В Уфе журналистку Кучеренко задержали за плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев"

В российской Уфе накануне ночью сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД Башкортостана задержали журналистку Дарью Кучеренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Idel.Реалии, вечером 11 апреля она как активистка провела одиночный антивоенный пикет возле центрального рынка, держа в руках плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев. Война – это бедность и репрессии в России" .

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"Вышла сегодня [на пикет]... Люди останавливались, читали надпись. Некоторые молча шли, другие выражали согласие, говорили: "Мы тоже так считаем". Задержали, отвезли в отделение. Взяли объяснения. Но отпустили минут через 15 даже без протокола. По крайней мере, пока", - написала Кучеренко после того, как вышла из отдела полиции.

Когда ближе к ночи журналистка вернулась домой, то возле квартиры ее ждали сотрудники управления по противодействию экстремизму, которые снова отвезли ее в отделение полиции, где не ее все же составили протокол, но копию его ни журналистке, ни ее адвокату не выдали.

"Протокол нам быстренько, на полминутки, дали только прочесть, но не позволили сфотографировать, – рассказал адвокат журналистки Айдар Хызыров. – В нем было написано, что Кучеренко "в 20:40, находясь на территории Центрального рынка, активно выражала свое негативное отношение по применению вооруженных сил РФ на территории другого государства". Никакой, так скажем, детализации событий – о том, что ее сперва задержали, потом, опросив, отпустили, потом снова задержали – в протоколе не было. Но по словам полицейского из ОП-7 стало понятно, что это сотрудники ЦПЭ опомнились и сказали, что протокол на Кучеренко нужно составить, для чего его снова пришлось задержать".

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