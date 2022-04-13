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"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат", - заммэра Днепра

рф

Заммэра города Днепр Михаил Лысенко призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат, которых в моргах города более полутора тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лысенко сообщил "НВ"

"Сейчас в моргах Днепра более полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах.

Мы надеемся, что кто-нибудь из русских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами русских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети.

Их выращивали матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы уберут трупы своих сыновей", - отметил Лысенко.

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Топ комментарии
+60
Вы много говорите а мало делаете. Никто не поверит словам, особенно кацапоиды. Высыпте ети трупы под разейскую границу под камеры десятков журналистов со всего мира. Чтобы кацапоиды увидели правду о ихнем сцаре. Ето будет самая лучшая и неопровержимая пропаганта и удар по репутации *****. Ато кацапоидам только о победах втирают.
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13.04.2022 12:43
+45
та нах они им нужны если они уже трупы? новых будут нарожать )
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13.04.2022 12:37
+25
как раз трупы и нужны, т.к. нет трупа - нет 7 млн рупей, есть труп - есть 7 млн рупей.
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13.04.2022 12:43
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та нах они им нужны если они уже трупы? новых будут нарожать )
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13.04.2022 12:37 Ответить
как раз трупы и нужны, т.к. нет трупа - нет 7 млн рупей, есть труп - есть 7 млн рупей.
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13.04.2022 12:43 Ответить
У кацапских вертухаев есть поговорка: "Нет тела, - нет дела".
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13.04.2022 12:44 Ответить
Есть тело - нет мозгов.
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13.04.2022 13:14 Ответить
Ну привезуть труп, а в орді й скажуть: "Необережне поводження зі зброєю".
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13.04.2022 12:50 Ответить
И так 20 тысяч раз.
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13.04.2022 13:11 Ответить
на учениях был, всякое бывает
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13.04.2022 22:53 Ответить
за 3 млн.рупій отдавать...
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13.04.2022 12:52 Ответить
без трупешника - в мамки на руках "зник без вісти". А за це компенсацію в 7-12 мільонів не дають. З трупешником оформити компенсацію теж не просто - вони ж там, як виявиться, прямо 23.02.2022 року всі написали заяви та звільнення і навіть наказ командира полка зі звільненням, за ту ж дату, буде в наявності.
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13.04.2022 13:28 Ответить
только показивать нужно не єтого одного орка а
фоткать и снимать те штабелс в рефах
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13.04.2022 13:43 Ответить
Нехай з своїми мішками приїзжають,ми їх оцих придурків мішками міряємо,у нас їх як гуталіна!!!
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13.04.2022 14:55 Ответить
в Украине пакеты запрещены, 12 копеек в супермаркете, дороговато, пусть со своими приезжают
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13.04.2022 22:57 Ответить
Тре як у романі Ентоні Берджеса перероблювати їх на тушонку і одправлять наад москалям як гуманітарку.
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13.04.2022 12:37 Ответить
Пуйлостан не роман, там в Краснодарі людожери реально годували курсантів льотного училища тушонкою з чоловічини.
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13.04.2022 12:57 Ответить
Так надо их, пока не сильно воняют, переработать на собачий корм. Хоть какая-то польза будет он этого обосранного кацапского быдла.
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13.04.2022 12:37 Ответить
А якщо засмердять - то на органічні добрива.
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13.04.2022 12:41 Ответить
бачу, вам собак зовсім не жалко...
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13.04.2022 12:42 Ответить
переработать на костную муку что бы свиней кормить хотя свиньи своих есть не будут ?
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13.04.2022 12:37 Ответить
Кацап то не свинья, кацап то глист.
