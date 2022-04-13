Турция готова выделить морские суда для эвакуации жителей Мариуполя, - Минобороны

Турция готова организовать эвакуацию жителей Мариуполя морем и готова выделить для этого суда.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами РФ и Украины относительно ситуации в Мариуполе.

"Мы делали и продолжаем делать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в частности, готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенные положительные сдвиги по этому вопросу", - сказал Акар.

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Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще больше ухудшилась. "Часть города под контролем России, другая – украинская. Турция со своей стороны готова приложить усилия для решения гуманитарных вопросов", - отметил он.