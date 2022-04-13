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Мариуполь (5693) Турция (3314) эвакуация (1998)

Турция готова выделить морские суда для эвакуации жителей Мариуполя, - Минобороны

акар,хулусі

Турция готова организовать эвакуацию жителей Мариуполя морем и готова выделить для этого суда.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины относительно ситуации в Мариуполе.

"Мы делали и продолжаем делать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в частности, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенные положительные сдвиги по этому вопросу", - сказал Акар.

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Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще больше ухудшилась. "Часть города под контролем России, другая – украинская. Турция со своей стороны готова приложить усилия для решения гуманитарных вопросов", - отметил он.
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Топ комментарии
+7
суда - для эвакуации украинцев...
самолеты - для туристов из рахи...
маладцы! васток дело тонкое... и хитрое...
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13.04.2022 13:35
+5
Посмеют, если захотят… А что? Удар точкой - У из старых запасов и дальше стандартный ихний вой «укрофашисты делают все что бы не выпустить мирных людей и прикрываться ими как живым щитом! Вон даже нейтральные корабли обстреливают!»

или думаете у них совести на это не хватит?
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13.04.2022 13:37
+5
ви вже місяць виділяєте , може досить знущатись ? просто закрийте рота .
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13.04.2022 13:39
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а султан турецький все ще сподівається, щоб Азов і морпіхи здадуться, а ось *уй вам, пане ердогань... може і буде евакуція безпечна, ящко ви особисто будете на кораблі
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13.04.2022 13:28 Ответить
Речь идет о жителях, а не о военных. А вообще хороший шаг Эрдогана. Рашорки не посмеют обстреливать погрузку на корабли и сами корабли.
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13.04.2022 13:34 Ответить
Посмеют, если захотят… А что? Удар точкой - У из старых запасов и дальше стандартный ихний вой «укрофашисты делают все что бы не выпустить мирных людей и прикрываться ими как живым щитом! Вон даже нейтральные корабли обстреливают!»

или думаете у них совести на это не хватит?
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13.04.2022 13:37 Ответить
Зассут, а когда рашисты ссут то не стреляют. Раздавленные помидоры в свидетелях.
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13.04.2022 13:40 Ответить
Да, по кораблям страны НАТО. Однозначно ударят, угу.
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13.04.2022 13:58 Ответить
евакуація цивільних звісно дуже потрібна, але ти не заблуждайся відносно кацапів, та фашистська наволоч може й погрузку на кораблі обстріляти. там ні честі ні тормозів - свинособаки одним словом.
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13.04.2022 13:40 Ответить
пнх ******** паул. Эрдоган на стороне Украины. не знаеш не пиши. посмотри на видео как встречаются министры обороны Украины и Турции. посмотри как отзывается о Турции президент Украины. мы и Турция и Азербайджан целиком за Украину. ты подкидыш зубы чисти потом гавкни
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13.04.2022 14:31 Ответить
суда - для эвакуации украинцев...
самолеты - для туристов из рахи...
маладцы! васток дело тонкое... и хитрое...
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13.04.2022 13:35 Ответить
Одною жопою на двох стільцях. Зручно.
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13.04.2022 14:20 Ответить
Що за суда, чи не ті, що вже вісім років курсують між кримнашем та турецькими портами?
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13.04.2022 13:37 Ответить
А курсируют кстати? Я вроде читал что паромы были в 2019 отменены? Или это тока на бумаге, а на самом деле все корабли и дальше ходят с Крыма в Турцию?
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13.04.2022 13:38 Ответить
До чого тут пароми? Я про вантажні кораблі, за допомогою яких турки напряму торгують з кримнашем та дають крисятині вихід на світові ринки
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13.04.2022 16:01 Ответить
ви вже місяць виділяєте , може досить знущатись ? просто закрийте рота .
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13.04.2022 13:39 Ответить
Погрузка будет в порту. Порт- зона боевых действий сейчас. Или уже нет?
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13.04.2022 13:53 Ответить
вовремя ты смотри как успели
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13.04.2022 14:01 Ответить
Турецькі холуї рашиста ,ви робили і продовжуєте робити всі необхідні кроки ,щоб рашист настягував озброєння в Чорне море для окупації України ,як і в часі окупації, не закривши авіапростір,для рашистів, тим самим допомагаєте окупанту України.
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13.04.2022 14:13 Ответить
*********** ты **....анный туркофоб
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13.04.2022 14:32 Ответить
матюки Тебе втдають.А чого це Ти "піну" гониш?Щось не так?https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/4/7135249/ ось ще---https://www.bbc.com/ukrainian/features-60289763,
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13.04.2022 15:01 Ответить
pnx svoloch neopredelenniy *****
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13.04.2022 15:07 Ответить
Даремна ініціатива, хоч і благородна. Ординські нацисти геть не зацікавлені в порятунку українців, мешканців Маріуполю, скоріш навпаки, вивозити мешканців вони будуть до Сибіру, щоб менше свідків їх злочинів залишилось, шансів, щоб це спроацювало-зеро.
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13.04.2022 14:50 Ответить
 
 