Ряд стран ЕС до сих пор категорически против эмбарго на российскую нефть, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Некоторые страны Евросоюза в ходе переговоров об эмбарго на поставку нефти из России высказались категорически против этого мероприятия.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета (санкций. – Ред.), подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры продолжаются", – заявил глава литовской дипломатии журналистам в среду
Он не назвал, какие страны не поддерживают подобные санкции против России.
Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, уже решившем отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Украине.
Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, тогда как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.
Тем временем любые экстренные шаги в отношении таких санкций столкнутся с сопротивлением ряда стран, отмечает WSJ. Основное сопротивление санкциям по импорту нефти и газа из России оказывает самая большая экономика Европы.
Среди рассматриваемых новых ограничений – внедрение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы Россия имела возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.
ЕС уже объявил о планах постепенного сокращения импорта российских энергоресурсов. Между тем вопрос о дальнейших шагах становится все острее, отмечает WSJ.
Евросоюз 8 апреля принял пятый пакет экономических санкций против России с конца февраля. В частности, он предусматривает отказ от российского угля до августа.
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Саме цього вимагає Зеленський.
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13.04.2022
Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
А цього можна досягти різними інструментами, крім ембарго на енергоносії.
Наприклад, повним ембарго на імпорт в РФ будь-чого. Навіть через треті країни (для цього зафіксувати номенклатуру і обсяги поставок західної продукції в треті країни станом на 24 лютого; а щодо нових контрактів жорстко контролювати, що вони лише для власного споживання).
Або ж запровадити фінансові механізми, які дозволятимуть перераховувати безпосередньо Росії лише собівартість нафти і газу (тобто позбавляючи її грошей навіть на їжу для тих, хто безпосередньо не задіяний у видобутку).
Вгадайте хто :
Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.