В ГСЧС предупреждают о мошенниках, которые предлагают за деньги проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их

В Киевской области мошенники называются пиротехниками ГСЧС и предлагают платно проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГСЧС.

"Нам стало известно о случаях, когда некоторые лица (людьми их трудно назвать) ходят по домам на Киевщине и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что не имеют отношения к злоумышленникам и осуждают такие действия. Они разминируют объекты бесплатно, по плану и поочередно. О тех, кто предлагает подобные услуги, в ГСЧС призывали сообщать на номер 102.

Читайте также: Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский