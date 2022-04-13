В Уфе журналистку Кучеренко задержали за плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев"
В российской Уфе накануне ночью сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД Башкортостана задержали журналистку Дарью Кучеренко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Idel.Реалии, вечером 11 апреля она как активистка провела одиночный антивоенный пикет возле центрального рынка, держа в руках плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев. Война – это бедность и репрессии в России" .
"Вышла сегодня [на пикет]... Люди останавливались, читали надпись. Некоторые молча шли, другие выражали согласие, говорили: "Мы тоже так считаем". Задержали, отвезли в отделение. Взяли объяснения. Но отпустили минут через 15 даже без протокола. По крайней мере, пока", - написала Кучеренко после того, как вышла из отдела полиции.
Когда ближе к ночи журналистка вернулась домой, то возле квартиры ее ждали сотрудники управления по противодействию экстремизму, которые снова отвезли ее в отделение полиции, где не ее все же составили протокол, но копию его ни журналистке, ни ее адвокату не выдали.
"Протокол нам быстренько, на полминутки, дали только прочесть, но не позволили сфотографировать, – рассказал адвокат журналистки Айдар Хызыров. – В нем было написано, что Кучеренко "в 20:40, находясь на территории Центрального рынка, активно выражала свое негативное отношение по применению вооруженных сил РФ на территории другого государства". Никакой, так скажем, детализации событий – о том, что ее сперва задержали, потом, опросив, отпустили, потом снова задержали – в протоколе не было. Но по словам полицейского из ОП-7 стало понятно, что это сотрудники ЦПЭ опомнились и сказали, что протокол на Кучеренко нужно составить, для чего его снова пришлось задержать".
Пожалуйста, подождите...
ну шо сказать, дівбійіб...
Окрім того ******* постійно мониторять настрої населення, а отже - немає причин іще раз доводити, що український народ - тупориле бидло, яке ані трохи не знається на політиці і знову проголосує за будь-якого популіста.
Мабуть, до кінця війни з десяток набереться...
Про це він сказав в телевізійному інтерв'ю суспільному мовнику France 2, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-13-22/********************************** CNN .
При цьому він назвав українців та росіян "братами". ..
«Я був би обережний з такими термінами сьогодні, бо ці два народи [росіяни та українці] - брати. Я хочу продовжувати намагатися наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики є цією метою», - сказав він у відповідь на відповідне питання.
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Дебіл .
Не знаю як вам , але для мене - говорити що українці і кацапня один народ , глибока образа .
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1513918318595432452 16 ч
Поставки самолётов в I квартале 2022:
Airbus - 142,
Сухой СуперДжет - 2.
Разница между реальным миром и путинским телевизором наглядно.
вон хохма - в другом городе за книгу "Война и мир" задержать пытались .
Тупий французький пацанюра((
Безпрограшний, насправді, варіант, для ************.
В Уфі до приходу Пуйла до влади й закручування гайок діяла та розвивалася українська діаспора.
На території Башкортостану діяло в сумі 10 українських недільних шкіл. Дві з них діяло на базі столичних (уфімських) шкіл - школи №9 та ще однієї (не пам'ятаю зараз точно). В тій 9-й школі навіть був український клас початкової школи - з 1 по третій клас викладался українська мова та культура.
Викладати в українских недільних школах свого часу приїхала вчителька українськї філології з Тернополя.
Діаспору розвивали Василь Бабенко (син депортованого українця) та Володимир Дорошенко (з Хмельниччини). Власне вони та пані Оля виплекали Національно-культурну автономію "Кобзар", видавали газету "Криниця".
Бабенко добився, щоби на базі одного з педколеджів Уфи готували вчителів українсьої мови початкових класів.
В певний період в Уфі відкрилася філія московського університету ім. Шолохова в якій на філології другою спеціальністью була українська мова.
Саме в Уфі вперше було офіційно зареєстровано українську молодіжну організацію на установчий з'їзд приїжджали представники молодіжних організацій України та діаспори.
Якщо не помиляюся - батькі цієї дівчини - частина діаспори українців Башкортостану.