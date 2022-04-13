"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат", - заммэра Днепра
Заммэра города Днепр Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, которых в моргах города более полутора тысяч.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лысенко сообщил "НВ"
"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.
Мы надеемся, что кто-нибудь из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами русских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети.
Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы уберут трупы своих сыновей", - отметил Лысенко.
Пожалуйста, подождите...
фоткать и снимать те штабелс в рефах
мамкамсвиноматкам ,прив'язавши разом з поздоровчою листівкою до японських паперових ліхтариків.Аеростати-то занадто розкішно.
Зачем рефрижераторы занимать и заванивать. Они нужны для доставки продуктов в пострадавшие районы да и не только.
У них панують два почуття - страх і ненависть.
многие предлагают просто складывать (буртовать) под руцкой или белоруцкой границей с привлечением международных служб (того же любящего рашу красного креста) - и пусть русосамки сами ищут своих *********, вдыхая аромат пабеды над нациками и сожалея о блендерах и сережках умарадеренных в Украине но где-то затерянных в этой куче трупов...
пригласите Штайнмайера и Орбана
Чтобы потом не сказали шо фейк
кстати, это и завещал нам Т.Г. Шевченко в своём "Заповіті"