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13.04.2022 12:42 Ответить
и не поспоришь
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13.04.2022 13:48 Ответить
Дохлиє лапатниє свіньйі нє нужни ні свінаматкам ні дажє в радном свінарнікє...
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13.04.2022 12:38 Ответить
Повішайте їх десь у лісі за ноги - буде алея кацапських окупантів для туристів 😁
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13.04.2022 12:40 Ответить
Пустіть туди міжнародних журналістів, а потім самосвалом висипати під кацапським кордоном
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13.04.2022 12:40 Ответить
Дожили, свиноматок треба умовляти забрати тіла своїх же свиней щоб хоча б на могилку ходили бояру бухать.
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13.04.2022 12:40 Ответить
Коли вітер дме на схід, треба вантажити їх на аеростати і відправляти на рідну говень. "Манна небесна" в обхід санкцій.
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13.04.2022 12:41 Ответить
😂
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13.04.2022 12:47 Ответить
Ха...А тих кацапів,що згоріли в танках та бтр задля єкономії збирати в майонезні баночки,та відправляти попутним вітром іхнім мамкам свиноматкам ,прив'язавши разом з поздоровчою листівкою до японських паперових ліхтариків.Аеростати-то занадто розкішно.
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13.04.2022 14:09 Ответить
Везіть у Даманове і викидайте, хай білорасєяни приймають наслідки "фейкової" британської спецоперації в Україні...
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13.04.2022 12:41 Ответить
Увесь світ знає про прекрасні українські чорноземи. Тепер дізнається - як ті чорноземи такими стали.
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13.04.2022 12:41 Ответить
І це ще на Дніпропетровщині не було великих боїв.
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13.04.2022 12:42 Ответить
Только не забудьте еще выписать квитанцию и проверить оплату за электричество, которое было потрачено на работу рефрижераторов.
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13.04.2022 12:42 Ответить
Их спецом свозят в Днепр?
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13.04.2022 12:43 Ответить
Та же мысль мелькнула. А зачем они здесь?
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13.04.2022 13:28 Ответить
вони їм непотрібні,вони ще зроблять партію якщо ***** накаже..
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13.04.2022 12:43 Ответить
Вы много говорите а мало делаете. Никто не поверит словам, особенно кацапоиды. Высыпте ети трупы под разейскую границу под камеры десятков журналистов со всего мира. Чтобы кацапоиды увидели правду о ихнем сцаре. Ето будет самая лучшая и неопровержимая пропаганта и удар по репутации *****. Ато кацапоидам только о победах втирают.
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13.04.2022 12:43 Ответить
100 баллов
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13.04.2022 12:47 Ответить
Кстати мудрая мысль, практическая реализация которой способна нанести огромный репутационных удар по ********
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13.04.2022 12:52 Ответить
чтобы им не показал., они скажут что фейк
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13.04.2022 12:55 Ответить
Они обстреляют и взорвут эти машины. И отчитаются об успешном отражении атаки и уже свезут своих "журналистов". Короче, вывернут всё наизнанку. Не хватало ещё, чтоб из-за этих трупов погибли живые украинцы и журналисты.
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13.04.2022 13:24 Ответить
Краще викинути на скотомогильник. Там їх місце.
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13.04.2022 16:25 Ответить
я так розумію що в дніпрі немає вже більше справ. як тільки збирати тіла російських окупантів в рефрижератори, і просити кацапів забрати іх. якесь дивне рукоблудство дніпра.
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13.04.2022 12:44 Ответить
кацап бездушный?
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13.04.2022 23:01 Ответить
нафуя зберігати...згорнути бульдозером у велику яму на кордоні з мордором....дак й доберуться к радним бярозкам сточними водами....
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13.04.2022 12:44 Ответить
А что в Днепре нет доменных печей и котелен для утилизации это хлама?
Зачем рефрижераторы занимать и заванивать. Они нужны для доставки продуктов в пострадавшие районы да и не только.
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13.04.2022 12:45 Ответить
