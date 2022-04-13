РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 514 7
взрывчатка (828) Киевская область (3922) мошенничество (1195) ГСЧС (4847) разминирование (681)

В ГСЧС предупреждают о мошенниках, которые предлагают за деньги проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их

дснс,ірпінь

В Киевской области мошенники называются пиротехниками ГСЧС и предлагают платно проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГСЧС.

"Нам стало известно о случаях, когда некоторые лица (людьми их трудно назвать) ходят по домам на Киевщине и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что не имеют отношения к злоумышленникам и осуждают такие действия. Они разминируют объекты бесплатно, по плану и поочередно. О тех, кто предлагает подобные услуги, в ГСЧС призывали сообщать на номер 102.

Читайте также: Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Креативні чорти...
показать весь комментарий
13.04.2022 13:41 Ответить
Вот кого надо задерживать и вести на настоящее разминирование (своими тщедушными тельцами).
показать весь комментарий
13.04.2022 13:45 Ответить
Причём "безвозмездно", то есть без оплаты.
показать весь комментарий
13.04.2022 13:48 Ответить
Так ДСНС на самих себе може вийти- а воно їм треба?
показать весь комментарий
13.04.2022 13:54 Ответить
Капец, и здесь аферисты нашлись.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:21 Ответить
"Предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования".

При этом из помещений пропадают ценности и вещи. Причём за ваши деньги.
Свежая разновидность мародёрства. Хотя сам метод не новый.
показать весь комментарий
13.04.2022 13:46 Ответить
А як щодо "волонтерів", що пропонують "броніки" по 8 000 за одиницю, які з 5,45 пробиваються на виліт. Інші ж "броніки" звичайна сталева пластина в два шари, а між ними - ДСП!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:09 Ответить
 
 