явно висосана із пальця.

Вклинюватися потрібно в двох місцях по принципу як перерізають стрічку на відкритті чогось.
Внутрішню частину вирізати (тобто зачистити), а потім вже в різні боки заставляти кацапів відступати.
В бік Маріуполя і в бік Херсона відповідно
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13.04.2022 13:32 Ответить
будки для приготовления чипсов, ватные любят такие чипсы
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13.04.2022 12:01 Ответить
хоть бы один их этих крематориев ВСУ захватило. Вот это был вещдок, не вещдок, а убойное доказательство
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13.04.2022 12:03 Ответить
В нете прочитал, производительность печи стационарного крематория 16 кремацией в сутки...
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13.04.2022 12:03 Ответить
по наказу керівництва росії знищують українців, жінок, дітей. чому б не знищити дітей і родичів керівництва росії, так війна швидше закінчиться.
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13.04.2022 12:04 Ответить
Щоб знищити усі трупи в Маріуполі 13-ма мобільними крематоріями знадобиться не один рік
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13.04.2022 12:04 Ответить
Производительность мобильного крематория до 5 тонн/час
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13.04.2022 12:22 Ответить
Тривалість однієї кремації від 1 год, як можна запхати 500 людей туди?
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13.04.2022 12:50 Ответить
Производительность комплексов на базе инсинераторов ИН-50 - от 40 до 5000 кг/час.

https://www.dp.ru/a/2013/08/26/Mobilnij_krematorij_vozo
использовать VPN
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13.04.2022 15:03 Ответить
При обычной кремации сохраняется прах каждого, а просто массовое сжигание трупов - значительно проще.
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13.04.2022 15:09 Ответить
Це ти про кемеровську зімнюю вішню, чи кацапські дома прєстарєлих?
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13.04.2022 13:23 Ответить
Про літеру "Z". У відомому фільмові Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" був такий собі підор-поліцай, який називав себе Zed. Москалі самі себе назвали підорасами, позначивши цією літерою себе, це вже на генетичному рівні.
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13.04.2022 12:11 Ответить
надо создать спецотряд для уничтожения этих мобильные крематории. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.04.2022 12:12 Ответить
для фіксації цього злочину існують відео з космосу.
а ще є байрактари та дрони камікадзе, аби знищувати ці крематорії
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13.04.2022 12:12 Ответить
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13.04.2022 12:15 Ответить
Треба трупи рашистів мінувати тротиловими шашками звичним для них способом, нехай палять..
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13.04.2022 12:20 Ответить
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат, их никто не хочет забирать - заммэра
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13.04.2022 12:20 Ответить
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1514153646052761602 1 ч



Так зараз виглядає база постачання окупаційних військ у місті Джанкой в окупованому Криму. Звідси припаси йдуть десь у 50 батальйонно-тактичних груп, що орудують на півдні та сході України.

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13.04.2022 12:22 Ответить
нема ракет - один асфальт
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13.04.2022 13:35 Ответить
а пРутин смеется в лицо западу и как бы говорит, ну и че вы нам сделаете.
а и вправду?? когда будет реакция? полное имбарго это УЖЕ мало!!! силовая операция, как для спасения Хорватов и Боснийцев с полным разоружением нео-милошевича!!!!
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13.04.2022 12:27 Ответить





















В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты мариуполе в результате четко спланированной спецоперации удалось прорвать блок и соединиться с полком «Азов».
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13.04.2022 12:30 Ответить
В Мариуполе украинские морпехи вышли из окружения и соединились с «Азовом»

В Мариуполе одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского вышло из окружения врага и соединилось с полком «Азов». Об этом сообщает «https://dnepr.express/ Днепр оперативный» со ссылкой на одного из офицеров бригады.

«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», - рассказал офицер бригады.

«Офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морпехов, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений. Несколько источников одновременно сообщают и подтверждают, что днем ​​ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады Героем Украины полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с Украиной», - написал журналист в своём https://t.me/Tsaplienko/5860 Телеграм-канале .
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13.04.2022 12:59 Ответить
 
 