потому что чем больше трупов орков приедет нарашу, чем больше людей это увидят - тем быстрее закончится война
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13.04.2022 12:52 Ответить
Московити нікого не ******* - ні своїх, ні чужих дітей, навіть себе не *******.
У них панують два почуття - страх і ненависть.
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13.04.2022 12:45 Ответить
кацапы заберут за них деньги.. трупы им и нахрен не нужны .. новых нарожают .. и зачем у нас на них тратят сколько ресурсов ? не дешевле просто вырыть котлован ?
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13.04.2022 12:46 Ответить
Русские не что своих русских кидают, русские матери своих русских детей кидают.
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13.04.2022 12:46 Ответить
обращение к матерям - бесполезное... там мало матерей, переживающих за свой приплод..
многие предлагают просто складывать (буртовать) под руцкой или белоруцкой границей с привлечением международных служб (того же любящего рашу красного креста) - и пусть русосамки сами ищут своих *********, вдыхая аромат пабеды над нациками и сожалея о блендерах и сережках умарадеренных в Украине но где-то затерянных в этой куче трупов...
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13.04.2022 12:47 Ответить
Откуда в Днепре трупы рос.военных? Боев в области не было. Или в Днепр их свозят как на склад? Зачем Лысенко принимает этот груз?
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13.04.2022 12:48 Ответить
Места видно не хватает, а тупы потом показывать нужно иначе "нет тела нет дела"
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13.04.2022 13:51 Ответить
Пригласите западных журналистов
пригласите Штайнмайера и Орбана
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13.04.2022 12:48 Ответить
Тут надо кацапам дать срок, а потом брать плату за хранение или, после оговоренного срока, отправить трупы на утилизацию......
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13.04.2022 12:48 Ответить
Полторы тысячи это можно выложить кацапов в ряд и снять на камеру. Это было бы лучшим ударом по репутации ***** и на 100% сорвало бы мобилизацию на *********.
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13.04.2022 12:48 Ответить
Да, наши недорабатывают, к сожалению всегда проигрывали в идеологических сражениях, в отличии от поля брани ))
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13.04.2022 12:54 Ответить
Передавать на границе с участием международных журналистов, представителей ООН.
Чтобы потом не сказали шо фейк
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13.04.2022 12:51 Ответить
поштучно
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13.04.2022 12:53 Ответить
опись протокол здал принял отпечатки пальцев уахаххахах
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13.04.2022 13:13 Ответить
И разыгрывать по номерам как "сруZZкое лото" по пять штук в день. И пусть их свиноматки топчутся у границы в ожидании.
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13.04.2022 13:13 Ответить
на якому саме кордоні? з ким? А, нє, є варіант: більш менш спокійний кордон з *******. Тільки от весь Чоп засмердиться...
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13.04.2022 13:10 Ответить
Спаліть цих дохлих орків нах.
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13.04.2022 12:51 Ответить
В ЕС КАЦАПНЯ автопробеги в поддержку раши делает - сбросьте им фотки трупов кацапских в их форумы
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13.04.2022 12:51 Ответить
трупы российских солдат нужно сбрасывать в Днепр, через неделю они будут уже в "родной гавани" Севастополя - там пусть и сортируют
кстати, это и завещал нам Т.Г. Шевченко в своём "Заповіті"
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13.04.2022 12:53 Ответить
Не можна Дніпро забруднювати якимось лайном!
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13.04.2022 12:54 Ответить
Севастополь - это уже не долго будет говонью. Севастополь это Украина
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13.04.2022 23:06 Ответить
Полоненого за руль і хай їде, якщо вже так хочете віддати це сміття
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13.04.2022 12:53 Ответить
а хто рефрижиратор поверне?
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13.04.2022 13:08 Ответить
Не "загиблих солдат", а "здохлих істот" - так набагато вірніше! А краще не панькатись, а сфотографувати для ідентифікації та прикопати сміття поглибше - навіщо витрачатись на підтримку роботи морозильників?..
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13.04.2022 12:53 Ответить
