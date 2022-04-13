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блокада (1669) железная дорога (1409) Финляндия (904) уголь (995) Greenpeace (31)

Эко-активисты не пускают в финский порт поезда с российским углем, требуя отказаться от российского ископаемого топлива

фінляндія

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina заблокировали доступ к финскому порту Ханко железнодорожным поездам с российским углем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Yle.

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Организации требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива.

Запланированные ЕС санкции по запрету российского угля должны вступить в силу в августе.

Как отмечается, в начале апреля активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля на причале электростанции Helen "Салмисаари" в Хельсинки.

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Екоактивістам-респект.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 12:23 Ответить
Найдієвіші санкції ті, що від громадян. А не ті, що від політиків. Отакою є реальність.
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13.04.2022 12:49 Ответить
Дякуємо!
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13.04.2022 12:23 Ответить
в ютубі вже гуляють відео як ращисти підтягують установки до границі з фінами. так що фіни, на майскі ви шашлики хрін будете їсти.
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13.04.2022 12:28 Ответить
фіни, "на майські")
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13.04.2022 12:33 Ответить
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13.04.2022 12:50 Ответить
Екологічні гасла, підкріплені джавелінами, творять чудеса.
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13.04.2022 12:33 Ответить
Грета приїхала ?
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13.04.2022 12:46 Ответить
Молодцы
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13.04.2022 12:54 Ответить
 
 