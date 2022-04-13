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В Уфе журналистку Кучеренко задержали за плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев"

кучеренко

В российской Уфе накануне ночью сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД Башкортостана задержали журналистку Дарью Кучеренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Idel.Реалии, вечером 11 апреля она как активистка провела одиночный антивоенный пикет возле центрального рынка, держа в руках плакат "Война – это изнасилования и убийства украинок и украинцев. Война – это бедность и репрессии в России" .

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"Вышла сегодня [на пикет]... Люди останавливались, читали надпись. Некоторые молча шли, другие выражали согласие, говорили: "Мы тоже так считаем". Задержали, отвезли в отделение. Взяли объяснения. Но отпустили минут через 15 даже без протокола. По крайней мере, пока", - написала Кучеренко после того, как вышла из отдела полиции.

Когда ближе к ночи журналистка вернулась домой, то возле квартиры ее ждали сотрудники управления по противодействию экстремизму, которые снова отвезли ее в отделение полиции, где не ее все же составили протокол, но копию его ни журналистке, ни ее адвокату не выдали.

"Протокол нам быстренько, на полминутки, дали только прочесть, но не позволили сфотографировать, – рассказал адвокат журналистки Айдар Хызыров. – В нем было написано, что Кучеренко "в 20:40, находясь на территории Центрального рынка, активно выражала свое негативное отношение по применению вооруженных сил РФ на территории другого государства". Никакой, так скажем, детализации событий – о том, что ее сперва задержали, потом, опросив, отпустили, потом снова задержали – в протоколе не было. Но по словам полицейского из ОП-7 стало понятно, что это сотрудники ЦПЭ опомнились и сказали, что протокол на Кучеренко нужно составить, для чего его снова пришлось задержать".

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Топ комментарии
+15
Мужній жінці респект та повага.
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13.04.2022 12:01
+7
Кучеренко -- звісно, прізвище українське, певно і є українка, або ж хтось із предків був українцем, бо кацапське бомжобидло навряд би чи так вчинило... у кацапів нема мужності і сили волі вчинити бодай таким чином, як ця активістка... кацапи -- це раби, які підлягають тотальному знищенню
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13.04.2022 12:04
+7
Макрон кращий варіант, ніж підстилка ле пен. Хоча Макрон є довбойоб.
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13.04.2022 12:19
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"Это братские народы": Макрон отказался признавать действия РФ в Украине геноцидом

ну шо сказать, дівбійіб...
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13.04.2022 11:58 Ответить
Тому такі недолугі і були Мінські домовленості. Бо такі політики в Европі.
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13.04.2022 12:03 Ответить
Сподіваюся ти просто місцевий ідіот, а не частина атаки зеботів на Макрона, щоб забезпечити перемоги кремляді ЛеПен
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13.04.2022 12:03 Ответить
Думаєш французькі виборці читають цензор?
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13.04.2022 12:12 Ответить
Цензор читають багато хто з емігрантів та ******* цитувати пропагандонські ЗМІ.
Окрім того ******* постійно мониторять настрої населення, а отже - немає причин іще раз доводити, що український народ - тупориле бидло, яке ані трохи не знається на політиці і знову проголосує за будь-якого популіста.
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13.04.2022 13:29 Ответить
Макрон кращий варіант, ніж підстилка ле пен. Хоча Макрон є довбойоб.
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13.04.2022 12:19 Ответить
Вы только представьте себе какие *гарантии безопасности* Макарон и другие европейские ****** нам предоставят и как их будут выполнять
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13.04.2022 12:08 Ответить
Опа, в кацапії з'явився другий журналіст!
Мабуть, до кінця війни з десяток набереться...
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13.04.2022 12:01 Ответить
в кацапії арештували чувака з екстремістським плакатом "Война принесла столько горя, что забыть это не возможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы." - цікаво як мєнти потім викручувалися, коли дізналися, що це цитата з промови путіна А ще там арештували чувака, який замість плаката тримав книжку "Война и мир"
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13.04.2022 13:15 Ответить
Ніхто не мусить викручуватися в країні, де немає навіть натяків на верховенство закону
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13.04.2022 13:41 Ответить
Мужній жінці респект та повага.
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13.04.2022 12:01 Ответить
Зважаючи на ії фамілію не дивно.
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13.04.2022 12:25 Ответить
Скоріше на прізвище.
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13.04.2022 12:39 Ответить
Так
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13.04.2022 13:56 Ответить
В Уфі до приходу до влади Путлеєра була досить сильна українська діаспора
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13.04.2022 15:51 Ответить
Кучеренко -- звісно, прізвище українське, певно і є українка, або ж хтось із предків був українцем, бо кацапське бомжобидло навряд би чи так вчинило... у кацапів нема мужності і сили волі вчинити бодай таким чином, як ця активістка... кацапи -- це раби, які підлягають тотальному знищенню
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13.04.2022 12:04 Ответить
Какая цивилизованная страна, а ведь могли бы в участке тоже изнасиловать. Но наверное виагра закончилась в участке.
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13.04.2022 12:04 Ответить
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/genocid-proti-ukrajinciv-bayden-zrobiv-zayavu-pro-diji-putina-v-ukrajini-50233370.html війну Росії проти України геноцидом.
Про це він сказав в телевізійному інтерв'ю суспільному мовнику France 2, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-13-22/********************************** CNN .

