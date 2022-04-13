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Новости Санкции против России
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нефть (1844) россия (93003) санкции (11040) Евросоюз (16684) эмбарго (225) Габриэлюс Ландсбергис (154)

Ряд стран ЕС до сих пор категорически против эмбарго на российскую нефть, - глава МИД Литвы Ландсбергис

нафта

Некоторые страны Евросоюза в ходе переговоров об эмбарго на поставку нефти из России высказались категорически против этого мероприятия.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета (санкций. – Ред.), подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры продолжаются", – заявил глава литовской дипломатии журналистам в среду

Он не назвал, какие страны не поддерживают подобные санкции против России.

Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, уже решившем отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Украине.

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Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, тогда как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.

Тем временем любые экстренные шаги в отношении таких санкций столкнутся с сопротивлением ряда стран, отмечает WSJ. Основное сопротивление санкциям по импорту нефти и газа из России оказывает самая большая экономика Европы.

Среди рассматриваемых новых ограничений – внедрение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы Россия имела возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

ЕС уже объявил о планах постепенного сокращения импорта российских энергоресурсов. Между тем вопрос о дальнейших шагах становится все острее, отмечает WSJ.

Евросоюз 8 апреля принял пятый пакет экономических санкций против России с конца февраля. В частности, он предусматривает отказ от российского угля до августа.
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Топ комментарии
+14
Назви цих держав мають бути відомі всьому світу- досить підкилимної політики!
Саме цього вимагає Зеленський.
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13.04.2022 13:56
+12
Буде у них війна - ми теж будем їм так допомагать!
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13.04.2022 13:56
+12
Як що далі так буде, вони війну на власної шкірі почують
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13.04.2022 14:00
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Назви цих держав мають бути відомі всьому світу- досить підкилимної політики!
Саме цього вимагає Зеленський.
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13.04.2022 13:56 Ответить
Твоєму клоуну самому б вилізти з підкилимної політики, особливо щодо договорняків з ворогом
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13.04.2022 15:37 Ответить
Як же ти ненавидиш Україну, малоросе....
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13.04.2022 15:47 Ответить
Саме через таких уйобків як ти і твій любімий клоун і ненавиджу
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13.04.2022 16:00 Ответить
Буде у них війна - ми теж будем їм так допомагать!
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13.04.2022 13:56 Ответить
Як що далі так буде, вони війну на власної шкірі почують
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13.04.2022 14:00 Ответить
А як цю промисловість підори ракетами посипати суть? Треба уперед дивитися.
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13.04.2022 14:02 Ответить
это тролль

Реєстрація:
13.04.2022
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13.04.2022 14:09 Ответить
Эмираты не дадут засохнуть❗Так, что все норм👍
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13.04.2022 14:02 Ответить
Вгадайте хто :

Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.

Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
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13.04.2022 14:08 Ответить
Корінь проблеми ж не в тому, чи отримує Захід нафту і газ з Росії, а в тому, щоб Рашка не могла щось собі отримувати навзаєм.
А цього можна досягти різними інструментами, крім ембарго на енергоносії.
Наприклад, повним ембарго на імпорт в РФ будь-чого. Навіть через треті країни (для цього зафіксувати номенклатуру і обсяги поставок західної продукції в треті країни станом на 24 лютого; а щодо нових контрактів жорстко контролювати, що вони лише для власного споживання).
Або ж запровадити фінансові механізми, які дозволятимуть перераховувати безпосередньо Росії лише собівартість нафти і газу (тобто позбавляючи її грошей навіть на їжу для тих, хто безпосередньо не задіяний у видобутку).
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13.04.2022 14:13 Ответить
Я не понимаю ,но на нефте проводах ,может случится авария , а танкеры , я слышал тяжелее воды ,могут и утонуть , да мало ,что может случится . да и оплачевать можно в мексиканских пьесето.
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13.04.2022 14:22 Ответить
Для Європи ембарго на російську нафту як плакат "Нє куріть" під яким всі курили, курять і будуть курити.



Вгадайте хто :

Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.

Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
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13.04.2022 14:29 Ответить
Он не назвал какой ***** Орбан против санкций..
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13.04.2022 14:54 Ответить
Для Заходу бабло завжди було на першому місці. Права людини служили та служать тут лише димовою завісою.
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13.04.2022 16:43 Ответить
 
 