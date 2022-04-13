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Новости Война
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Германия (6726) Литва (2335) техника (1709)

Литва планирует закупить еще более 100 немецких БМП Vilkas, - Минобороны страны

бмп,vilkas

Литва намерена приобрести еще более 100 боевых машин пехоты немецкого производителя.

Об этом сообщил в среду литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Начнется второй этап приобретения боевых машин пехоты. Они несколько иные, чем сейчас, потому что нам нужно учесть уроки, которые были получены на украинской войне", - заявил Анушаускас журналистам.

По словам министра, планируется закупить "более 100" единиц этой техники. "Общее количество, когда проекты будут окончательно завершены, будет чуть больше 200 БМП Vilkas", - сказал он.

На сегодняшний день поставки в войска закупленных Литвой на первом этапе БМП задерживаются из-за выявленных у машин недостатков и, как ранее заявлял министр, они будут переданы литовским военным до конца текущего года.

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Боевые машины пехоты, закупаемые на новом этапе, будут предназначены для оснащения еще двух батальонов Вооруженных сил Литвы.
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Топ комментарии
+8
Litva ix kupila davno 5 let nazad za dengi i nemalo stojilo
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13.04.2022 12:40
+8
Vilkas eto volk nazvanyje,tut puska zamenina i spyke raketi postavleni po nasemu zelaniju.Mi zaplatyli dengi 300 milonov evro i zakazali sto mi xoteli,vot izza etogo dolgo sla postavka poka uladili.NO ix pokupajet i Sloveni,Australija,Britanija.Slovenija takoj variant kak Litva
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13.04.2022 12:57
+7
Vot takyje budet sleducije,ciut izmenit ix zakaz.Litva platyt dengi za nix i nemalyje
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13.04.2022 13:16
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Чомусь я зневажаю німецьку військову техніку.
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13.04.2022 12:27 Ответить
А дарма. Німецькі САУ і танки кращі в світі
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13.04.2022 12:32 Ответить
Da soglasen i Boxer takze nomer1,u nego netu konkurentov.
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13.04.2022 12:42 Ответить
То в тебе , скоріше всього,від фільмів про Другу Світову 😀
Автомат Шмайсера , так званий АК, хіба поганий ?
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13.04.2022 12:32 Ответить
Ствол швидко перегрівається, хоча таке враження що він змінний.
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13.04.2022 12:42 Ответить
Boxer eto top1 svojiom klase bez konkurentov.U nix sami vysoki klas oxrani stagnat 6,realno jego nebodbjios tak prosto ,tam puska jest 30 milimetrov,ecio spyke protiv tankov.Vi mozet vydeli kak rabotajet Azov s poxozymim no konecno ne togo urovnia Mariupole, soglasilis eto luce cem tank
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13.04.2022 12:38 Ответить
Литве новые немецкие бмп, Украине - списанные советские. Кто воюет?
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13.04.2022 12:37 Ответить
Litva ix kupila davno 5 let nazad za dengi i nemalo stojilo
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13.04.2022 12:40 Ответить
Хм, цікаво, чого БМП німецькі, а назва - литовська.
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13.04.2022 12:46 Ответить
Vilkas eto volk nazvanyje,tut puska zamenina i spyke raketi postavleni po nasemu zelaniju.Mi zaplatyli dengi 300 milonov evro i zakazali sto mi xoteli,vot izza etogo dolgo sla postavka poka uladili.NO ix pokupajet i Sloveni,Australija,Britanija.Slovenija takoj variant kak Litva
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13.04.2022 12:57 Ответить
@

Это вопрос внешней политики самой Германии.

Литва, как и Германия в одном блоке НАТО, потому имеет право купить новейшее.

РФ не состояла с Германией в одном военном блоке, но тоже снабжалась частью новейшего немецкого вооружения, в частности стрелкового. И поставляла кучу оборудования двойного назначения, в том числе и для российкого ВПК, в обход санкций ЕС, Прекратила лишь после Бучи.

Лишь Украине Германия "согласна" продавать то, что для них самих уже не представляет интереса...

Не комментирую этот нюанс, но следует ли - на основании Вашей (извращенной) логики,- предполагать, что Германия, руками РФ воюет с Украиной?

Ответьте на него сами
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13.04.2022 12:47 Ответить
Оце правильно, брати Литвини, будуть насаджувати дву-голову курку мутанта на Vilkas
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13.04.2022 12:56 Ответить
А в это время.
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-makron-otkazalsya-nazyvat-voynu-genocidom-novosti-ukrainy-50233449.html Считает украинцев и россиян «братьями». Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом
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13.04.2022 13:00 Ответить
Vot takyje budet sleducije,ciut izmenit ix zakaz.Litva platyt dengi za nix i nemalyje
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13.04.2022 13:16 Ответить
Хорошая штука
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13.04.2022 14:04 Ответить
 
 