При цьому він назвав українців та росіян "братами". ..

«Я був би обережний з такими термінами сьогодні, бо ці два народи [росіяни та українці] - брати. Я хочу продовжувати намагатися наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики є цією метою», - сказав він у відповідь на відповідне питання.
----------------
Дебіл .
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13.04.2022 12:06 Ответить
Сейчас важно больше чтобы Макрон выиграл в 2ом туре . Потому как если Ле Пен ( путинская шлендра) выигрывает , она не будет поддерживать санкции и ембарго нефти для кацапии , накануне заявила , и может этим расположить потреблядский менталитет французов перед выборами.
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13.04.2022 12:23 Ответить
Це зрозуміло ,, але не зрозуміло як ототожнювання кацапів і українців , допоможе макарону виграти ці вибори . .
Не знаю як вам , але для мене - говорити що українці і кацапня один народ , глибока образа .
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13.04.2022 12:27 Ответить
МАКАРОН ПРИСЛУЖНИК ПУЙЛА-*****!
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13.04.2022 13:12 Ответить
А мамаши башкирские отсиживаются в ожидании компенсации за гибель сыновей.
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13.04.2022 12:06 Ответить
очередная подставная кацапская курва.....пофуй
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13.04.2022 12:09 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1513918318595432452 16 ч



Поставки самолётов в I квартале 2022:
Airbus - 142,
Сухой СуперДжет - 2.
Разница между реальным миром и путинским телевизором наглядно.
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13.04.2022 12:17 Ответить
а вайны то нет! необьявлена нац-Диллером чего к человеку пристебались. держиморды.

вон хохма - в другом городе за книгу "Война и мир" задержать пытались .
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13.04.2022 12:24 Ответить
Es-tu un idiot, mon garçon, est-ce que Poutine est vraiment ton frère ?

Тупий французький пацанюра((
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13.04.2022 13:02 Ответить
шо она робыть с укр фамилией в пиzzдаглазом рейхе мазохистка
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13.04.2022 13:13 Ответить
На КУбані Украінці -- хоч один виишов
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13.04.2022 13:19 Ответить
Чекаємо нову співробітницю DW - з прізвищем "Кучеренко", рожевим волоссям, та справними і переконливими документами "на політику".

Безпрограшний, насправді, варіант, для ************.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Ці одиниці мужніх росіян які виходять на протести це останій цвіт нації, який не звихнувся на пропаганді.
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13.04.2022 14:46 Ответить
Відважна дівчинка.

В Уфі до приходу Пуйла до влади й закручування гайок діяла та розвивалася українська діаспора.

На території Башкортостану діяло в сумі 10 українських недільних шкіл. Дві з них діяло на базі столичних (уфімських) шкіл - школи №9 та ще однієї (не пам'ятаю зараз точно). В тій 9-й школі навіть був український клас початкової школи - з 1 по третій клас викладался українська мова та культура.

Викладати в українских недільних школах свого часу приїхала вчителька українськї філології з Тернополя.

Діаспору розвивали Василь Бабенко (син депортованого українця) та Володимир Дорошенко (з Хмельниччини). Власне вони та пані Оля виплекали Національно-культурну автономію "Кобзар", видавали газету "Криниця".

Бабенко добився, щоби на базі одного з педколеджів Уфи готували вчителів українсьої мови початкових класів.

В певний період в Уфі відкрилася філія московського університету ім. Шолохова в якій на філології другою спеціальністью була українська мова.

Саме в Уфі вперше було офіційно зареєстровано українську молодіжну організацію на установчий з'їзд приїжджали представники молодіжних організацій України та діаспори.

Якщо не помиляюся - батькі цієї дівчини - частина діаспори українців Башкортостану.
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13.04.2022 16:01 Ответить
Їй на 19 квітня пизначено суд за статтею 20.3.3 КоАП РФ
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13.04.2022 16:15 Ответить
 
 