Запросіть іноземних журналістів, нехай весь світ підтвердить, що "потєрь нет"
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13.04.2022 12:54 Ответить
Нема сенсу- рашка вже з усім світом воює.
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13.04.2022 12:59 Ответить
Найкращий тролінг росіян з усіх можливих. Цю націю Z треба постійно принижувати.
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13.04.2022 12:58 Ответить
Напевно треба точна ідентифікація. І все по-мінімуму. Скоріше за все треба точно описати, сфотографувати, зробити ДНК дослідження, потім те , що осталось в крематорій і в попільничку, потім можна зберігати і вічність, не створюючи поховань. Матерям чи іншим законим представникам інформація і видача попільнички і предметів що знайшли з загиблим, тільки за гроші,ми воююча країна і не можемо тратити гроші які треба на оборону і для країни.У вагон -рефрижератор треба солярки на добу як на 2 танки в бою
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13.04.2022 12:59 Ответить
Клубника на дерьме, хорошо родит...
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13.04.2022 13:01 Ответить
Звернутись офіційно з відкритим листом. З вимогою забрати не заберуть ****** бензином та спалити. Рештки пригорнути. Або нехай червоний хрест тягається з тим падлом
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13.04.2022 13:03 Ответить
Треба перевезти ці рефрежератори до кордону з росією і висипати насипом на їх територію
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13.04.2022 13:05 Ответить
А чого МЧХ мовчить? а ксапський червоний хрест?
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13.04.2022 13:05 Ответить
Їм не цікаві їхні діти....Ці збоченці думають тільки про гвалтування наших жінок..Спаліть ту нечисть, бо наступні колеги будуть чекати в черзі.
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13.04.2022 13:07 Ответить
Руцкіх мам так жалкааааааа
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13.04.2022 13:10 Ответить
пельмешков налепить и продать в хцйляндию и берег слонячих копыт
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13.04.2022 13:12 Ответить
Та кацапи не візьмуть ті трупи. розоряться. це 7 млн за одного скільки це бабла треба
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13.04.2022 13:14 Ответить
Расход дров простой- 1 куб сосновых поленьев - 5000грв. и не тратте соляру. Сжигать в яме , глубиной не менее 5 м.
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13.04.2022 13:14 Ответить
Грузите их бочками
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13.04.2022 13:16 Ответить
Катапультой через кацапский кордон цих винючих орків перекидать. Пусть кацапські самки своїх вонючих ******ків розбирають
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13.04.2022 13:18 Ответить
Pust kacapo platyt dengi za xranejije ix pusocnego miaso.Xotiabi poxoroneli po celovecki etix skotin
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13.04.2022 13:21 Ответить
Баби ще трупів нарожають.
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13.04.2022 13:25 Ответить
Кацапультой их отправлять за поребрик.
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13.04.2022 13:27 Ответить
Запрошуйте закордонний кінематограф знімати продовження серіалу " лежачие мертвецы".
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13.04.2022 13:30 Ответить
Их не забирают потому что для рф они "все еще воюют". Зачем статистику портить к 9 мая?
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13.04.2022 13:42 Ответить
на ИХ 9 мая, все те замерзше сміття загрузити в літак і висипати з неба поміж святкових ху...йловьких колон на красні площі і нехай лікують.
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13.04.2022 13:49 Ответить
Не заберуть. Тому що їм пох.
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13.04.2022 13:54 Ответить
в печку их, чьи - то дети, а что творили эти чьи то дети и продолжают творить на земле украинской! сжечь это дерьмо или прикопать поглубже
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13.04.2022 13:58 Ответить
не загиблих, а демілітаризованих
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13.04.2022 14:31 Ответить
мишко, купи серную кислоту, сложи всю падаль в емкость и залей... кого к чему ты призываешь... свинорылокозломордых свиноматок забрать трупы? да им пофиг...
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13.04.2022 15:38 Ответить
А вони їм не потрібні,в них всіх дочки,синів немає....
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13.04.2022 18:46 Ответить
 
 