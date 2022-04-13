Литва планирует закупить еще более 100 немецких БМП Vilkas, - Минобороны страны
Литва намерена приобрести еще более 100 боевых машин пехоты немецкого производителя.
Об этом сообщил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. Они несколько иные, чем сейчас, потому что нам нужно учесть уроки, которые были получены на украинской войне", - заявил Анушаускас журналистам.
По словам министра, планируется закупить "более 100" единиц этой техники. "Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет чуть больше 200 БМП Vilkas", - сказал он.
На сегодняшний день поставки в войска закупленных Литвой на первом этапе БМП задерживаются из-за выявленных у машин недостатков и, как ранее заявлял министр, они будут переданы литовским военным до конца текущего года.
Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.
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Автомат Шмайсера , так званий АК, хіба поганий ?
Это вопрос внешней политики самой Германии.
Литва, как и Германия в одном блоке НАТО, потому имеет право купить новейшее.
РФ не состояла с Германией в одном военном блоке, но тоже снабжалась частью новейшего немецкого вооружения, в частности стрелкового. И поставляла кучу оборудования двойного назначения, в том числе и для российкого ВПК, в обход санкций ЕС, Прекратила лишь после Бучи.
Лишь Украине Германия "согласна" продавать то, что для них самих уже не представляет интереса...
Не комментирую этот нюанс, но следует ли - на основании Вашей (извращенной) логики,- предполагать, что Германия, руками РФ воюет с Украиной?
Ответьте на него сами
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-makron-otkazalsya-nazyvat-voynu-genocidom-novosti-ukrainy-50233449.html Считает украинцев и россиян «братьями». Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом